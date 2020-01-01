Евгения Пастухова журналист Устоять перед ковидом Какие меры действительно способны поддержать бизнес Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Индекс промышленного производства в Пермском крае снизился на 4,9%, реальные доходы населения — на 5%, число индивидуальных предпринимателей — на 4,5 тыс., оборот розничной торговли — на 30%. Такие цифры привели участники круглого стола «Экономика Пермского края: аналитика и тренды», который прошёл в рамках форума «Бизнес зовёт». По мнению экспертов, экономика восстановится, другое дело, что одних налоговых льгот для этого недостаточно. Нужны инновации и просто деньги.

Удобрительная зависимость

Состояние кризиса экономика переживала в новейшей истории не единожды, отметила в своём выступлении декан экономического факультета ПГНИУ, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Татьяна Миролюбова. Во время кризиса 2009 года падение ВВП составило 7,9%, в 2014—2015 годах — 3,7%.

Пермская экономика повторяет российские тренды. «Экономика Пермского края — это маленькая модель российской экономики, и структурно, и с точки зрения факторов экономического роста и так далее», — обратила внимание Миролюбова. Падение ВРП составило в 2009 году 8,4%, в 2014—2015 годах — 0,4%, но негативные экономические процессы в регионе продолжились и в 2016 году (—3,3%), в отличие от всей России.

Татьяна Миролюбова привела данные исследования, которое провёл экономический факультет ПГНИУ. Учёные проанализировали экономические процессы в марте—августе 2020 года (есть точная статистика, к тому же это самый негативный период) по отношению к аналогичному периоду прошлого года в стране. Мировые цены на нефть упали как раз в марте 2020 года. Тогда же началась история с пандемией и ограничениями. Было проведено ранжирование всех 85 регионов по глубине падения ключевых показателей (первое место — максимальное падение, последнее — минимальное).

Самое серьёзное падение в Пермском крае в это время продемонстрировал оборот розничной торговли непродовольственными товарами: —27,5% и 10-е место в стране по масштабу снижения. Экспорт снизился на 20% (31-е место). Индекс промышленного производства — на 4,9%, и это тоже 31-е место. «В целом Пермский край ближе к первой половине регионов по глубине падения», — говорит Татьяна Миролюбова.

Учёные экономического факультета ПГНИУ на основе данных Росстата с марта по август 2020 года также рассчитали региональный индекс устойчивости экономики к COVID-19 и провели ранжирование регионов (первое место — максимальная устойчивость, последнее — минимальная). И Пермский край оказался на 62-м месте. Это, по словам Миролюбовой, говорит о том, что Прикамье «не очень устойчиво». В первой тройке, кстати, оказались Москва, Ямало-Ненецкий АО, Карелия — то есть не существует зависимости между уровнем экономического развития и устойчивости экономики к ковиду, отметила Татьяна Миролюбова.

«Результаты нашего исследования говорят о том, что экономика Пермского края в большей степени определяется двумя факторами: это фактическое конечное потребление домашних хозяйств и экспорт. Эти два параметра влияют на экономическую деятельность в целом. Потребление населения, понятно, зависит от денежных доходов, а экспорт определяется уровнем цен на экспортные товары, валютным курсом и объёмом мирового спроса на экспортируемые Пермским краем товары. Экономика Пермского края в целом является экспортно ориентированной, и, соответственно, импульс роста идёт от отраслей-экспортёров. К сожалению, сегодня экспорт Пермского края таков, что мы присутствуем на мировых рынках товаров с низкой добавленной стоимостью. И мировые цены как раз на эти товары колеблются, волатильность высокая. Поэтому экономика края, как я уже сказала, это уменьшенная модель российской. Там нефтяная зависимость, у нас — «удобрительная», — говорит Татьяна Миролюбова.

Она считает, что для выхода из ситуации нужны достаточно серьёзные усилия со стороны органов власти по созданию условий, направленных на рост экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью и увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест. По последнему параметру в крае пока неустойчивый тренд (в 2017 году —0,1%, в 2018-м +15,4%, в 2019-м +4,2%).

Ключевым приоритетом является необходимость роста затрат на исследования и разработки. Здесь динамика положительная: по сравнению с 2010 годом в 2019 году в 2,4 раза увеличились затраты на науку. А научные достижения надо переводить в инновации. Доля цифровой экономики сегодня в крае составляет 2,5% (порядка 1700 организаций), здесь занято 2,1% работников. И развитие этого направления — «окно возможностей», которое есть у региона. «Кризисы всегда проходят, и они дают старт новому росту и новым явлениям, очищают экономическое пространство от неэффективных предприятий, — отмечает декан экономфакультета. — И поэтому я думаю, что у Пермского края всё будет прекрасно».

Поддержи малый

Сейчас в Пермском крае насчитывается 59 тыс. организаций в реестре юрлиц. Среди них 60% — это МСП. Такие данные привёл начальник отдела государственной статистики Пермьстата Роман Николаев. Тренд на сокращение есть, и за три года больше всего предпринимателей потеряла сфера торговли, финансов и страхования, образования. При этом, по его словам, процессы ликвидации организаций сегодня преобладают над процессом их регистрации. Эта тенденция характерна не только для Прикамья: она наблюдается в целом в России и в Приволжском федеральном округе. Появление новых организаций в апреле-мае сильно просело, но потом тренд выровнялся. Что касается индивидуальных предпринимателей, то за девять месяцев 2020 года в качестве ИП зарегистрировалось на 4,5 тыс. человек меньше, чем в 2019 году. Но за это время появилось почти 4,5 тыс. самозанятых.

