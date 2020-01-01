Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Накануне Нового года в Перми пройдёт Большая книжная ярмарка Накануне Нового года в Перми пройдёт Большая книжная ярмарка Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Крупнейшее литературное событие на территории Пермского края пройдёт с 24 по 27 декабря в Большом театральном зале «Завода Шпагина». Большая книжная ярмарка (0+) — это место встречи авторов, издателей, библиотекарей и читателей — детей и взрослых.

Особенностью события в этом году станут направленность на литературу для детей и юношества и обширная деловая и творческая программа. Цель проекта остается неизменной — привлечение внимания к литературе и чтению.

Конечно, центральное событие любой ярмарки — это выставка-продажа. В ней примут участие центральные и региональные книжные издательства, книжные магазины и другие книготорговые организации, редакции журналов и газет, творческие союзы, библиотеки и музеи.

Участниками «Большой книжной ярмарки — 2020» станут более 50 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми. На прилавках будут образовательная и деловая литература, современная художественная литература на русском языке, книги для детей и юношества. В числе участников — издательства «Самокат» «Манн, Иванов и Фербер», «Лайвбук», «Этерна», «Молодая мама», «ТриМаг», «Редкая птица», «Капелька», и другие.

Как рассказывают организаторы из «Центра по реализации проектов», в программе ярмарки — более 70 специальных событий, которые пройдут со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора: презентации книжных новинок, встречи с авторами, литературные чтения, деловые сессии, спектакли, музыкальные концерты, мастер-классы и многое другое.

В рамках деловой программы состоятся лекции и дискуссии, литературные чтения, встречи с писателями и художниками, научные стенд-апы, а также мастер-классы, игры и многое другое, например, «Научпоп» — научно-популярный разговор про презентацию и публичное применение интеллекта в современном широком медийном контексте. Площадка Большой книжной ярмарки примет также региональный фестиваль «Медиаход». Солидный цикл событий посвящён новым медиа, например, подкастам.

В творческую программу этого года вошли спектакли театральных коллективов из территорий Пермского края, а также музыкальная программа, включающая как классику, так и хиты современной эстрады, ретро, песни 1970-90-х годов. С литературными чтениями выступят артист Театр-Театра Альберт Макаров и солист Пермской оперы Эдуард Морозов. Гости книжной ярмарки смогут посетить выставку «Современная иллюстрация», а также творческие встречи и мастер-классы художников-иллюстраторов.

Особого разговора заслуживают профессиональная программа, адресованная библиотекарям из Перми и территорий края, и лекционная программа, посвящённая современному литературному процессу в России и мире.

В особую программу выделен цикл встреч с современными пермскими, российскими и иностранными писателями. Среди них — пермские писатели Ксения Гашева, Андрей Зеленин, популярная писательница из Екатеринбурга Анна Матвеева, российский поэт и переводчик Анастасия Строкина, писатель-путешественник Евгений Рудашевский, Эдуард Матвеев — автор популярных книг по экономке и многие другие.

Площадка Большой Книжной Ярмарки примет Второй прикамский фестиваль детской прессы «Медиаход». В рамках фестиваля пройдет масштабная выставка современных детских СМИ из 7 регионов России, мастер-классы по журналистике и деловая программа для педагогов. Особыми гостями фестиваля станут медиаэксперты и журналисты из Москвы, которые обсудят на круглом столе проблемы сохранения детских СМИ в России. Фестиваль включает образовательную программу для школьных учителей, направленную на повышение медиаграмотности и панельную дискуссию «Зачем педагогу медийно-информационная грамотность». Традиционно в рамках фестиваля будут работать творческие площадки, где школьники, учителя смогут представить свои литературные произведения.

На площадке Книжной ярмарки состоится награждение Краевого фестиваля читающих семей «Лучшая читающая семья Прикамья»; тем же родителям, дети которых никак не привыкнут к чтению, следует особенно тщательно изучить программу события: на ярмарке будет сразу несколько консультаций для таких семей, а также несколько круглых столов, посвящённых выбору между чтением и телеэкраном.

Будет работать детская площадка, где юные книгочеи смогут посетить мастерскую по рисованию акварелью или сделать лицо героя книг из картона, побывать на уроках чернильного писания и научиться работе на пишущей машинке, а также получить моментальные фотографии на фоне арт-объекта в виде открытой книги со сменными переворачивающимися страницами.

Более подробная информация о Большой книжной ярмарке — на страничке ВКонтакте.

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