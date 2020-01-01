Сергей Данилов Поддержать и помочь Благодаря работе социальных служб Прикамья с начала года в крае работу нашли почти 800 граждан с инвалидностью Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Пермском крае оказывают содействие занятости людям с инвалидностью. В 2020 году благодаря службе занятости новую работу нашли почти 800 граждан с инвалидностью. Обучение новой профессии прошли 420 инвалидов, а 150 человек из них успешно трудоустроились после завершения курсов.

Кроме этого, в рамках содействия занятости инвалидам оказывается ряд услуг. Среди них: — профессиональная ориентация, социальная адаптация, психологическая поддержка. Услуги по содействию занятости, в том числе трудоустройство на общественные работы и временное трудоустройство, в 2020 году были оказаны более чем 200 инвалидам.

Марина Визе, заместитель министра социального развития Пермского края:

— Мы сегодня понимаем, что есть люди, которые нуждаются в помощи при поисках работы. Прежде всего, это люди с инвалидностью и ограничениями здоровья. У министерства социального развития есть отдельная программа по сопровождению лиц с инвалидностью, обращающихся в службу занятости. За гражданином закрепляется специалист, и процесс трудоустройства, по сути, является процессом сопровождения. В Прикамье в 2020 году порядка 800 человек с инвалидностью трудоустроены при содействии службы занятости. В целом в регионе сегодня работают около 14 тыс. инвалидов.

Большую помощь в трудоустройстве инвалидов оказывает портал «Работа в России». Благодаря ему сейчас у инвалида нет необходимости в личном визите в центр занятости. На портале есть раздел «Работа для инвалидов. Вакансии отмечены специальным символом как квотируемые. Портал позволяет связаться с работодателем напрямую, разместить резюме.

Наряду с мероприятиями, реализованными министерством соцразвития, в этом году прошла ещё одна обучающая программа для людей с инвалидностью «Вектор развития». Организатором выступил Пермский фонд развития предпринимательства. В рамках этой программы почти 90 жителей Прикамья, имеющих инвалидность, прошли обучение по двум направлениям: «Запуск нового бизнеса» и «Трудоустройство». Обучение проходило в онлайн-формате в двух потоках: для действующих и будущих предпринимателей, которые желают открыть бизнес или переформатировать имеющийся, и для соискателей работы, которые планируют трудоустроиться на предприятия Пермского края.

Участником программы «Вектор развития» стал житель Кунгурского городского округа Артём Избяков. В начале 2020 года он получил инвалидность. Артём обратился в службу занятости, где ему предложили пройти обучение программе 1С. Получив новые знания, он не остановился на достигнутом и решил получить знания по запуску нового бизнеса в рамках «Вектора развития». Артём принял в проекте активное участие и обучился основам бизнеса, а также узнал все нюансы успешного трудоустройства.

«Хочется отметить тут помощь и поддержку, которую я получил от преподавателей проекта. — говорит Артём. — Благодаря полученным знаниям я надеюсь создать работоспособный и полезный для земляков бизнес».

Сейчас у Артёма Избякова готов бизнес-проект по открытию магазина средств индивидуальной защиты. Артём успешно его защитил и уже в 2021 году планирует получить субсидию на открытие собственного дела.

В течение года министерство социального развития Пермского края совместно с Государственной инспекцией труда по Пермскому краю проводили мероприятия для работодателей с целью рассказать об исполнении закона о квотируемых рабочих местах, инструментах поиска сотрудников по квоте, в том числе на портале «Работа в России».

Ещё один пример того, как пермяки благодаря поддержке соцслужб Прикамья находят работу, стала Наталья Лунева. Она работала товароведом, но в январе уволилась из-за закрытия организации. Обратилась в службу занятости, где девушке на протяжении десяти дней нашли новую работу на квотируемое рабочее место. С марта этого года Наталья работает приеёщиком товара в одной из крупных федеральных торговых сетей.

Напомним, что, согласно законодательству, каждый работодатель, численность сотрудников у которого превышает 50 человек, должен квотировать рабочие места для инвалидов. В Пермском крае квотируемых рабочих мест порядка 5,5 тыс., из них свыше 3,5 тыс. заняты, а остальные — свободны.

Марина Визе, заместитель министра социального развития Пермского края:

— Мы проанализировали, почему не заняты оставшиеся места, и выяснили: работодатели, когда подавали эти места как квотируемые, оставили слишком общие описания. В ноябре вступил в силу региональный закон о квотировании рабочих мест, и теперь, подавая место как квотируемое, необходимо чётко указать как требования к рабочему месту, так и к соискателю вакансии, его профессиональным компетенциям. Процедура стала более прозрачной. Согласно закону, квота будет выполнена только тогда, когда инвалид будет трудоустроен в организации или в том месте, где находится арендованное рабочее место. Таким образом, Пермский край опередил всю страну. Похожий федеральный закон всё ещё находится в разработке.

Важно отметить, что 1 июня 2021 года вступает в силу норма закона, согласно которой квота для трудоустройства инвалидов считается выполненной, если на все рабочие места, созданные, выделенные в счёт установленной квоты и (или) арендованные у другого работодателя на условиях договора аренды рабочего места, трудоустроены инвалиды, оформившие отношения с работодателем в соответствии с трудовым законодательством РФ. В случае высвобождения рабочего места квота для трудоустройства инвалидов должна быть выполнена не позднее шести месяцев со дня высвобождения рабочего места.

Марина Визе, заместитель министра социального развития Пермского края:

— В работе по трудоустройству инвалидов мы тесно сотрудничаем с Пермским региональным отделением Всероссийского общества инвалидов, с председателем отделения Надеждой Романовой и руководителем проекта Ириной Моргуненко. Мы очень плотно совместно работаем над трудоустройством инвалидов.

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