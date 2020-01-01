Чем больше центров, тем больше культуры В конкурсе «Пермский край — территория культуры» оказалось не три, а четыре победителя Поделиться Поделиться Твитнуть

Дом народного творчества «Губерния»

12 декабря в Пермском доме народного творчества «Губерния» прошла публичная защита программ и конкурсный отбор территорий — претендентов на статус «Центр культуры Пермского края».

С 2021 года финансирование программы из бюджета министерства культуры Пермского края увеличивается по сравнению с прошлыми годами: суммарный объём грантовых средств составит 16,25 млн руб. против 13,25 млн руб. в нынешнем году, так что материальный стимул для конкурсантов несколько увеличился.

Заявки на конкурс «Пермский край — территория культуры» 2021 года подали 13 участников. Это далеко не рекордное число, однако ввиду всех сложностей нынешнего года, по мнению организаторов, это совсем неплохо.

Во второй тур, требующий очных презентаций, прошли девять территорий.

В «младшей» группе, куда входят населённые пункты и территории с количеством жителей менее 8000 человек, соревновались Чердынь, Усть-Качка и село Архангельское Юсьвинского района Коми-Пермяцкого округа.

Презентации были весьма занимательные. Их участники то пряли на глазах у конкурсной комиссии, то угощали всех присутствующих национальной стряпнёй. Все три команды подготовили очень впечатляющие программы, особенно если учитывать, что грант в этой группе населённых пунктов совсем небольшой — 3,5 млн руб.

Выбрать из трёх сильных проектов было совсем непросто, и комиссия решила наградить грантами команды, занявшие первое и второе места. Таким образом, в «младшей» группе стало два победителя, а всего в программе на 2021 год — четыре «Центра культуры Пермского» края вместо трёх. Такое уже было в 2013 году: тогда было два победителя в «старшей» группе — Краснокамск и Березники.

Первое место занял Чердынский городской округ с программой «Город Ч. На семи холмах». Чердынь — опытный боец, неоднократно участвовала в конкурсе и даже побеждала. Главной целью авторы программы видят разработку и продвижение культурного и туристического потенциала территории. Немудрено: потенциал для туризма у Чердыни огромный и используется далеко не в полной мере.

Все семь холмов, на которых действительно расположилась Чердынь, в ходе реализации программы изменятся. Так, на Таёжном холме появятся въездной знак с обозначением названия города и благоустроенная автостоянка; а на Троицком холме, том самом, где стоял деревянный Чердынский кремль, продолжится реставрация исторических построек, будет возведена уже третья башня восстанавливаемого острожка и галереи между ней и соседними двумя башнями.

В событийном ряду программы — фотовыставка «В городе Ч.», авторский музыкальный вечер чердынского барда Екатерины Котельниковой «Песни города Ч.», перформанс-дефиле исторического костюма и современной этномоды, выставка культовой деревянной скульптуры «Пермские боги едут домой», традиционная Прокопьевская ярмарка на Воскресенском холме с изделиями мастеров народных промыслов и русскими забавами, а также историческая реконструкция почему-то событий Северной войны петровского времени. Говорят, есть какая-то связь между этими событиями и Чердынью.

Среди особо необычных планов — создание сувенирной парфюмерии, отражающей самобытность города. Гастрономические сувениры в программе тоже не забыты: планируется и издание книги рецептов чердынской кухни, и дегустации с кулинарными мастер-классами, и вывод на рынок продуктов под брендом «Чердынский гостинец».

Поддержать конкурсантов прибыла в Пермь глава Чердынского городского округа Анна Батагова, которая потратила на эту поездку свой первый рабочий день в должности. Она — горячая сторонница программы и намерена активно поддерживать её административным ресурсом. Уже есть договорённость с междугородними автоперевозчиками о том, что автобусы, следующие в Чердынь, будут оформлены в стилистике программы.

Программа села Архангельское называется «Ассяма-горт — уникальный уголок», и уже по названию ясно, что построена она на национальных традициях. Жители села планируют открыть дом ремёсел, который будет поддерживать традиции территории, связанные со льном. Уже сегодня в музее работает экспозиция, посвящённая «льняной» истории места. Село получило федеральный грант, связанный с возрождением ремёсел, который позволил построить традиционные ткацкие станки, и в ходе программы активно пройдут мастер-классы по изготовлению знаменитых узорных кушаков и домотканых половичков.

