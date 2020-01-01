Елена Синица В темпе Лучшие примеры капремонта жилых домов в 2020 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Фонд капитального ремонта Пермского края

За этот год фонд капитального ремонта Пермского края выполнил 490 видов работ в 339 домах региона. Ещё в 610 домах ремонт продолжается, а для 384 домов разрабатывается проектно-сметная документация.

Так, в доме по адресу ул. Челюскинцев, 21 в Перми в этом году отремонтировали подвальное помещение и наладили освещение в подъездах. По словам старшей по дому Лидии Шиховой, самому зданию уже 45 лет, необходимость в проведении ремонта назрела уже давно. Летом в доме было полностью отремонтировано подвальное помещение, а алюминиевые электрические кабели были заменены медными — более современными и мощными. Кроме этого, поменяли электрощиты, заменили систему освещения в подъездах и на этажах дома. Также установили новые радиаторы теплоснабжения. «Вот такие грандиозные работы проведены в нашем доме всего лишь за лето. Мы очень довольны работой подрядчика, порядочная организация. Обязательно будем писать благодарственное письмо в Фонд капремонта», — рассказывает Лидия Шихова.

Кроме этого, Лидия Шихова поделилась, что уже намечены планы по дальнейшему благоустройству дома. Так, на днях жильцы дома провели голосование, на котором приняли решение в первую очередь отремонтировать крышу, так как она также сейчас в ненадлежащем состоянии.

А в доме на бульваре Гагарина, 113 этой весной заменили лифты. Как рассказал старший по дому Павел Кармашев, старому лифту было около 25 лет. Уже требовалось заменить саму кабину лифта, а также устарели тросы и двигатель. Фасадная стенка шахты вовсе потеряла свою устойчивость. «Конечно, раз наш дом попал в программу капремонта, этим нельзя было не воспользоваться. Несмотря на ограничительные меры из-за коронавируса, лифт был заменён довольно быстро», — рассказывает Павел Кармашев. По его словам, работы начались в феврале, а к концу мая были завершены все необходимые проверки. Уже в июне жильцы дома смогли пользоваться новым лифтом.

Сейчас в доме продолжаются другие работы по программе капитального ремонта. Например, проводится замена бойлеров, увеличение диаметра спусков канализационных колодцев.

Сжатые сроки ремонта лифта — важное достижение. Всё время, что идут работы, жители вынуждены пользоваться лестницей. А в любом подъезде есть жильцы, которым по состоянию здоровья или в силу возраста делать это тяжело. Собственники девятиэтажного дома на бульваре Гагарина, 113, по словам Павла Кармашева, отнеслись к этому с пониманием. Стоит отметить, что для таких случаев в фонде организована помощь для маломобильных граждан. Все нуждающиеся могут обратиться за ней в фонд.

Заменили лифты и в доме адресу ул. Пушкина,11. Как и в доме на бульваре Гагарина, 113, там производилась комплексная замена лифтовой системы. Из шахты полностью убирали старое оборудование, и с нуля монтировался лифтовой комплект. Параллельно с этим проводилась строительная отделка и в шахте, и в машинном помещении. Кроме этого, был сделан ремонт на этажных площадках, где открываются двери лифта.

По словам замдиректора по монтажу ООО «Лифт-Сервис» (подрядчик, который проводил работы по замене лифтов в обоих домах) Владимира Смышляева, заменить лифты в жилых домах было необходимо, так как истекал срок службы лифтов. Он составляет 25 лет. Он отмечает, что срок службы может быть продлён после ряда проверок. Однако в этих случаях лифты дальнейшей эксплуатации не подлежали. Он отметил, что по этим адресам действительно удалось завершить все работы в более сжатые сроки. «Многое зависит от проекта строительных работ. Кроме этого, быстрее и проще заменить лифт в панельных домах, так как сохраняется основа. В кирпичных же домах требуется замена стенок шахты, многие работы нужно проделывать с нуля», — поясняет замдиректора по монтажу Владимир Смышляев.

Кроме этого, он добавил, что оперативность работы зависит от качества самой строительной конструкции.

Отметим, что только в 2020 году Фонд капремонта заменил почти 300 лифтовых подъёмников. А начиная с 2018 года — около 1000 лифтов по всему региону. Сейчас объявлен аукцион на ремонт более чем 230 лифтов в 81 доме.

В 2020 году были законтрактованы более 550 домов, работы по которым проведут в 2021 году. В число этих домов входят объекты, на которых подрядчики не успели провести все необходимые работы в установленный срок, а также те из них, на которых проводятся сезонные виды работ, такие как ремонт фасада и систем теплоснабжения. Планируется, что все работы по новым договорам завершатся в третьем-четвертом кварталах 2021 года, а «доработки» по старым — во втором-третьем.

Две трети всех запланированных работ пройдут в домах, которые расположены в территориях региона. По краткосрочному плану на следующий год ремонт должен пройти в более чем 40 муниципалитетах, например, в Березниках, Александровске, Чусовом, Чайковском, Соликамске, Губахе и ряде других муниципальных образований.

По заключённым договорам за пределами краевой столицы капитальный ремонт проведут в 205 домах. Всего на 2021 год в договорах прописано более 600 видов работ. В перечень ремонтных работ на следующий год входят фасады, фундаменты, подвалы, крыши и внутридомовые инженерные системы.

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