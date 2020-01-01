Алёна Беляева Ремонт круглый год Какие ремонтные работы в многоквартирных домах проводятся зимой Поделиться Поделиться Твитнуть

Фонд капитального ремонта Пермского края

Фонд капитального ремонта Пермского края завершил приёмку «летних» видов работ и приступает к зимним.

«Есть некоторые виды работ, которые можно проводить только в тёплое время года — летом и весной. К таким видам работ относятся ремонт фасадов и замена систем теплоснабжения. На зимний период фонд делает упор на ремонт электрики, лифтов, скатных крыш, а также комплексное обследование и проектирование домов», — рассказывает главный инженер Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пермского края Евгений Першин.

В осенне-зимний период Фонд капитального ремонта традиционно усиливает работу по разработке проектной документации. Отметим, что за 10 месяцев 2020 года Фонд капитального ремонта выполнил 436 видов работ в 298 домах Перми и Пермского края. Ещё в 613 домах ремонт продолжается, а для 400 домов разрабатывается проектно-сметная документация.

В большинстве случаев осенью и зимой проводится ремонт внутридомовых инженерных систем. При ремонте горячего и холодного водоснабжения проходит замена стояков, ответвлений стояков в квартирах до кранов собственников, замена разводящих трубопроводов в подвале, узлов учёта и управления, комплекса оборудования насосных установок, оборудования и оснащения пожарного водопровода. При ремонте системы водоотведения проводят работы по замене стояков системы водоотведения до первых стыковых соединений, выводящих труб водоотведения и канализационных трапов, ливневой канализации.

Трубы находятся как в подвалах, так и в квартирах собственников. В большинстве случаев владельцы квартир прячут трубы в гипсокартонных коробах. В связи с этим фонд напоминает, что владельцы квартир должны их убрать и обеспечить доступ подрядным организациям к конструктивам.

В рамках ремонта систем электроснабжения выполняется замена вводно-распределительных устройств, внутридомовых разводящих магистралей, распределительных этажных щитов, электрических сетей и электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем (например, тепловых узлов), освещения мест общего пользования, электрических сетей для питания лифтов, а также замена либо монтаж контура заземления.

Помимо этого, зимой лучше проводить и ремонт скатной крыши. Дело в том, что в это время года фактически нет дождей, что уменьшает количество протечек в квартирах собственников. Ремонт крыши предполагает замену покрытий кровли с устройствами примыканий, ремонт деревянных конструкций скатных кровель с полной или частичной заменой стропильной системы, покрытие деревянных элементов огнеупорным покрытием, замену утеплителя, ремонт или замену слуховых окон на кровле. Также могут проводиться работы по замене канализационных выпусков с выводом их за пределы кровли, ремонту металлических заграждений на кровле, ремонту выходов на кровлю с заменой люков и дверей.

Напомним, что если при ремонте крыши протечки всё же образовались, подрядчик обязан их устранить до проведения приёмки Фондом капитального ремонта. И подписать с собственником, квартире которого был нанесён ущерб, акт о том, что собственник не имеет претензий к подрядной организации. В противном случае объект не будет принят и подрядчик за него не получит деньги.

Также зимой можно вести работы в подвальных помещениях. А это восстановление защитного слоя плит перекрытия подвала составами, защищающими от сырости, утепление надподвальных помещений, нанесение на стены подвала гидроизолирующих составов, устройство гидроизолирующей стяжки на бетонный пол подвала, ремонт стен подвалов с окраской водоэмульсионными составами, ремонт приямков с установкой металлических решёток, герметизация цементным раствором проходов вводов и выпусков инженерных сетей в наружных стенах, ремонт отмостки, замена подвальных окон, окраска потолков подвала. Также можно вести работы по устройству дренажной системы, замене и восстановлению обрамлений проёмов подвальных продухов, установке металлических решёток, замене дверных блоков.

Наконец, зимой не останавливаются работы по ремонту лифтов. Начиная с 2018 года Фонд капитального ремонта Пермского края заменил около 1000 лифтов по всему региону. А за 2020 год сделано почти 300 лифтовых подъёмников. Сейчас объявлен аукцион на ремонт более чем 230 лифтов в 81 доме.

В Фонде капремонта напоминают, что этот процесс проходит несколько этапов:

· проведение аукциона (30 дней);

заключение договора на замену лифтового оборудования (10 дней);

· обследование и подготовка технического заключения (20 дней);

· разработка проектно-сметной документации (60 дней);

· утверждение проектно-сметной документации и передача объекта в работу (20 дней);

· монтаж и пусконаладочные работы лифтового оборудования (14 дней). С этого момента лифты не работают;

· отделочные работы в машинном помещении и шахте лифта (14 дней);

· освидетельствование лифта инженерным центром (два дня на один лифт);

· подготовка исполнительной документации подрядной организации (7 дней);

· передача фондом исполнительной документации в УК (10 дней);

· передача заявки на контрольный осмотр управляющей компанией в Ростехнадзор;

· контрольный осмотр лифта Ростехнадхором (10 дней);

· приёмка выполненных работ Фондом капитального ремонта (20 дней).

Пользоваться лифтом жители смогут сразу после приёмки лифтового оборудования Ростехнадзором.

В фонде напоминают, что ремонт лифтов сопряжён с некоторыми неудобствами для жителей: какое-то время нужно будет пользоваться лестницами. В случае если о ком-то из малоподвижных жителей некому позаботиться, они могут обратится в фонд, который постарается организовать помощь.

Отметим, что конкретные работы в доме определяются на этапе проектирования и согласовываются с собственниками. Вся проектно-сметная документация передаётся в управляющую организацию. О начале проведения тех или иных ремонтных работ собственников уведомляют не позднее чем за 10 дней.

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