Ещё одной «фишкой» Архангельского, сделавшей село знаменитым в Пермском крае и за его пределами, является реконструкция обрядового праздника «Зажинки», посвящённого началу жатвы. «Зажинки» проходят здесь с 1995 года, регулярно собирая туристов — любителей национальной экзотики. Праздник станет кульминационным моментом программы.

Есть в программе Ассяма-горта, как называется Архангельское по-коми-пермяцки, и национальная кухня, и национальная музыка.

Чтобы оба победителя смогли достойно реализовать свои задумки, министерство культуры Пермского края ищет возможности дополнительного финансирования. Точные размеры грантов, которые получат Чердынь и Архангельское, пока не известны.

В «средней группе», куда входят города с населением от 8000 до 20 тыс. человек, в финал вышли село Октябрьское с программой «Октябрьский: переведи время», ЗАТО Звёздный с программой «Мой Звёздный» и село Берёзовка с программой «Берёзовка — Европа. Мосты дружбы». Победителем с грантом в размере 4,5 млн руб. стало Октябрьское.

Село не в первый раз побеждает в программе. В прошлый раз, когда Октябрьское было «Центром культуры Пермского края», его программа строилась на «хлебных», сельскохозяйственных традициях, нынче же акцент делается на сказочном фольклоре и наследии знаменитой сказительницы Евдокии Никитичны Трясциной.

В программе села — краевой фестиваль сказок «Ореховая веточка», летний этнический праздник «Липка», доставшийся от представителей балтийских народов, компактно проживающих в Октябрьском районе, форум семейных династий, ярмарка ремесленников «Древо», студенческий палаточный этнографический лагерь. В палаточном лагере молодёжь будет учиться плести лапти, вязать веники, варить уху и ставить квас.

Как и в прошлый «победный» год Октябрьского, главным событием программы станет сельскохозяйственный праздник Хлебный Спас с тракторными гонками, праздником первого снопа и выпечкой хлеба из первого зерна.

В своей программе команда Октябрьского особенно подчёркивает, что в районе проживают 38 этносов. Здесь много событий с этническим уклоном: не только эстонская «Липка», но и, например, персональная выставка виднейшего пермского скульптора, башкира Альфиза Сабирова.

Самый амбициозные замысел тёплого и хлебного села — начать строительства Дома сказки.

Самая ожесточённая борьба, как и ожидалось, была в «старшей» группе — среди городов с населением свыше 20 тыс. человек и грантом в 8,25 млн руб. Здесь сложилась уникальная ситуация. В финал вышли Губаха, Лысьва и Чайковский, при этом Губаха и Лысьва — опытные «Центры культуры», двукратные победители с мощнейшими программами, а Чайковский — аутсайдер, который участвует в конкурсе 14-й раз, но никак до сих пор не мог выиграть.

И вот — повезло! Справедливости ради нельзя не признать, что программы Лысьвы и Губахи были как минимум не хуже, чем у Чайковского, но комиссия, видимо, благосклонно оценила громадную волю к победе, проявленную этим городом. Жаль, конечно, что в программе совершенно не видно «фишек» Чайковкого: ни Чайковский театр драмы и комедии, ни замечательный этнографический музей, ни даже могучий трамплин никак в ней не задействованы.

Зато в программе «Чайковский: дай пять!» очень много музыки. Проект поддерживает Московский ансамбль современной музыки (МАСМ), который проводит в этом музыкальном городе ежегодную Академию молодых композиторов, и это действительно серьёзный козырь. Есть среди событий программы и резиденция живописцев с пленэром, и программа документального кино, и конкурс любительских театров, и книжная выставка-ярмарка. Существенно изменится городская среда: появятся амфитеатры под открытым небом, новые элементы уличного благоустройства и декора.

Среди серьёзных партнёров программы кроме МАСМ значатся, например, киностудия «Новый курс» и Музей современного искусства PERMM, и всё это позволяет надеяться на то, что 2021 год пройдёт в Чайковском очень нескучно.

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