Сергей Данилов
Пермский бренд
Три участника проекта «Покупай пермское» признаны брендами Пермского края
С 2017 года активную роль в продвижении товаров и услуг местного бизнеса играет возрождённый проект «Покупай пермское». Его, по соглашению с правительством Пермского края, реализует Пермская торгово-промышленная палата.
На высоком уровне
Задача проекта «Покупай пермское» — продвижение местных компаний на рынке, ориентированном на конечного потребителя товаров и услуг. У проекта есть три уровня. Первый — базовый — ориентирован на все работающие в Прикамье предприятия. Второй — профессиональный уровень «Гарантия качества» — ориентирован на предприятия, чья продукция отличается высоким качеством и прошла необходимые экспертизы. Уникальный, третий, уровень проекта «Пермские бренды» объединяет известные бренды, способные выступать в качестве визитной карточки Прикамья.
Для того чтобы претендовать на марку «Пермский бренд», товары и услуги должны соответствовать ряду критериев, например, быть известны в крае и за его пределами; быть представлены и востребованы на российском и международном рынках.
Лучшие названы
Во вторник, 15 декабря, в Пермском крае состоялся второй инициативный форум «Бизнес зовёт». В рамках него прошло награждение предприятий и предпринимателей Прикамья, победивших в конкурсе на звание «Пермский бренд».
На форуме представили победителей и вручили им специальные знаки руководитель проекта «Покупай пермское», вице-президент Пермской ТПП Елена Гилязова, и. о. заместителя министра промышленности и торговли Пермского края Татьяна Вахрушева и директор АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Лилия Ширяева.
Перед награждением Елена Гилязова поблагодарила всех участников и организаторов проекта «Покупай пермское» и призвала всех потребителей Прикамья поддерживать товаропроизводителей из нашего региона.
«Третий год мы награждаем лучших товаропроизводителей Пермского края знаками «Пермский бренд». — подчеркнула вице-президент Пермской ТПП. — Это настоящая элита пермского бизнеса, люди, названия и продукция которых известны далеко за пределами Прикамья».
В конкурсе «Пермский бренд» победителями названы:
«Тенториум» — товары для здоровья, красоты и активного долголетия на основе продуктов пчеловодства, целебных трав и других природных компонентов;
санаторий «Демидково» — уникальное место, расположенное в экологически чистом районе, где можно не только отдохнуть и подлечиться, но и провести интересно время. Санаторий предлагает разнообразные программы, например «Счастливые субботы», которые привлекают даже жителей других регионов;
Promobot Россия — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России и Европе.
О неслучайном успехе каждого из победителей собравшимся (в основном перед экранами, так как награждение проходило онлайн, с соблюдением всех требований безопасности) рассказала Лилия Ширяева. По её словам, данный конкурс, его победители — живое доказательство того, что в Прикамье развивается производство.
«В основе деятельности каждого отмеченного наградой предприятия лежит оригинальная идея. — подчеркнула директор АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА». — И, отмечу, все награждаемые сегодня — это производственники, это живая демонстрация того, что в Пермском крае развивается производство».
«Этот год выдался непростым. Поэтому вдвойне приятнее отметить, что пермяки даже в этих условиях не пожертвовали качеством своих товаров и услуг. — обратилась к участникам церемонии Татьяна Вахрушева. — Символично вручать награды в эти предновогодние дни. Получается своего рода подведение итогов года. И, повторюсь, отрадно, что пермяки в этом году не сбавили оборотов».
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