Вера Гиренко Новые модельные библиотеки В Пермском крае 15 декабря открылись ещё две модельные библиотеки, каждая из которых получила федеральную субсидию национального проекта «Культура» Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал значимость развития библиотечного движения в территориях региона, в том числе, в рамках нацпроекта. «Появление библиотечных центров высокого уровня в муниципалитетах позволяет устранить территориальное неравенство, создать условия для образования и отдыха наших земляков, проживающих не в краевой столице», — отмечал Дмитрий Николаевич.

Первые модельные библиотеки появились в Перми в 2019 году. Преобразованные в дизайнерские пространства и оснащённые мультимедийной техникой, они быстро стали популярными культурными центрами для образования и общения. Согласно статистике в двух пермских модельных библиотеках, открытых в прошлом году, количество посещений увеличилось в несколько раз, а количество посещений библиотек во всём Пермском крае перевалило за 10 млн в год.

Министерство культуры Пермского края

По словам министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского, причина возросшей популярности библиотек состоит в том, что они перестали быть стандартными. «Термин «модельная» вовсе не подразумевает ничего «типового». Напротив, непременное условие для библиотеки, если она хочет стать модельной, — это наличие индивидуальности, своей собственной «изюминки»», — подчеркнул Вячеслав Маркович.

Список библиотек с «изюминкой» пополнился ещё двумя. Современную компьютерную технику, информационные сервисы, библиотечную мебель и новые издания получили библиотека №25 имени М. А. Осоргина, расположенная в Свердловском районе Перми, и детская библиотека в Октябрьском городском округе Пермского края имени Е. Н. Трясциной. А 25 декабря откроется еще обновленная «Кизеловская межпоселенческая библиотека».

Министерство культуры Пермского края

По словам заведующей Октябрьской детской библиотеки Светланы Абсаликовой, благодаря модернизации площадь пространства увеличилась на 55 метров. «Раньше она составляла всего 154 метра. В этих пределах мы с трудом помещались. Теперь у нас появилась возможность обслуживать больше читателей. До закрытия на ремонт в библиотеку ежедневно приходили примерно 100 читателей. Мы планируем, что после модернизации это количество увеличится, как минимум, на 50%», — пояснила Светлана Викторовна.

Благодаря дополнительной площади в библиотеке стало возможным проводить массовые события. «Новое пространство выполняет несколько функций. Оно работает и как сцена для театрализованных представлений, и как место для конференций, потому что оборудована проектором и экраном. Кроме того, это зона для подросткового досуга с мягким подиумом, 3D-проектором, очками виртуальной реальности и интерактивной доской. Кроме того, здесь есть большие столы для проведения всевозможных мастер-классов», — пояснила Светлана Абсаликова.

Министерство культуры Пермского края

Кроме технической базы, обогатилась и программа событий октябрьской библиотеки. Здесь открыта и уже начала работу мастерская сказок, которая посвящена творчеству Евдокии Никитичны Трясциной — сказительницы из села Русский Сарс Октябрьского района. Недавно её имя было присвоено библиотеке.

Новинками обогатится и перечень событий для дошколят. При библиотеке уже работал кукольный театр «Солнышко» и студия развивающего чтения для детей до шести лет. В обновлённой программе появились кружок скорочтения и занятия логопедического объединения «Говорим правильно», а для подростков здесь открылся познавательный клуб «Виртуальная реальность».

Министерство культуры Пермского края

По словам Светланы Абсаликовой, после модернизации будет уделено больше внимания тому, чтобы привлечь в библиотеку ещё больше молодых семей для совместного чтения. «Наш фонд обновился на 25%. Это значит, что у нас появилось 4500 новых экземпляров книг. Мы надеемся, что они привлекут новых читателей», — заметила Светлана Викторовна.

Напомним, что федеральная программа модельных библиотек действует до 2024 года. Пермский край планирует продолжать принимать участие в ней с такой же динамикой. И, к тому же, ежегодно модернизировать за краевой счёт ещё по три библиотеки

Министерство культуры Пермского края

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