ВЭБрались в ТОП Пермь заняла второе место в ноябрьском рейтинге городов по развитию общественного транспорта Госкорпорации ВЭБ.РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото с сайта rosavtodor.gov.ru

Государственная корпорация развития России ВЭБ.РФ опубликовала третий выпуск ежемесячного отраслевого обзора развития общественного транспорта в городах России за ноябрь 2020 года. В числе прочего определялись города, где лучше всего развит общественный транспорт. И Пермь заняла в итоге второе место благодаря развитию транспортной реформы, уступив лишь Санкт-Петербургу.

В обзоре представлена таблица, где указаны критерии, по которым оценивались города рейтинга. Среди них —комплексное реформирование, экономика перевозок, интеллектуальные транспортные системы, приоритетное движение, развитие электротранспорта, обновление подвижного состава, магистральные и пригородные маршруты, рациональная организация парковочного пространства, сервисы для удобства пассажиров, вовлечение горожан. Всего в обзор вошли 45 городов.

Относительно Перми авторы обзора указали следующее:

«Несмотря на противодействие отдельных перевозчиков и сложную экономическую ситуацию, город последовательно реализует транспортную реформу: корректирует маршрутную сеть и тарифное меню, реконструирует трамвайные пути и обновляет подвижной состав, расширяет платную парковку и создает бренд своего транспорта».

Кроме того, авторы отмечают «развитие электротранспорта» в Перми, причисляя город к группе «электрооптимистов», поскольку здесь реконструируется трамвайная сеть, закупаются новые трамваи, рассматривается возможность строить новые ветки.

Особо в обзоре акцентируется внимание на наличии в условиях аукциона на поставку новых трамваев оформления электротранспорта Перми в едином стиле: «Это важный шаг по улучшению имиджа общественного транспорта».

Отметим, что помимо Перми и Санкт-Петербурга в ТОП-5 отмечены также Тверь (там, кстати, транспортная реформа во многом идентична пермской), Краснодар и Ульяновск. Полная версия обзора доступна по ссылке: https://transport.veb.ru/03.

Но не только краевой центр отличился в транспортной сфере, но и край в целом. Так, в этом году в регионе закуплено 154 автобуса. Из них 42 — для 14 территорий, ещё 42 — поступили в Пермь по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Помимо этого, для Перми закуплены 22 трамвая.

Транспортная реформа, благодаря которой Пермь заняла вторую строку рейтинга, затрагивает и межмуниципальные маршруты. Многие элементы пермской модели сейчас транслируются и на Пермскую агломерацию, в частности, переход на регулируемые тарифы, единые высокие технические требования к автобусам, единое визуальное решение. А дальше перейдут в масштаб всего края.

Переход на регулируемые тарифы происходит поэтапно:

— с 1 июля стартовал первый этап. Он включил запуск семи социальных маршрутов: №110 Гремячинск — Губаха, №132 Барда — Оса, №501 Октябрьский — Кунгур, №502 Оса — Чернушка, №611 Ашап (через Орду) — Кунгур, №667 Суксун — Кунгур, №700 Уинское — Кунгур;

— с 1 декабря к ним присоединились маршруты №108 и 206;

— с 1 июня 2021 года на регулируемый тариф переходят все маршруты Пермской агломерации (42 маршрута);

— с 1 января 2022 года — всего Пермского края (130 маршрутов)

Регулируемые тарифы для пассажиров — это, прежде всего, комфорт, новые автобусы и чёткое понимание того, за что они теперь платят. Для перевозчиков же это возможность сосредоточиться на комфорте и безопасности пассажиров, а не гоняться за выручкой, поскольку теперь они получают плату за транспортную работу (за количество километров), а не за количество перевезённых жителей.

Кстати, ещё о достижениях за год. Пермский край стал первым регионом, получившим субсидию из федерального бюджета на обновление общественного транспорта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Перевозчик ООО «РТ-Лайн» смог приобрести эти 42 автобуса в лизинг со скидкой 60%, компания-лизингодатель («Государственная транспортная лизинговая компания») компенсирует её за счёт субсидии.

В июле краевой минтранс направил ещё одну заявку в федеральное министерство на обновление подвижного состава в 2021 году.

«Работа по обновлению подвижного состава общественного транспорта станет системной. В 2021–2023 гг. планируется обновить 64 автобуса на средства региона, а также 37 — по договору с Государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. В планах также закупка 17 новых трамваев и ремонт 21,3 км трамвайных путей», — отметил губернатор Дмитрий Махонин.

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