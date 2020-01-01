Алёна Морозова «Весь уходящий год мы были вместе с жителями края» Секретарь реготделения «Единой России» Пермского края Вячеслав Григорьев — о работе в 2020 году и её особенностях в период пандемии Поделиться Поделиться Твитнуть

из личного архива

— Вячеслав Вениаминович, 2020 год для вас лично ознаменовался в том числе избранием в Законодательное собрание края. Как быстро вы освоились с новыми обязанностями? Стало меньше времени оставаться на партийную работу или, наоборот, открылись новые возможности для сотрудничества парламента и партии?

— Да, в сентябре уходящего года большинство избирателей округа №2, в который входят территории Дзержинского и Кировского районов, на довыборах депутата Законодательного собрания поддержали мою кандидатуру. В краевом парламенте я вошёл в комитет по государственной политике и местному самоуправлению, поскольку эти темы мне наиболее близки. До этого я много лет работал в Пермской городской думе, возглавлял комитет по городскому хозяйству. В качестве руководителя исполкома, а затем и секретаря регионального отделения «Единой России» я плотно работал с партийной фракцией в краевом парламенте, с депутатами. Конечно, работа в Законодательном собрании имеет много особенностей, но я стараюсь их осваивать как можно быстрее.

Сегодня я практически ежедневно общаюсь с коллегами в краевом парламенте, поэтому появилась возможность обсуждать и решать вопросы краевого значения намного быстрее.

— Помимо довыборов в ЗС, в крае прошёл ещё ряд избирательных кампаний. В региональном отделении партии удовлетворены результатами?

— Партия год от года улучшает показатели на выборах, и минувшая кампания не стала исключением. В трёх округах по довыборам в ЗС победу одержали кандидаты, выдвинутые партией: в округе №13 был избран Павел Кузьмин, в округе №17 — Антон Удальёв.

На выборах губернатора, как известно, победу одержал Дмитрий Махонин, который также был поддержан партией, хотя и был самовыдвиженцем. И сегодня мы в постоянном режиме контактируем с главой Прикамья. Рад отметить, что все наши планы, пожелания наших избирателей Дмитрий Николаевич незамедлительно «берёт на карандаш» и воплощает в жизнь. Это хорошо заметно даже по данным бюджета на ближайшую трёхлетку.

По результатам выборов в органы местного самоуправления, прошедших в 10 территориях края, из 179 мандатов кандидаты от партии получили 118, то есть 65,92%. С учётом поддержанных самовыдвиженцев общее количество депутатов, которые вошли в депутатские объединения «Единой России», составляет 140 человек, или 78,21% от общего числа депутатских мест, замещённых по результатам выборов. При этом в думе Кишертского округа и в Совете депутатов Сылвенского сельского поселения мы получили 100% мандатов.

Однако есть территории, где партия показала результаты хуже, чем в предыдущие периоды. Это Березники и Куединский муниципальный округ. Впоследствии в самих представительных органах нам удалось сформировать фракции большинства за счёт самовыдвиженцев. Однако мы сделали соответствующие организационные и кадровые выводы из этих результатов. Будем усиливать работу местных отделений.

— В 2021 году будут масштабные выборные кампании: Госдума РФ, Законодательное собрание края, Пермская гордума и ряд выборов в представительные органы местного самоуправления. Можно ли сказать, что уже сегодня началась подготовка к выборам? Есть ли какие-то «поправки на пандемию» в этой подготовке?

— О следующих выборах мы начинаем думать уже на следующий день после прошедших. Все подготовительные процедуры в партии достаточно чётко описаны и реализуются из года в год. Так, в 2021 году традиционно состоится процедура предварительного голосования. За время своего существования она зарекомендовала себя как эффективный инструмент отбора наиболее достойных кандидатов от партии.

Предварительное голосование в последние годы всегда проводилось по первой, открытой модели, при которой проголосовать может любой избиратель. В 2021 году президиум Генерального совета партии утвердит положение о предварительном голосовании. Очевидно, будут применены методы электронного голосования. Вообще, у нас сложились очень тесные рабочие отношения с центральными органами партии, Генсоветом и его секретарём Андреем Турчаком. Для него Пермский край — это территория, где партия работает и добивается серьёзных результатов, и это касается не только выборов.

— Фактически весь год прошёл «под знаком» пандемии COVID-19. Как она отразилась на работе партии?

— Да, нам пришлось учитывать эпидемиологическую обстановку. Приёмы граждан и избирателей перешли в онлайн. Многие традиционные наши мероприятия были переформатированы или переведены в онлайн-режим: празднование Дня России, «Свеча памяти», День флага, «Собери ребёнка в школу» и другие. В восьмой раз при поддержке реготделения прошёл форум «ЖКХ — новое качество. Муниципальная повестка» и юбилейный, X Паралимпийский спортивный фестиваль.

И, конечно, состоялись все запланированные мероприятия и акции, посвящённые 75-летию Победы, — в целом их было 15. Несмотря на режим самоизоляции для людей старшего поколения и ограничений для всех остальных, мы поздравили всех ветеранов, а своими инициативами создали праздник во всех территориях. Сейчас проходит акция «Телефоны — фронтовикам». Это инициатива «Единой России» совместно с движением «Волонтёры Победы», Минсвязи РФ и четырьмя операторами связи. Мобильные телефоны с номерами экстренных служб и бесплатной сотовой связью вручаются участникам и инвалидам войны.

