Анастасия Кожевниковакорреспондент
Кино на миллион
Почему фильм Павла Печёнкина о танковом корпусе выбился в лидеры YouTube
Фильм «От Орла до Праги. Дивизия чёрных ножей» (12+) собирает награды: недавно он получил диплом «За виртуозную работу с кинохроникой» на кинофестивале «Россия» в Екатеринбурге. Премьера картины состоялась на YouTube-канале Министерства культуры Пермского края в мае, и сейчас картина собрала уже больше 1,3 млн просмотров. Это одна из первых успешных картин в интернете, созданных уральскими кинодокументалистами.
Фильм рассказывает о боевом пути Уральского танкового корпуса: от формирования в Перми до победных дней в Праге. Режиссёр Павел Печёнкин и сценарист Анна Отмахова из материала, полностью основанного на хронике и архивных данных, сумели сделать историю, которая действительно понравилась более чем миллиону зрителей. Очень легко испортить такой материал, сделав его занудным или неточным, но создателям удалось этого избежать.
Получилось это, во-первых, за счёт того, что в центре повествования — истории добровольцев. Например, Льва Шатрова, который во время тяжёлого боя в Польше вышел из танка и, беззащитный, направлял огонь по наступающим «пантерам»; или Василия Уйманова — настоящего сына полка, который, сбежав из детдома, стал разведчиком и связистом и получил орден Красной Звезды в 14 лет… В этом фильме много фотографий и писем, использованных впервые, — их собирали в частных архивах. Фильм буквально начался с частной истории — к Павлу Печёнкину обратился внук старшины Андрея Пьянкова и показал редкие фотографии, которые и стали отправной точкой.
Во-вторых, в фильме много деталей. Зрители узнают, что советский танк на начало войны стоил 160—190 тыс. руб.; узнают, сколько денег для добровольцев собрали жители и пермские организации — ведь от государства не взяли ни копейки. Такая информация требует очень аккуратного обращения. Интерес к деталям можно заметить уже по названию: чёрный нож — это подарок для добровольца, изделие мастеров Златоуста с чёрной ручкой и ножнами. И конечно, создатели фильма не могли пройти мимо истории о джазовом оркестре корпуса.
Павел Печёнкин не первый раз успешно работает с кинохроникой и редкими кадрами. Его фильм «Варлам Шаламов. Опыт юноши» в 2016 году получил награду «Золотой орёл» в номинации «Лучший неигровой фильм».
Многие смотрели «От Орла до Праги. Дивизия чёрных ножей» семьями во время самоизоляции, когда нельзя было выйти на парад и поздравить ветеранов. Это и есть то повышение доступности культурных услуг и развитие интернет-трансляций — одна из важнейших задач подпроекта «Цифровая культура» в рамках национального проекта «Культура». Благодаря выполнению этой программы жители региона получают равные возможности по доступу к культурным мероприятиям вне зависимости от территории их проживания.
Для тех, кто всё-таки хочет посмотреть фильм на большом экране, запланирован его показ в частной филармонии «Триумф» 12 декабря на фестивале «Флаэртиана».
Лента снята при поддержке администрации губернатора Пермского края. Глава Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно говорил о значимости сохранения культурной и исторической памяти региона. По его словам, Пермскому краю есть чем гордиться, и важно рассказывать о героических подвигах и талантах наших земляков, о достопримечательных местах и славной истории Прикамья.
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