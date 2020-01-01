Елена Лодыгина журналист Мировой зоопарк Краевое Управление капстроительства назвало условия заключения мирового соглашения по пермскому зоопарку Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление капитального строительства Пермского края заключит мировое соглашение по пермскому зоопарку при условии, если генподрядчик АО «РЖДстрой» заплатит штраф за срыв сроков исполнения госконтракта от 2017 года, а также устранит все нарушения, выявленные в ходе технического обследования первой очереди. Также генподрядчик должен завершить строительство зоопарка. Как пояснили в краевом УКСе, проект мирового соглашения будет утверждаться на заседании краевого правительства.

Напомним, с ходатайством о заключении мирового соглашения по строящемуся пермскому зоопарку в Арбитражный суд Пермского края обратился генподрядчик — АО «РЖДстрой». Компания предлагает восстановить и привести в рабочее состояние все объекты зоопарка, которые вошли в контракт от 2017 года.

В ходе судебного заседания 14 декабря ходатайство ответчика (АО «РЖДстрой») было поддержано. Сторонам было дано два месяца на проработку проекта мирового соглашения. Ни одна из сторон в ходе судебного заседания возражений не высказала. По словам представителя ответчика, проект мирового соглашения предварительно был направлен для ознакомления истцу (краевому УКСу) и было получено предварительное согласие на подписание мирового соглашения. Однако сторонам необходимо ещё согласовать «технические» вопросы. Поэтому судья приняла решение перенести судебное заседание на 24 февраля 2021 года.

«Чем хорошо мировое урегулирование вопроса в любой ситуации? Тем, что стороны сохраняют добрые отношения, и процесс идёт дальше. А после расторжения договора — отношения этих участников процесса прекращаются, и нужно заново проводить торги, выбирать нового подрядчика и начинать всё «с нуля». И это — время, которого нет у наших горожан, они хотят быстрее получить эффект от использования бюджетных средств в виде зоопарка!» — считает эксперт по градостроительству Лилия Ширяева.

По её словам, в данном случае заключение мирового соглашения, по которому объекты будут достроены в кратчайший срок, — это безусловный плюс.

При этом «взыскание штрафа с подрядчика — абсолютно законно и логично, поскольку сроки введения объекта в эксплуатацию действительно были сорваны. Это и формальное нарушение договора, и большой урон для репутации краевых властей», — говорит эксперт.

Если вспомнить другие крупные объекты в Пермском крае, то при несоблюдении сроков выполнения контракта или при выявлении нарушений контракты чаще всего расторгались. Лилия Ширяева приводит один из таких примеров по федеральному объекту — дороге Пермь — Кунгур, где подрядчик не справился с обязанностями, из-за чего последовало расторжение контракта через суд. «В итоге участки дороги, которую должны были сдать ещё несколько лет назад, до сих пор не достроены. Кроме того, дополнительные процедуры по отбору нового подрядчика, оценке объекта незавершённого строительства всегда приводят к удорожанию объекта и к новой потере бюджетных средств», — заключает Ширяева.

Напомним, строительство зоопарка в Перми началось в 2017 году в микрорайоне Нагорном. Всего было заключено три госконтракта на общую сумму 3,3 млрд руб. Работы на объекте ведёт АО «РЖДстрой».

Краевой УКС оспаривает в суде лишь один контракт — на возведение первой очереди на сумму 1,834 млрд руб. Два иска поступили в Арбитражный суд Пермского края в ноябре прошлого года. Заказчик взыскивает с подрядчика сумму неосновательного обогащения (сумму, которую заплатил заказчик за строительство зданий, которые впоследствии были демонтированы) в размере 513,9 млн руб. На эту сумму были начислены проценты за пользование чужими денежными средствами. За период с 8 июня 2019 года по 16 ноября 2020 года эта сумма составила 43,7 млн руб. Кроме того, заказчик потребовал с генподрядчика взыскать неустойку за нарушение сроков строительства в сумме 761,4 млн руб. Общий размер исковых требований составляет 1,319 млрд руб.

В судебном деле есть несколько экспертиз: положительное заключение Госэкспертизы на проект, разработанный ЗАО «ПИРС», заключение АНО «Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты РФ. В документе, представленном АО «РЖДстрой», сделан вывод, что причиной деформации зданий стали недостатки в проектно-сметной документации. В заключении ООО «Инвента» по результатам технического обследования объектов зоопарка указано на нарушения при выполнении строительных работ и недочёты в проекте. В ходе судебного заседания в ноябре 2020 года представитель краевой прокуратуры Виктория Корякина ходатайствовала о приобщении к делу материалов уголовного дела о хищениях при строительстве зоопарка и заключений 54 экспертиз.

Отметим, изначально первую очередь зоопарка планировали сдать в конце 2019 года, а закончить стройку — в 2020 году. Впоследствии сроки окончания работ сдвинулись до 2021 года. Летом 2020 года проводилась экспертиза объектов строящегося зоопарка, которая установила, что девять зданий находятся в аварийном состоянии, а ещё 22 — в работоспособном или ограниченно работоспособном.

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