Также по инициативе реготделения был создан сайт ЗаПермь.рф, где около 190 тыс. человек оставили свою подпись в поддержку присвоения Перми звания «Город трудовой доблести». А волонтёры партии собрали в пикетах ещё более 3 тыс. «живых» подписей. В результате Перми присвоено это звание.

— К слову, о волонтёрах. Широко известны инициативы партии во время пандемии: благотворительные проекты для старшего поколения, помощь врачам. Что бы вы особо отметили в этой работе?

— Не раз говорил и не устану повторять: пандемия показала, насколько у нас неравнодушная, активная и деятельная молодёжь. Вот именно это я считаю очень важным.

С первых же дней пандемии молодые люди сами по зову сердца обратились в созданный на базе региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» волонтёрский центр. Центром и приёмной руководит Александр Бойченко. Сегодня активную работу ведут 93 волонтёра, но резерв, в случае необходимости, составляет ещё 700 ребят. Волонтёры центра оказали помощь уже почти 57 тыс. человек, доставляя пожилым людям продукты, лекарства, необходимые бытовые вещи. Они также развозят средства защиты, подарочные продуктовые наборы для врачей в медучреждения. Пользуясь случаем, хочу ещё раз сказать им огромное спасибо за эту важную работу.

Значимость и ответственность волонтёров «Единой России», ценность добровольческого движения в период пандемии не раз отмечал глава региона Дмитрий Махонин. Он неоднократно посещал волонтёрский центр и поддерживал его инициативы.

Добавлю, что волонтёрской деятельностью наша помощь врачам не ограничивается. Летом медикам были переданы два автомобиля «Лада Ларгус», предоставленные Центральным исполкомом партии. Машины поступили в больницы Березников и Кудымкара, они перевозят врачей, работающих с больными коронавирусом. В пермскую больницу им. Гринберга поставлено телемедицинское оборудование: компьютеры, камеры и микрофоны.

— В минувшем году изменилась Конституция, сегодня идёт большая законотворческая работа по итогам поправок. Как пермские депутаты от партии и реготделение участвуют в этом процессе?

— В ходе голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию от регионального отделения «Единой России» в Общественную палату было направлено более 4,5 тыс. наблюдателей для дальнейшей работы на участках. Напомню, что в Прикамье 70,75% проголосовавших одобрили изменения в Конституцию.

Сегодня партия на всех уровнях работает над поправками в законодательство. Среди них отмечу внесение изменений в Трудовой кодекс РФ с учётом появления такого понятия, как самозанятые, перехода многих сотрудников на дистанционную работу, а также закрепления в новой редакции Конституции индексации МРОТ. Кроме того, большая работа ведётся над пакетом социальных законов: индексация пенсий, сохранение льгот и дотаций для ряда категорий граждан.

Внесение этих и других изменений в законы происходит с участием депутатов фракций «Единой России». Мы собираем круглые столы с участием профильных экспертов, готовим пакет предложений, и они затем рассматриваются в центральных органах партии и комитетах Госдумы.

— Одним из важнейших показателей эффективности работы реготделения, помимо результатов выборов, является привлечение новых членов и сторонников партии. Какие итоги в этом направлении показал 2020 год?

— Несмотря на сложные эпидемиологические и социально-экономические условия, нам удаётся сохранить рост числа членов партии. На конец октября 2020 года на учёте состояло 22 802 члена партии.

Растёт и число сторонников партии, на сегодня их почти 12 тыс. человек. Развивается «молодёжное крыло» — региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» Пермского края. Сегодня создано 33 местных отделения, в них работает постоянно действующий актив — более 1200 человек. В территориях, где создана «Молодая Гвардия», живёт более 70% численности населения края. Молодогвардейцы работают очень активно, «Молодая Гвардия» Пермского края занимает лидирующие позиции в ПФО. Сегодня это надёжный резерв партии, который готов выполнить любую поставленную задачу.

Конечно, работа по приёму в партию, расширению числа её сторонников и членов «Молодой Гвардии» будет усилена в 2021 году.

— Какие задачи ставятся перед региональным отделением в 2021 году?

— О части задач я уже сказал. Мы должны продолжать работу по привлечению в свои ряды новых членов, чётко организовать предварительное голосование и предвыборную кампанию. Партия по-прежнему будет надёжной опорой в реализации национальных проектов и связанных с ней партийных проектов: «Городская среда», «Безопасные дороги», «Чистая страна», «Детский спорт», «Старшее поколение», «Единая страна — доступная среда», «Культура малой Родины» и других. Напомню, в Прикамье реализуется 15 партийных проектов, и все они очень востребованы у жителей.

Продолжаются процессы объединения в муниципалитетах, и партия через своих представителей в органах власти активно принимает в этом участие. В 2020 году объединились Кунгур и Кунгурский район, преобразовались в муниципальные округа Бардымский, Еловский, Карагайский, Кишертский, Куединский, Сивинский, Частинский районы. Преобразование помогает сэкономить бюджетные средства и направить их на социальные и инфраструктурные нужды.

Уходящий 2020 год научил партию работать в новых условиях. Мы смогли наладить новые виды коммуникации с людьми, вести большую активность в режиме онлайн и достигать цели, несмотря на сложности. Главной нашей задачей была и остаётся работа на земле, максимально полезная конкретная деятельность для людей. Весь уходящий год мы были вместе с жителями края, работали единой командой. Трудности уходящего года только сплотили команду «Единой России». Свою работу в этом ритме мы будем продолжать и в 2021 году.

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