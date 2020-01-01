Татьяна Сукрушева Приехали Почему в Перми закрылись почти все картинг-центры Поделиться Поделиться Твитнуть

За последнее время в Перми значительно сократилось количество картинг-центров, предлагающих свои услуги любителям покататься в свободное время. По запросу «картинг-центр Пермь» 2Gis выдаёт четыре организации: ICE-KARTING (ш. Космонавтов 328/13), Art Racing (ул. Дзержинского, 59), «Мототрек» (ул. Встречная, 28) и «КОСМО карт» (ул. Боровая, 32). Подтверждение, что центр открыт и функционирует на данный момент, было получено по телефону только от организации ICE-KARTING.

С остальными найденными организациями связаться не получилось: указанные номера телефонов либо недоступны, либо уже не существуют, а где-то их просто нет. Последняя активность в социальных сетях у них была зафиксирована ещё в январе-марте этого года. Так, в группе «Вконтакте» картинга Art Racing клиенты жалуются, что в центре не берут трубку. Всех интересует один и тот же вопрос: «Вы работаете?».

Зимой 2020 года закрылся картинг-центр «Точка Отрыва», располагавшийся по адресу ул. Промышленная, 125. Он работал на рынке с 2004 года. Держать центр стало экономически невыгодно, рассказывает собственник Юрий Гилей. Сейчас здание сдаётся в аренду. На месте бывшего картинг-центра, судя по тому же 2Gis, сегодня находятся строительные магазины, магазины по торговле запчастями и торговые компании.

В «гибели» картинг-центра владелец винит демпинг на рынке.

«На тот момент в Перми было три организации, которые оказывали услуги по картингу. Среди них были такие, которые очень сильно демпинговали», — рассказывает Гилей. Это не позволяет качественно развивать центр. По его словам, капиталовложения перестали оправдываться на деле. «Рынок намного шире, чем вся сфера картинга. Когда заниматься картингом становится намного менее интересно, чем заниматься другим видом бизнеса, то бизнес просто перейдет туда, и всё», — объясняет решение бизнесмен.

На ухудшение состояния проката картингов в Перми во многом повлияла и пандемия. Раньше в городе функционировало как минимум шесть объектов, занимающихся прокатом картингов, рассказывает руководитель подразделения физического воспитания школы «Нортон-Юниор» Кирилл Паньков.

«Почти 500-600 человек в день проводили досуг на площадках пермских картинг-центров», — уточняет Паньков. Сейчас, по его оценке, количество клиентов уменьшилось почти в два раза. Основная причина — это отсутствие у людей денег, а картинг стоит немало.

Такого же мнения придерживается и руководитель команды «Кама-Рейсинг» Сергей Корнилков:

«Центры проката картинга — это же чистый бизнес, сфера досуга. Мне кажется, тут ответ очевиден: в период пандемии всё это было закрыто и не работало. Соответственно, проекты закрылись по экономическим причинам».

При этом у картинга как у спорта есть свои нюансы. Дело в том, что технические виды спорта предполагают не только «сидеть за рулём» болида, картинга или мотоцикла, но ещё и наличие определённых знаний и навыков в инженерии, рассказывает член общественного совета при министерстве строительства Пермского края Вячеслав Турпанов.

«Для спорта нужно, чтобы были секции, нужны другие спортивные машины, потому что пилоты выезжают из Перми на своих автомобилях и борются на чемпионатах в других городах», — говорит Турпанов.

По его мнению, строительство нового стадиона помогло бы картингу в Перми развиваться. А самому городу — увеличить турпоток и открыть новые возможности в проведении мероприятий. Существующий автодром в «Камской долине» удовлетворяет требованиям Российской автомобильной федерации, однако чтобы проводить там региональные и федеральные чемпионаты, не хватает трибун и кафе.

«Он подходит, нужно только построить, — поясняет Турпанов. — Есть желание сделать это, есть деньги в бюджете, но воз и ныне там».

Андрей Романченко, президент Федерации автомобильного спорта Пермского края, говорит, что автоспорт в принципе не бывает массовым, «он дорогой сам по себе». Он считает, что коронавирус не причём, дело в популярности картинга в Перми:

«По России направление картинга популярно, в Перми — не очень. В плане спорта ничего из-за коронавируса не пострадало. У нас всё прошло, сезон состоялся, наполняемость есть. Уровень картинга в Перми как раз хороший, а что касается обывателей, массового наполнения — то, конечно, нет».

При этом надежда есть, уверен Сергей Корнилков: «Мне кажется, что все сейчас ощущают нехватку хороших предложений на рынке картинг-проката. Если такие услуги появятся, то, я думаю, они будут у нас востребованы».

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