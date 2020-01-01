Вера Гиренко
Новые модельные библиотеки
В Пермском крае 15 декабря открылись ещё две модельные библиотеки, каждая из которых получила федеральную субсидию национального проекта «Культура»
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал значимость развития библиотечного движения в территориях региона, в том числе, в рамках нацпроекта. «Появление библиотечных центров высокого уровня в муниципалитетах позволяет устранить территориальное неравенство, создать условия для образования и отдыха наших земляков, проживающих не в краевой столице», — отмечал Дмитрий Николаевич.
Первые модельные библиотеки появились в Перми в 2019 году. Преобразованные в дизайнерские пространства и оснащённые мультимедийной техникой, они быстро стали популярными культурными центрами для образования и общения. Согласно статистике в двух пермских модельных библиотеках, открытых в прошлом году, количество посещений увеличилось в несколько раз, а количество посещений библиотек во всём Пермском крае перевалило за 10 млн в год.
По словам министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского, причина возросшей популярности библиотек состоит в том, что они перестали быть стандартными. «Термин «модельная» вовсе не подразумевает ничего «типового». Напротив, непременное условие для библиотеки, если она хочет стать модельной, — это наличие индивидуальности, своей собственной «изюминки»», — подчеркнул Вячеслав Маркович.
Список библиотек с «изюминкой» пополнился ещё двумя. Современную компьютерную технику, информационные сервисы, библиотечную мебель и новые издания получили библиотека №25 имени М. А. Осоргина, расположенная в Свердловском районе Перми, и детская библиотека в Октябрьском городском округе Пермского края имени Е. Н. Трясциной. А 25 декабря откроется еще обновленная «Кизеловская межпоселенческая библиотека».
По словам заведующей Октябрьской детской библиотеки Светланы Абсаликовой, благодаря модернизации площадь пространства увеличилась на 55 метров. «Раньше она составляла всего 154 метра. В этих пределах мы с трудом помещались. Теперь у нас появилась возможность обслуживать больше читателей. До закрытия на ремонт в библиотеку ежедневно приходили примерно 100 читателей. Мы планируем, что после модернизации это количество увеличится, как минимум, на 50%», — пояснила Светлана Викторовна.
Благодаря дополнительной площади в библиотеке стало возможным проводить массовые события. «Новое пространство выполняет несколько функций. Оно работает и как сцена для театрализованных представлений, и как место для конференций, потому что оборудована проектором и экраном. Кроме того, это зона для подросткового досуга с мягким подиумом, 3D-проектором, очками виртуальной реальности и интерактивной доской. Кроме того, здесь есть большие столы для проведения всевозможных мастер-классов», — пояснила Светлана Абсаликова.
Кроме технической базы, обогатилась и программа событий октябрьской библиотеки. Здесь открыта и уже начала работу мастерская сказок, которая посвящена творчеству Евдокии Никитичны Трясциной — сказительницы из села Русский Сарс Октябрьского района. Недавно её имя было присвоено библиотеке.
Новинками обогатится и перечень событий для дошколят. При библиотеке уже работал кукольный театр «Солнышко» и студия развивающего чтения для детей до шести лет. В обновлённой программе появились кружок скорочтения и занятия логопедического объединения «Говорим правильно», а для подростков здесь открылся познавательный клуб «Виртуальная реальность».
По словам Светланы Абсаликовой, после модернизации будет уделено больше внимания тому, чтобы привлечь в библиотеку ещё больше молодых семей для совместного чтения. «Наш фонд обновился на 25%. Это значит, что у нас появилось 4500 новых экземпляров книг. Мы надеемся, что они привлекут новых читателей», — заметила Светлана Викторовна.
Напомним, что федеральная программа модельных библиотек действует до 2024 года. Пермский край планирует продолжать принимать участие в ней с такой же динамикой. И, к тому же, ежегодно модернизировать за краевой счёт ещё по три библиотеки
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