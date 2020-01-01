Анастасия Кожевникова корреспондент Кино на миллион Почему фильм Павла Печёнкина о танковом корпусе выбился в лидеры YouTube Поделиться Поделиться Твитнуть

Кадр из фильма «От Орла до Праги. Дивизия чёрных ножей»

Фильм «От Орла до Праги. Дивизия чёрных ножей» (12+) собирает награды: недавно он получил диплом «За виртуозную работу с кинохроникой» на кинофестивале «Россия» в Екатеринбурге. Премьера картины состоялась на YouTube-канале Министерства культуры Пермского края в мае, и сейчас картина собрала уже больше 1,3 млн просмотров. Это одна из первых успешных картин в интернете, созданных уральскими кинодокументалистами.

Фильм рассказывает о боевом пути Уральского танкового корпуса: от формирования в Перми до победных дней в Праге. Режиссёр Павел Печёнкин и сценарист Анна Отмахова из материала, полностью основанного на хронике и архивных данных, сумели сделать историю, которая действительно понравилась более чем миллиону зрителей. Очень легко испортить такой материал, сделав его занудным или неточным, но создателям удалось этого избежать.

Кадр из фильма «От Орла до Праги. Дивизия чёрных ножей»

Получилось это, во-первых, за счёт того, что в центре повествования — истории добровольцев. Например, Льва Шатрова, который во время тяжёлого боя в Польше вышел из танка и, беззащитный, направлял огонь по наступающим «пантерам»; или Василия Уйманова — настоящего сына полка, который, сбежав из детдома, стал разведчиком и связистом и получил орден Красной Звезды в 14 лет… В этом фильме много фотографий и писем, использованных впервые, — их собирали в частных архивах. Фильм буквально начался с частной истории — к Павлу Печёнкину обратился внук старшины Андрея Пьянкова и показал редкие фотографии, которые и стали отправной точкой.

Во-вторых, в фильме много деталей. Зрители узнают, что советский танк на начало войны стоил 160—190 тыс. руб.; узнают, сколько денег для добровольцев собрали жители и пермские организации — ведь от государства не взяли ни копейки. Такая информация требует очень аккуратного обращения. Интерес к деталям можно заметить уже по названию: чёрный нож — это подарок для добровольца, изделие мастеров Златоуста с чёрной ручкой и ножнами. И конечно, создатели фильма не могли пройти мимо истории о джазовом оркестре корпуса.

Кадр из фильма «От Орла до Праги. Дивизия чёрных ножей»

Павел Печёнкин не первый раз успешно работает с кинохроникой и редкими кадрами. Его фильм «Варлам Шаламов. Опыт юноши» в 2016 году получил награду «Золотой орёл» в номинации «Лучший неигровой фильм».

Многие смотрели «От Орла до Праги. Дивизия чёрных ножей» семьями во время само­изоляции, когда нельзя было выйти на парад и поздравить ветеранов. Это и есть то повышение доступности культурных услуг и развитие интернет-трансляций — одна из важнейших задач подпроекта «Цифровая культура» в рамках национального проекта «Культура». Благодаря выполнению этой программы жители региона получают равные возможности по доступу к культурным мероприятиям вне зависимости от территории их проживания.

Кадр из фильма «От Орла до Праги. Дивизия чёрных ножей»

Для тех, кто всё-таки хочет посмотреть фильм на большом экране, запланирован его показ в частной филармонии «Триумф» 12 декабря на фестивале «Флаэртиана».

Лента снята при поддержке администрации губернатора Пермского края. Глава Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно говорил о значимости сохранения культурной и исторической памяти региона. По его словам, Пермскому краю есть чем гордиться, и важно рассказывать о героических подвигах и талантах наших земляков, о достопримечательных местах и славной истории Прикамья.

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