Алёна Беляева «Когда люди не видят помощи от власти, в обществе встаёт вопрос безопасности» Депутат Законодательного собрания Пермского края Владимир Чулошников — о бюджете, удалённой работе парламента, пожарной безопасности и о том, как упущения системы здравоохранения могут отразиться на состоянии преступности Поделиться Поделиться Твитнуть

из личного архива

— Владимир Вениаминович, депутаты Законодательного собрания на ноябрьском пленарном заседании приняли главный документ года — бюджет на 2021—2023 годы. Какие моменты в бюджетной политике вы бы отдельно отметили? Что является самым важным?

— В первую очередь я бы обратил внимание на тот факт, что у нас беспрецедентно увеличивается государственный долг, которого до настоящего момента практически не было. Мы вынуждены будем брать немалые кредиты — 60 млрд руб. в 2021 году. И покрывать их планируется из доходной части бюджета. А 60 млрд руб. — это почти 40% собственных планируемых доходов, которые на 2021 год запланированы в размере 154 млрд руб.

При этом правительство региона оптимистично закладывает рост доходов на планируемый период. Хотя, на мой взгляд, предпосылок для экономического роста в современных условиях немного.

Вместе с тем бюджет по-прежнему сохраняет свою социальную направленность, и это хорошо. Хотя и на предельном дефиците. На 2021 год он запланирован на уровне 14,7%. Если говорить в цифрах, то это порядка 20 млрд руб. А в 2022 году он будет максимальным из возможных согласно закону о бюджете — 15%.

Думаю, что экономить в ближайшее время придётся достаточно серьёзно.

— Кстати, яркий пример экономии — бесконечные оптимизации в сфере здравоохранения. Сэкономить не получилось по факту, а экзамен, который преподнёс 2020 год, система явно не сдала. Как вы считаете?

— В целом финансирование здравоохранения сохраняется. Просто в этой сфере выросли расходы и на зарплату медицинских работников, и на лекарства, и на обеспечение мер безопасности.

Однако мер этих, как мы видим, явно недостаточно. Министерство здравоохранения сообщает об организации 700 резервных коек. При этом мы читаем сотни сообщений в социальных сетях о скорых, которые не приезжают, койках, которых не хватает, очередях на КТ на месяц вперёд, дефиците лекарств в аптеках. Если не хватает мест в больницах — организуйте дополнительные места в санаториях, мобилизуйте специалистов частных клиник, приглашайте пенсионеров-медиков.

Ведь не рядовые же люди должны об этом думать. Однако именно так пока происходит. Люди сами борются за свою жизнь. А власть просто пытается ограничивать нас с помощью штрафов и запретов. Но когда люди в отчаянии и не видят помощи от власти, в обществе встаёт вопрос безопасности и правопорядка.

— Кстати, как вы оцениваете уровень преступности в Пермском крае? Есть какие-то изменения? С чем это связано?

— Скажу, что в этом направлении в Пермском крае сохраняется положительная динамика. Уже более восьми лет мы наблюдаем снижение преступности, и на сегодня её уровень на 10% ниже, чем в прошлом году. Немногие регионы могут этим похвастаться.

Однако по ряду преступлений мы всё-таки имеем рост. Это преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий. Но, несмотря на такой рост, профессионалы, которые работают в Прикамье, показывают лучшие результаты по раскрываемости в этом сегменте преступности. И работа их нуждается в поддержке, прежде всего материально-технической, чтобы оперативники могли опережать преступников в своих возможностях.

Также хочу призвать к бдительности наших граждан. Помните, что из банка могут позвонить лишь для того, чтобы предложить кредит или напомнить о задолженности. Звонок по любому другому поводу, скорее всего, мошенничество.

— С вашей точки зрения, как в целом функционирует система территориальной безопасности в крае? Есть какие-то упущения, на которые стоит обратить внимание?

— С прошлого года в крае ведётся работа по обновлению системы пожарной безопасности, а именно системы пожарного мониторинга. Сейчас создан единый центр управления технического и пожарного мониторинга. Это позволит круглосуточно контролировать ситуацию и обслуживать системы пожарной безопасности социально значимых объектов региона. Для этого в подразделениях установлен 31 программно-аппаратный комплекс в 95% объектов образования, здравоохранения и социальной защиты. В планах — установка подобного комплекса «Стрелец-мониторинг» в театрах, спортивных сооружениях, музеях и т. п.

— Год почти закончился, и сейчас можно подводить итоги. Чем запомнится вам этот парламентский год?

— Этот год, несомненно, стал самым непростым в работе парламента. В силу наступившей пандемии всему миру и депутатам в частности пришлось искать новые возможности для осуществления своей деятельности. И здесь я бы хотел отдать должное аппарату Законодательного собрания за оперативные меры, которые позволили депутатам работать.

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