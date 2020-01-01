Сергей Данилов Пермский бренд Три участника проекта «Покупай пермское» признаны брендами Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская ТПП

С 2017 года активную роль в продвижении товаров и услуг местного бизнеса играет возрождённый проект «Покупай пермское». Его, по соглашению с правительством Пермского края, реализует Пермская торгово-промышленная палата.

На высоком уровне

Задача проекта «Покупай пермское» — продвижение местных компаний на рынке, ориентированном на конечного потребителя товаров и услуг. У проекта есть три уровня. Первый — базовый — ориентирован на все работающие в Прикамье предприятия. Второй — профессиональный уровень «Гарантия качества» — ориентирован на предприятия, чья продукция отличается высоким качеством и прошла необходимые экспертизы. Уникальный, третий, уровень проекта «Пермские бренды» объединяет известные бренды, способные выступать в качестве визитной карточки Прикамья.

Для того чтобы претендовать на марку «Пермский бренд», товары и услуги должны соответствовать ряду критериев, например, быть известны в крае и за его пределами; быть представлены и востребованы на российском и международном рынках.

Лучшие названы

Во вторник, 15 декабря, в Пермском крае состоялся второй инициативный форум «Бизнес зовёт». В рамках него прошло награждение предприятий и предпринимателей Прикамья, победивших в конкурсе на звание «Пермский бренд».

На форуме представили победителей и вручили им специальные знаки руководитель проекта «Покупай пермское», вице-президент Пермской ТПП Елена Гилязова, и. о. заместителя министра промышленности и торговли Пермского края Татьяна Вахрушева и директор АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Лилия Ширяева.

Перед награждением Елена Гилязова поблагодарила всех участников и организаторов проекта «Покупай пермское» и призвала всех потребителей Прикамья поддерживать товаропроизводителей из нашего региона.

«Третий год мы награждаем лучших товаропроизводителей Пермского края знаками «Пермский бренд». — подчеркнула вице-президент Пермской ТПП. — Это настоящая элита пермского бизнеса, люди, названия и продукция которых известны далеко за пределами Прикамья».

В конкурсе «Пермский бренд» победителями названы:

«Тенториум» — товары для здоровья, красоты и активного долголетия на основе продуктов пчеловодства, целебных трав и других природных компонентов;

санаторий «Демидково» — уникальное место, расположенное в экологически чистом районе, где можно не только отдохнуть и подлечиться, но и провести интересно время. Санаторий предлагает разнообразные программы, например «Счастливые субботы», которые привлекают даже жителей других регионов;

Promobot Россия — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России и Европе.

О неслучайном успехе каждого из победителей собравшимся (в основном перед экранами, так как награждение проходило онлайн, с соблюдением всех требований безопасности) рассказала Лилия Ширяева. По её словам, данный конкурс, его победители — живое доказательство того, что в Прикамье развивается производство.

«В основе деятельности каждого отмеченного наградой предприятия лежит оригинальная идея. — подчеркнула директор АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА». — И, отмечу, все награждаемые сегодня — это производственники, это живая демонстрация того, что в Пермском крае развивается производство».

«Этот год выдался непростым. Поэтому вдвойне приятнее отметить, что пермяки даже в этих условиях не пожертвовали качеством своих товаров и услуг. — обратилась к участникам церемонии Татьяна Вахрушева. — Символично вручать награды в эти предновогодние дни. Получается своего рода подведение итогов года. И, повторюсь, отрадно, что пермяки в этом году не сбавили оборотов».

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