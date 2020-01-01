Алёна Беляева Успеть за три года Фонд капремонта ускорился в выполнении краткосрочной программы Поделиться Поделиться Твитнуть

Фонд капитального ремонта Пермского края

Фонд капитального ремонта Пермского края подводит итоги работы по краткосрочному плану 2018–2020 годов. Объёмы сборов, выполненных работ и сданных многоквартирных домов увеличиваются.

Краткосрочный план реализации программы капремонта — это документ, где прописано, какие дома будут отремонтированы в ближайшие три года. Также в нём фиксируются виды работ и их стоимость на основании предельных расчётов (предельная стоимость по каждому виду работ утверждается постановлениями краевого правительства). Краткосрочный план формируется исходя из остатков на счёте регоператора и собираемости платежей в доме (не ниже 92%). Также в него могут быть включены дома, пострадавшие в ходе аварий или каких-то ЧС. Таким образом, в краткосрочный план попадают те многоквартирные дома, которые будут отремонтированы в ближайшие три года. Напомним, вся программа капремонта в крае рассчитана до 2044 года.

В период с 2015 по 2017 год было сдано 496 многоквартирных домов. А за 2018–2020 годы Фонд капитального ремонта отремонтировал 978 объектов. Иными словами, в два раза больше.

Кроме того, в два с половиной раза выросло и количество проведённых видов работ. В 2015–2017 гг. их было 550, в 2018–2020 гг. — 1294. Для примера: за весь 2015 год было выполнено всего 38 видов работ. В 2020-м сделали 548 видов работ. Это достижение, в первую очередь, связано с тем, что с 2018 года Фонд капремонта проводит комплексный капитальный ремонт. Иными словами, на объекте выполняется минимум два вида работ. Задача заключается в том, чтобы, однажды отремонтировав его капитально и по нескольким направлениям, сделать так, чтобы в следующий раз потребность в ремонте возникла нескоро. Отметим также, что стоимость выполненных работ по сравнению с предыдущим краткосрочным планом также выросла более чем в четыре раза.

В 2015–2017 годах некоторые ремонтные работы не делали совсем. Например, не меняли лифты. Точнее, программа по замене лифтов стартовала только в 2017 году. Отметим, что за это время в домах Пермского края появилось порядка 1000 новых лифтов. Только в 2020 году заменили порядка 300. А сейчас объявлен аукцион на ремонт более чем 230 лифтов в 81 доме.

Среди других примеров:

В рамках первого краткосрочного плана в 2015–2017 гг. фонд отремонтировал всего 215 крыш, второго — 229.

Фасады

Количество отремонтированных фасадов увеличилось в 7 раз:

в 2015–2017 гг. — в 17 домах;

в 2018–2020 гг. — в 126 домах.

Фундаменты

Количество отремонтированных фундаментов увеличилось в 14 раз:

в 2015–2017 гг. — в семи домах;

в 2018–2020 гг. — в 103 домах

Подвалы

Количество отремонтированных подвалов увеличилось в 7 раз:

в 2015–2017 гг. — в шести домах;

в 2018–2020 гг. — в 42 домах.

Системы холодного водоснабжения

Количество отремонтированных систем ХВС в увеличилось 2 раза:

в 2015–2017 гг. — в 23 домах;

в 2018–2020 гг. — в 56 домах.

Системы горячего водоснабжения

Количество отремонтированных систем ГВС в увеличилось 2 раза:

в 2015–2017 гг. — в 25 домах;

в 2018–2020 гг. — в 56 домах.

Системы теплоснабжения

Количество отремонтированных систем теплоснабжения в увеличилось 2 раза:

в 2015–2017 гг. — в 38 домах;

в 2018–2020 гг. — в 99 домах.

Электроснабжение

Количество отремонтированных систем электроснабжения в увеличилось 2 раза:

в 2015–2017 гг. — в 95 домах;

в 2018–2020 гг. — в 224 домах.

Система водоотведения

Количество отремонтированных систем водоотведения в увеличилось 2 раза:

в 2015–2017 гг. — в 20 домах;

в 2018–2020 гг. — в 54 домах.

Ещё одно важное отличие — комплексное обследование домов, стартовавшее с 2018 года. Дело в том, что при составлении программы не учитывалось их реальное состояние. В её основу в 2014 году были положены данные, полученные от муниципалитетов. И на старте реализации программы случалось даже, что Фонд капитального ремонта, выходя на объект, обнаруживал там совсем не тот дом, что значился в программе. Или получалось, что ремонт проводился в новых домах, а в старых переносился на более поздний срок.

За всё время обследовано больше 4500 домов. При проведении комплексного обследования подрядчики проверяют все имеющиеся конструктивные элементы в доме: внутридомовые инженерные системы, шахты лифтов, крышу, подвальные помещения, несущие конструкции. После проверки составляется акт, по которому могут вноситься коррективы в очерёдность проведения работ по дому.

Также с 2020 года Фонд капремонта самостоятельно разрабатывает проектную документацию. Уже готово больше 100. По документации, подготовленной фондом, сегодня в крае ведутся работы в 45 домах.

Если сравнивать первый краткосрочный план и второй, отмечается также другая положительная тенденция: собственники стали более ответственно относится к своим обязанностям по уплате взносов в фонд. Собираемость в процентном соотношении выросла в полтора раза.

Отметим, что ежегодно фонд собирает примерно 1,9 млрд руб. Сейчас все имеющиеся средства находятся в работе. Деньги собственников либо прописаны в контрактах, либо «находятся в аукционах» по проведению строительно-монтажных работ и разработке проектно-сметной документации.

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