Алёна Беляева «Нам важно, чтобы каждый рубль работал для жителей Пермского края» Депутат Законодательного собрания Пермского края, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Дарья Эйсфельд — о нехватке врачей, цифровизации здравоохранения и неисполнении бюджета по ключевым программам Поделиться Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

— Дарья Александровна, в конце октября Законодательное собрание внесло поправки в закон о мерах поддержки студентов медицинских вузов, обучающихся на условиях целевого приёма. На ваш взгляд, насколько эффективна программа целевого обучения студентов медвузов?

— Дефицит врачей в Пермском крае сегодня составляет 800 человек. Это много, независимо от того, есть ковид или нет. Поэтому в этом вопросе нужен свой подход. Руководители лечебных учреждений должны знать, сколько человек, каких специальностей и когда придут к ним работать, и, конечно же, выступать заказчиками. Это можно осуществить только с помощью целевого обучения студентов.

Мы, со своей стороны, в краевом бюджете закладываем для них материальную поддержку: для студентов — 1600 руб., для ординаторов — 5500 руб. Это плюсом к стипендиям. Кроме того, сами лечебные учреждения могут выплачивать своим студентам дополнительную стипендию.

На 2021 год впервые в два раза увеличено количество мест для целевого набора. Более того, все бюджетные места будут целевыми. При таком подходе студенты действительно будут оставаться в системе после окончания. Сего­дня целевое обучение проходят 1074 студента и 274 ординатора.

Кроме того, мы планируем внести изменения в краевое законодательство, которые позволят работодателям и студентам медицинских колледжей также использовать такой ресурс, как целевое обучение специалистов среднего медицинского звена.

— Как вы оцениваете другие программы в области привлечения специалистов в территории — «Земский врач» и «Земский фельдшер»? Удастся ли только за счёт них решить кадровые проблемы в территориях?

— Эти программы я бы назвала вторым уровнем поддержки медицинских работников сельской местности. Они позволяют выплачивать приезжающим на село врачам по 1 млн руб., фельдшерам — по 500 тыс. руб. По просьбам медицинских работников с 2019 года сняты возрастные ограничения для участников программ, а с 2020 года суммы выплат стали дифференцированными и были увеличены. Врачам и фельдшерам, прибывшим в сельские территории Крайнего Севера (в Коми-округе есть такие местности), выплачивается 2 млн и 1 млн руб. соответственно, за работу в труднодоступных и удалённых территориях — 1,5 млн и 750 тыс. руб. Всего на эти программы в 2020 году запланировано 164 млн руб. Эта сумма позволит привлечь вдвое больше специалистов, чем в 2019 году.

Далее необходим уже третий уровень поддержки — муниципальный. Важно, чтобы руководители на местах понимали, что раз люди едут к ним, то в их селе, рабочем посёлке и так далее как минимум должно быть жильё и социальная инфраструктура для детей врачей и фельдшеров. Важны дороги, поскольку ко многим медицинским учреждениям элементарно не подъехать. Эту проблему мы обозначили правительству.

— Что изменилось с принятием бюджета на 2021—2023 годы? На какие направления увеличено или, возможно, сокращено финансирование?

— Расходы на здравоохранение в 2021 году (28 млрд руб.) уменьшились по сравнению с 2020 годом на 6,3%. Основная причина — перенос мероприятий по развитию и укреплению материально-технической базы учреждений на более поздний срок в связи с проведением подготовительной работы. По основному мероприятию «Организация лекарственного обеспечения» предусмотрено 3 млрд руб. ежегодно. По сравнению с 2020 годом расходы увеличены на 53 млн руб. Дело в увеличении численности региональных льготников и росте количества человек, которые нуждаются в дорогостоящих лекарственных препаратах.

В рамках подпрограммы «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи», целью которой является повышение эффективности, доступности и качества её оказания, в 2021 году предусмотрено 19,5 млрд руб., что на 700 тыс. руб. больше, чем в 2020 году.

По основному мероприятию «Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения» предусмотрены средства на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений (в 2021 году — 700 млн руб., в 2022 и 2023 годах — по 1,5 млрд руб.), а также на реализацию адресной инвестиционной программы. В 2021—2023 годах предусмотрено 8 млрд руб. на строительство и реконструкцию 22 объектов здравоохранения. Из них в трёхлетнем периоде планируется ввести в эксплуатацию 18 объектов. Это семь поликлиник (в Перми, Кудымкаре, Чайковском, Чусовом, Сиве), психоневрологический диспансер, фтизиопульмонологический корпус, три сельские врачебные амбулатории, шесть больниц (в пяти территориях).

Реализация подпрограмм «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Стратегия развития санитарно-авиационной службы в Пермском крае» и мероприятия «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение». На три года предусмотрено около 2,5 млрд руб. Реализация данных мероприятий позволит улучшить материально-техническую базу учреждений здравоохранения, что должно повысить уровень оказания медицинской помощи.

Надеюсь, что эти средства будут освоены в полном объёме, ведь цифры за 10 месяцев 2020 года настораживают.

— Что вы имеете в виду?

— По программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» освоено всего 39% из запланированных 600 млн руб., по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» из 680 млн руб. не освоено ничего, по программе «Развитие детского здравоохранения» освоено 4% из почти 300 млн руб. А эти средства должны были направить на покупку оборудования и, что особенно важно, на покупку медицинских препаратов, в которых больные очень нуждаются.

То же самое и со строительством объектов здравоохранения. Из 2,2 млрд руб., заложенных на 2020 год на строительство детских поликлиник, освоено только 700 млн руб.

Как прокомментировал заместитель министра здравоохранения, эта тема уже была поднята губернатором. В итоге часть контрактов на сегодняшний день заключена.

Депутатам, как представителям жителей Пермского края, важно не только зафиксировать средства в бюджете на те или иные направления. Нужно, чтобы каждый рубль работал для жителей Прикамья.

А если говорить о медицине в целом, то необходимо увеличивать финансирование этой отрасли. Сейчас в России на здравоохранение приходится около 3,5% ВВП. В европейских государствах эта цифра достигает 9—10%. Как сказал «доктор мира» Леонид Михайлович Рошаль: «Для того чтобы в России была более или менее нормальная медицина, нужно перечислять в эту сферу не менее 5% ВВП, при условии сохранения и дальнейшего развития оставшейся системы советского здравоохранения». Именно модель советской системы здравоохранения легла в основу принципов оказания медицинской помощи во многих развитых странах мира, например в Великобритании.

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