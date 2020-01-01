Елена Синица Утепляемся Новые технологии при проведении капремонта позволили снизить теплопотери Поделиться Поделиться Твитнуть

Фонд капитального ремонта Пермского края

В 2020 году Фонд капитального ремонта Пермского края стал применять новые технологии по ремонту фасадов жилых домов — бескаркасные вентилируемые фасады.

Фасадные панели созданы на основе базальтовой минеральной ваты и совсем не горят. Система лёгкая, за счёт чего она не оказывает дополнительной нагрузки на стены здания. Более того, она монтируется на стены из любого материала — и панель, и кирпич. Собирается такая система достаточно быстро. Монтаж бескаркасной системы утепления в пять раз быстрее любой другой навесной фасадной системы. Работы проводятся оперативно потому, что на объект поставляются детали максимальной заводской готовности, специально изготовленные именно для этого здания по точным замерам. Системы, кстати, отечественного производства. Срок службы таких бескаркасной системы составляет более 30 лет. Важно, что новая система повышает теплоизоляцию стен на более чем на 30%.

Дмитрий Баранов, директор Фонда капитального ремонта Пермского края:

— Использование данной фасадной системы показало свою эффективность. Работы по классическим штукатурным фасадам, в соответствии с технологическими требованиями, можно проводить только в теплую погоду. Применяемые нами в этом году технологи бескаркасного фасада позволяют проводить ремонт и в холодное время года. Кроме того, работы проводятся гораздо быстрее.

Так, работы по двум домам по адресам ул. Ленина, 17 и ул. Ленина, 49 в г. Губаха уже практически завершены. Ремонт фасадов здесь шёл всего два месяца. На данный момент готовность объектов составляет 95%, и до конца года дома будут сданы. «Панели от системы представляют собой конструктор, — рассказывает Сергей Кулинич, директор ООО «СК КОНСТАНТ», которая устанавливала фасадные системы. — Нам остаётся его только собрать, поэтому всё проходит так быстро. Плюс не нужно снимать старый фасад, систему можно крепить на существующий. Естественно, с поправками на конструкцию здания».

Владелец квартиры в доме по адресу ул. Ленина, 49 Альфия Хованова рассказала, что жильцы дома очень довольны проделанной работой. Она отметила, что подрядчик сумел выполнить свою работу не только качественно, но и оперативно. «Дополнительные меры по утеплению фасада — конечно же, замечательно и здорово. Нам очень нравится то, что происходит с нашим домом. Стало уютнее, красивее, современнее», — делится впечатлениями Альфия Хованова.

Следующие в очереди на ремонт фасадов по новой технологии в Губахе значатся дома по адресам ул. Ленина, 21 и ул. Ленина, 43. Уже завезён весь материал необходимый для ремонта, и в ближайшее время рабочие приступят к монтажу. Помимо этого, на 70% завершены работы по монтажу бескаркасного вентилируемого фасада в доме на ул. Ким, 19 в Перми. Предполагается, что этот дом получил новый эргономичный фасад в начале 2021 года.

Отметим, что по сравнению с 2015-2017 гг количество отремонтированных фасадов (17) в рамках программы капремонта в 2018-2020 гг увеличилось в пять раз (91).

Кроме ремонта фасадов, в 26 домах в Губахе запланирован ремонт крыш и фундаментов. Все работы планируется завершить до конца 2021 года. У крыш меняют кровельную систему, устанавливают новые несущие конструкции, которые обработаны пожаростойким составом, приводят в нормативное состояние чердачные помещения, устанавливают ограждения на крышу. В работы по ремонту фасадов входит отбивка старого материала, штукатурка стен, выравнивание, покраска и утепление. А также нанесение на новый фасад противопожарных составов.

В доме по адресу ул. 3-го Интернационала, 26 в Александровске в этом году прошёл комплексный ремонт. В доме проводились работы по утеплению фасада и его последующая декоративная отделка. Также отремонтировали крышу: заменили кровельнное покрытие, обрешётку, силовые элементы кровли (частично).

По словам подрядчика Андрея Балабанова (ИП Андрей Балабанов), все работы проводились в два этапа. Так, работы по утеплению фасада были начаты в августе, а завершены уже в начале сентября. Начиная с 22 сентября, подрядчик занимался ремонтом крыши, который закончился в середине ноября. Андрей Балабанов отмечает, что отремонтировать крышу было важно, так как она протекала. «Думаю, и управляющей компании, и жильцам дома, в первую очередь, было важно, что подрядчик учитывал их замечания. Конечно, немаловажно и то, что всё было сделано оперативно», — сообщил Андрей Балабанов. Также он отметил, что за последние два года в рамках программы капремонта значительно возросло число проводимых работ.

Напомним, что капитальный ремонт домов в крае идёт круглогодично. Летом ремонтируют фасады и системы теплоснабжения. В зимний период фонд делает упор на ремонт других инженерных систем, лифтов, скатных крыш. Также не останавливаются работы по комплексному обследованию домов и составлению проектной документации.

Всего за 2020 год подрядчики фонда выполнили более 500 видов работ.

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