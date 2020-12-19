Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стимул для роста Состоялась церемония закрытия программы «Пермский край — территория культуры 2020» Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Гречищев

В Чусовом 19 декабря термометр показывал — 22 градуса, но, несмотря на это, стайки экскурсантов увлечённо фотографировали граффити-муралы на фасадах исторических зданий, а на площадях вдоль улицы Ленина подростковые ансамбли отплясывали брейк-данс. Чусовой отмечал победу — вопреки всем невзгодам ковидного времени здесь удалось провести практически все события, запланированные в программе «Чусовой. Живое сердце города», год назад победившей в конкурсе на звание «Центр культуры Пермского края».

Программа «Пермский край — территория культуры», в рамках которой города, муниципальные районы и сельские территории становятся «Центрами культуры Пермского края», проводится уже 14 лет — с 2007 года, и её популярность не становится меньше: каждый год конкурс бывает напряжённым и эмоциональным, а территории, которые уже побеждали в нём, заявляются заново, потому что культурный драйв, который дарит победа в конкурсе, заразителен, его хочется испытать снова.

Совсем недавно конкурс выявил «Центры культуры» 2021 года — ими стали Чайковский, Чердынь, Октябрьский район и село Архангельское Юсьвинского района Коми-Пермяцкого округа. В Чусовом 19 декабря они торжественно получили знаки «Центров культуры» от победителей 2020 года — Чусового, Орды и села Пешнигорт.

Последним было чем похвастать: многое из задуманного удалось воплотить в жизнь, несмотря на все ограничения, связанные с эпидемией Covid-19.

Алексей Гречищев

Замечательная находка Чусового — идея вписать участие в программе «Пермский край — территория культуры» в целую цепочку различных грантов и субсидий и сосредоточить её события в «сердце города» — на улице Ленина. Чусовляне задумали амбициозную и благородную акцию: вернуть центральной улице былой блеск, оживить её, наполнить событиями и туристическими аттракционами. Общая сумма, полученная из разных источников на обновление «сердца города», приближается к 500 млн руб.

Был собран воркшоп молодых архитекторов, и его результатом стали принятые городом проекты реконструкции трёх скверов на улице Ленина — у памятника Ленину, сквера, посвященного «чернобыльцам» города, и сквера-синематеки с летним кинотеатром у одной из городских школ.

«Говорящие дома» — создание граффити-муралов, которые рассказывают о страницах истории города. Художники выбраны очень разные — Вячеслав Каменских (MOFF), который создал мурал на фасаде исторического кинотеатра «Луч», посвящённый металлургии, Мария Русинова с граффити-загадкой про историю железной дороги в Чусовом и художник из Чусового Стас Кислов с муралом про знаменитых чусовских спортсменов и историю легендарной спортивной базы «Огонёк».

Несмотря на тотальный онлайн, прошли любимые горожанами фестивали: фестиваль чтения «Книгоград» и молодёжный «Точка отрыва» — с уличным спортом, танцами и выступлениями музыкантов. Был и новый фестиваль — «Новоселье», который объединил всё то новое, что учреждения культуры города за этот год смогли создать, как бы заново «въехали» в улицу Ленина, показав себя по-новому.

Среди находок и достижений программы «Чусовой. Живое сердце города» есть несколько проектов, которые останутся в городе надолго, может быть — навсегда. Это, например, мемориальная Астафьевская комната в библиотеке № 4 или новая археологическая экспозиция Чусовского музея, которая расположилась в одном из помещений старого Дворца культуры железнодорожников.

Пройдя реновацию, сталинский ампир и конструктивизм Чусового принарядились, заиграли и преисполнились достоинства. Сейчас даже странно, что, по мнению многих местных жителей, архитектуры, собственно, в Чусовом никакой особой нет. Это заблуждение развеивает изданная в рамках программы «Центра культуры Пермского края» книга «Чусовой архитектурный», написанная Ксенией Гашевой.

19 декабря в рамках итогового мероприятия программы «Чусовой. Живое сердце города» работала «Лаборатория индустриальности», часть масштабного проекта «Индустриальность и культура» по сохранению и раскрытию потенциала объектов индустриального наследия. Специалисты «Лаборатории индустриальности» представили практики использования объектов индустриального наследия на территории Свердловской, Челябинской областей, Пермского края; состоялись мастер-классы по темам «Ресурсные возможности объектов», «Поиск партнёров. Масштабирование», «Бумажное прошлое. Практика работы с домашними архивами».

Обо всём этом на закрытии рассказал специально снятый небольшой видеофильм.

Свои видеоотчёты представили и два других «Центра культуры Пермского края» — Орда и Пешнигорт.

В Орде в рамках программы «Орда — территория вдохновения» старинная водонапорная башня стала площадкой для граффитистов, по проектам детей был восстановлен исторический Ильинский острожек, в районной библиотеке появился Литературный дворик, Орду украсил Сквер влюблённых, а село Ашап Ординского района — инсталляция в память о Демидовских заводах.

Среди событий программы — ралли внедорожников «Ординский ухаб», в котором приняли участие 46 экипажей, и знаменитый конкурс камнерезов в селе Красный Ясыл.

В селе Пешнигорт события сосредоточились вокруг этнографического парка, созданного по мотивам произведений легендарного местного старожила — Василия Климова. К сожалению, именно в этом году Василий Васильевич покинул эту землю, но продолжает вдохновлять земляков.

Цель программы «Оласö да вöласö», что означает «Жили да были, живут сейчас и будут жить» (это выражение не имеет категории времени), — создание поводов для событийного туризма. Пешнигорт находится в пяти километрах от Кудымкара, почему бы туристам, бывающим в столице Коми-округа, не побывать заодно и там? Теперь есть повод — заглянуть в этнопарк, где множество арт-объектов, такие как «Увтыр пу» («Дерево Рода»), коми-пермяцкий охотничий календарь, «Кар йыв» (смотровая вышка), «Оласö да вöласö» («Жили-были») — и всё время что-то происходит.

Выступая на церемонии закрытия программы, заместитель министра культуры Пермского края Марина Илюхина напомнила, что за 14 лет существования «Пермского края — территории культуры» статус «Центра культуры Пермского края» получали 33 муниципальных образования. Для многих из них достижения тех лет, когда они примеряли на себя статус «Центра культуры», стали толчком для роста и развития, а события, арт-объекты и новые культурные институции, начало которым было положено программой «Пермский край — территория культуры», продолжают работать и радовать жителей территорий и приезжих.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.