Оборот всех предприятий в январе—сентябре 2020 года в крае составил 2,5 трлн руб. Период с апреля по июнь оказался заметно провальным, но начиная с июля пошёл рост в рамках устоявшихся ранее трендов. Темпы роста оборота МСП (без микропредприятий) снизились незначительно и составили 98% по сравнению с 2019 годом. В торговле оборот сократился примерно на 10%, но в обрабатывающих производствах, напротив, был рост на 16%. В строительстве, транспортировке и хранении, операциях с недвижимостью темпы аналогичны прошлому году. В общепите и гостиничных услугах сокращение оборота составило 43%, в сфере услуг — 68%, в сфере добычи полезных ископаемых — 22%. Но доля этих направлений в общем объёме не настолько существенна, чтобы кардинально отразиться на состоянии всего сегмента, отметил Роман Николаев.

По последним данным, в крае занятыми являются чуть больше 1 млн человек. Из них 64% — это «списочные» работники на предприятиях, остальные заняты в предпринимательстве или являются самозанятыми. За период с января по сентябрь численность работников малых предприятий почти не изменилась, заключил Николаев. Больше всего рабочих мест (более 55%) малый бизнес создаёт в гостиничном бизнесе, общепите, в сфере операций с недвижимостью.

Реальные доходы населения, по его словам, во втором квартале сократились на 7,5%, в третьем — на 5%. В ПФО падение было менее существенным. Во втором квартале с 90 до 70% снизились расходы на покупку товаров и оплату услуг. Но Пермьстат при этом отмечает прирост финансовых активов: во втором квартале — на 15%, в третьем этот тренд сохранился. «То есть можно ожидать, что люди когда-то начнут тратить эти средства», — резюмировал эксперт.

Спрос — всему голова

Марина Медведева, генеральный директор ООО «УК «Реал», отметила, что все выкладки экспертов полностью соответствуют тому, что происходит на рынке. В среднем падение по розничной торговле, по данным на ноябрь, составляет 30%. В сфере торговли предметами одежды и предметами роскоши оно составило 50%. Но в сфере торговли спорттоварами и бытовой техникой есть небольшой рост. И это 30%-ное падение экономически обоснованно: доходы снизились на 4,7%, а инфляция составила примерно 15%.

Марина Медведева убеждена, что единственной действенной мерой поддержки бизнеса станет повышение покупательной способности населения. «Если для крупного бизнеса (а Пермский край является промышленным регионом) конечным приобретателем является средний бизнес, то для малого — это мы с вами, люди, которые пользуются услугами, едят и приходят в магазин за покупками, — заявила Марина Медведева. — МСП готов восстановиться, оптимизировать процессы и возобновить деятельность с нуля, в том числе улучшая качество своих услуг. Но самое главное здесь — поддержка покупательского спроса. Если мы дадим людям возможность покупать, они пойдут и будут покупать. Только стимулируя конечного потребителя, мы можем поддержать МСП. А все меры по налоговым льготам — точечные и стратегически проблемы не решат».

Что касается крупного бизнеса, то было заметное падение в первом полугодии, но сейчас идёт восстановление выручки за счёт роста курса. И показатели уже близки к 2019 году. Однако, отмечает Марина Медведева, выросла нагрузка на предпринимателей в части обеспечения санитарных мер. Кроме того, на прежнем уровне остались ставки по кредитам. «Все тенденции к росту экономики есть, — заключила гендиректор УК «Реал». — Поэтому всё, что мы можем для них сделать по большому счёту, — это поддержать потребительский спрос и каким-то образом урегулировать стоимость инвестиционных денег для крупного бизнеса, чтобы они могли внедрять новые технологии. Если мы просто будем наблюдать со стороны, то не думаю, что 2021 год станет годом полного восстановления спроса».

Татьяна Миролюбова согласилась, что «короткие и дорогие» инвестиции являются проблемой страны последние 15 лет. Но это вопрос не регионального уровня. «Доходы потребителей связаны с работой, поэтому здоровье крупных предприятий, где работает основная масса населения, является залогом роста этих доходов, — заявила она. — Но кризис — это время перемен. И для модернизации необходимы инвестиции. Если российское правительство сможет решить эту задачу, то всё будет хорошо. Но, к сожалению, пока не очень хорошо». Необходимо грамотное регулирование со стороны Центробанка, поскольку при ключевой ставке в 4,5% потребительские кредиты предлагаются под 18%.

В качестве примера эффективности такой меры поддержки президент Пермской ТПП Олег Жданов привёл сниженные ставки по ипотеке, которые установили в этом году для строительной отрасли. «И мы видим, что спрос сохранился, увеличилось количество эскроу-счетов, и Пермский край — в лидерах по этому направлению», — заявил он. Отметим, что, по данным пермского отделения Центробанка, сумма ипотечных кредитов в этом году в Прикамье на 47% превысила значения прошлого года.

В целом все эксперты единодушны во мнении: для выживания надо меняться. «Потребитель изменился, — подчеркнул Олег Жданов. — За что он готов платить? За здоровье, образование — это новые ниши. И дальше возникает вопрос: что мы будем поддерживать? Взять тот же рост спорттоваров. Значит ли это, что мы будем содействовать строительству спортсооружений в рамках ГЧП?» Также, по его словам, нужна кооперация между крупным бизнесом и МСП. В целом необходимо научиться жить с коронавирусом.

Марина Медведева посоветовала экономить: «Пользуйтесь тем, чем реально пользуетесь, сокращайте то, что можно сократить, и запасайтесь терпением».

Драйвер роста — это цифровая экономика, IT-технологии рано или поздно проникнут всюду, убеждена Татьяна Миролюбова. «Все кризисы, которые были, говорят о том, что кризис — это время инноваторов, — заключила она. — Если мы будем актуальными, то сможем не просто пережить его, но и стать лучше».

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