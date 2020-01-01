Алёна Беляева «Мы смогли сохранить максимальное количество рабочих мест» Председатель Пермского отделения «Опоры России», депутат краевого Законодательного собрания Роман Водянов — о влиянии пандемии коронавируса на предпринимателей, законодательных «заделах на будущее» и поддержке семей Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

— Роман Михайлович, очевидно, что главная тема этого года — коронавирус и всё, что с ним так или иначе связано. На ваш взгляд, как пандемия повлияла на Пермский край?

— Коронавирус внёс коррективы во все сферы нашей жизни. Не думаю, что найдётся хоть один человек, которого пандемия вообще не коснулась. Много было и ограничений, и лишений. Первый и самый болезненный удар пандемия нанесла бизнесу. Опять же — увернуться не удалось никому. Разве что в той или иной степени.

— Удалось ли региональной власти сдержать негативный эффект?

— Законодательное собрание и правительство старались максимально оперативно отрабатывать все вызовы и сложности. Отдельное спасибо губернатору Дмитрию Николаевичу Махонину, который, несмотря на то что в начале пандемии был главой региона ещё совсем недолго, очень быстро и глубоко погрузился в проблему. Благодаря общей работе, на мой взгляд, нам удалось существенно снизить риски для экономики Пермского края в целом и для предпринимателей в частности. Главное то, что мы смогли сохранить максимальное количество рабочих мест. Но важно подчеркнуть: в рамках полномочий, которые есть у региона. Занятых в тех отраслях, которые мы поддержали, около 190 тыс. человек. Это не менее 15% от общего числа занятых.

— Какие основные меры были приняты?

— Возьмём, например, налоговую политику. Было несколько важных изменений. Это, во-первых, перенос срока уплаты авансовых платежей. Во-вторых, снижение ставок по «упрощёнке» для владельцев торгово-офисной недвижимости, налога на имущество для организаций-арендодателей, а также уменьшение стоимости «патента» до 1 руб. Только эти меры снизили нагрузку на пермский бизнес во время пандемии на 1,8 млрд руб.

— Некоторые эксперты высказывали опасение, что из-за пандемии коронавируса по итогам года инвестиционная активность в Пермском крае окажется на уровне пятилетней давности. Как вы на это смотрите?

— Думаю, что пандемия найдёт своё отражение в отчётах по привлечению инвестиций в регион, но, надеюсь, оно будет не таким заметным. Ведь параллельно с оперативными мерами по поддержке экономики мы в рамках совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата в Пермском крае занимались и вопросами стратегического значения. А решения по ним в конечном счёте принимали уже депутаты. Например, ввели инвестиционный вычет и пониженную ставку налога на прибыль в размере 10% для приоритетных инвестпроектов. Таким образом, несмотря на то что основные силы были брошены именно на оперативные действия по минимизации спада экономики, исполнительная и законодательная власть занимались и проблемами, нацеленными на будущее.

— Какую роль в жизни бизнеса в этих условиях сыграло Пермское отделение «Опоры России»?

— Региональный бизнес нам доверяет и, конечно, ждёт от нас помощи в такие моменты. Поэтому мы одни из первых в стране запустили «Экстренный штаб помощи». Туда обратились более 700 предпринимателей. В первую очередь вопросы касались налогообложения. Чтобы помочь бизнесу разобраться во всех «коронавирусных» нововведениях, пермская «Опора России» вместе с региональным управлением ФНС запустили проект «Налоговый час». Это бесплатные онлайн-консультации.

— Как вы думаете, почему члены Пермского отделения «Опоры России» на очередных выборах председателя вновь проголосовали за вас, причём единогласно?

— Думаю, что этот вопрос лучше задать тем, кто голосовал. Я лишь могу сказать, что благодарен за доверие и буду делать всё, чтобы не подвести предпринимательское сообщество Пермского края. Но не без помощи коллег. Всё-таки и планы у нас на ближайшие четыре года весьма амбициозные. Мы будем и дальше проводить полезные мероприятия, причём не только в Перми, но и в других муниципалитетах края. Ну и главная задача — сделать диалог власти и бизнеса ещё более конструктивным и постоянным.

— Известно, что значительную часть вашего времени занимает благотворительность. Какими проектами в этом году отличился фонд «Я помогаю детям»?

— И вновь нельзя не сказать о коронавирусе. Последствия пандемии затронули многие семьи. Взрослые потеряли работу и доход. А ребёнку, особенно совсем маленькому, очень сложно объяснить, почему вкусные и недешё­вые продукты пропали из холодильника, почему нет возможности купить не то что новую форму, а даже тетрадки к школе.

Если коротко, работы у фонда было предостаточно. В этом году нам удалось собрать в школу 5720 ребят со всего Пермского края, в том числе 559 детей Пермского и Кунгурского районов, Ординского округа, ЗАТО Звёздный. Ребята получили канцелярские наборы, портфели, мешки для обуви, а многие — и новую форму. Накануне введения режима самоизоляции мы провели акцию «Кто в сапогах»: благодаря волонтёрам собрали для детей столько резиновых сапог, что ими был заполнен весь офис фонда. В рамках осеннего проекта мы собрали для ребят больше тысячи тёплых шапок и шарфов.

А вот проект «Мама может» из-за пандемии до конца реализовать не успели: осталось ещё несколько встреч. Но проект живёт, он показывает свою эффективность: мы помогли уже более 50 многодетным мамам, а это более 200 детей. Развиваем в участницах творческие способности, даём знания, которые они в дальнейшем могут использовать в работе.

Труд нашей команды оценили на международном уровне. Фонд победил в номинации «Добрая организация года — 2020» премии общественной организации «МИР». При этом география конкурса — 70 регионов России и 17 стран.

Я рад, что нам удалось собрать настолько профессиональную команду в фонде. И, конечно, огромное спасибо неравнодушным жителям всего Пермского края.

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