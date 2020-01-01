Георгий Ткаченко заместитель председателя комитета по бюджету ЗС Пермского края Инициатива меняет всё Как изменится законодательство в области инициативного бюджетирования Поделиться Поделиться Твитнуть

Институт инициативного бюджетирования уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент реализации проектов граждан по благоустройству территорий и изменению жизни к лучшему. Это подтверждается как самими жителями муниципалитетов, так и властями всех уровней. Как уже говорилось ранее, совершенствование механизма отбора проектов — необходимая практическая мера, призванная сделать процесс выбора проектов максимально прозрачным и чётким. И вот в этом году в федеральном законодательстве произведено сразу несколько важных изменений в этом направлении.

Так, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» был дополнен новыми статьями: «Инициативные проекты» и «Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов», внесены и другие дополнения в части регулирования. На основании этих изменений депутаты на последнем в этом году заседании внесли соответствующие поправки в региональное законодательство.

Основные корректировки затрагивают краевой закон «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае». Меняются основные понятия, используемые в законе с учётом новых федеральных норм. В частности, вводятся определения «инициаторов проекта инициативного бюджетирования», «инициативных платежей».

Согласно принятому закону, проект инициативного бюджетирования представляет собой, по сути, отдельный вид инициативного проекта, который выдвигается для получения финансовой поддержки из бюджета Пермского края. Уточняется и цель инициативного бюджетирования: это активизация участия жителей в реализации мероприятий по решению вопросов местного значения, имеющих приоритетное значение для жителей, или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления. Требования к составу сведений, которые должны содержать проекты инициативного бюджетирования, будут устанавливаться правительством Пермского края.

Кроме того, меняется порядок выбора проектов инициативного бюджетирования. Они могут обсуждаться не только на собраниях жителей, как было преду­смотрено ранее, но и на сходе или конференции граждан, в том числе по вопросам ТОСов.

Предусматривается также, что мнение жителей по поводу выдвигаемого проекта теперь можно получить в ходе опроса.

Закон уточняет порядок рассмотрения и отбора проектов инициативного бюджетирования краевой конкурсной комиссией. Он должен предусматривать в том числе критерии оценки проектов и основания для отказа в поддержке проектов. Утверждать его будет краевое правительство. Отдельные корректировки вносятся в порядок проведения конкурсного отбора проектов муниципальной конкурсной комиссией. Порядок финансирования проектов инициативного бюджетирования предложено дополнить нормами о возврате неиспользованных инициативных платежей. Все изменения вступают в силу 1 января 2021 года, одновременно с поправками в федеральное законодательство.

Между тем ряд важных новаций начали действовать уже в этом году. Так, было принято решение ограничить число проектов, которые может направить один муниципалитет, и максимальный размер субсидии в зависимости от численности жителей. В два раза мы увеличили предельные выплаты для одного проекта территориального общественного самоуправления и убрали норму, в рамках которой каждый год выбирали приоритетные направления, за которые начислялись дополнительные баллы.

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