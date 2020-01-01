«Уралкалий» награжден Золотой медалью IFA за ответственный подход к производственной деятельности Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба ПАО «Уралкалий»

«Уралкалий» награжден Золотой медалью чемпиона Международной ассоциации производителей удобрений (IFA) за ответственный подход к производственной деятельности. Список награжденных предприятий был представлен Советом директоров IFA в ходе проведения ежегодного стратегического форума ассоциации, прошедшего в этом году в онлайн-формате, сообщает пресс-служба предприятия.

Звание чемпиона отрасли присваивается производителям удобрений, принявшим участие в серии комплексных отраслевых исследований, проводимых ассоциацией, в сфере анализа качества продукции, уровня промышленной безопасности, охраны труда, экологии, энергоэффективности, ресурсосбережения и других направлений, направленных на повышение эффективности производства. Компании также должны успешно пройти сертификацию IFA Protect & Sustain, являющуюся отраслевым стандартом управления продукцией и охватывающую области действия международных сертификатов (ISO, OHSAS, Responsible Care).

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— Получение престижной награды IFA — очередное признание приверженности «Уралкалия» принципам устойчивого развития, а также системного и комплексного подхода компании к организации производственной деятельности. Так, в 2019 году только на мероприятия в области охраны окружающей среды «Уралкалий» направил более 4,8 млрд рублей.

Фолькер Андресен, директор комитета по охране труда и защите окружающей среды IFA:

— Мировая индустрия по производству удобрений постепенно становится не только безопасной с точки зрения промышленной безопасности и охраны труда, но и более ориентированной на снижение уровня негативного воздействия и защиту окружающей среды. Учитывая существенный прогресс «Уралкалия» в этих направлениях, IFA c гордостью объявляет о награждении компании золотой медалью чемпиона.

Международная ассоциация производителей удобрений (IFA, www.fertilizer.org) — глобальная отраслевая организация, объединяющая более 480 компаний, работающих в сфере производства, логистики и торговли всеми видами удобрений, сырья и полуфабрикатов.

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