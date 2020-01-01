Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Проявить сострадание и человечность» Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков — о том, какие уроки вынесла правозащитная система из опыта работы во время пандемии и о лучших людях Прикамья, которых выявил этот год Поделиться Поделиться Твитнуть

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова и её пермский коллега Павел Миков

пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ

Праздник защиты прав человека

— 10 декабря отмечается Международный день прав человека. Что это за дата, с чем она связана?

— В этот день в 1948 году Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Советская делегация активно участвовала в разработке этого документа, но, когда пришло время голосовать за неё, СССР воздержался. Мотивы были разные, в частности, представители СССР говорили о том, что надо принять Всеобщую декларацию прав и обязанностей человека и гражданина. С этим не согласилось международное сообщество, так как сама идеология декларации заключается в том, что государства, подписавшие декларацию, несут обязанности перед человеком в обеспечении его прав, и никак не наоборот.

СССР, тем не менее, подписал декларацию — он был обязан сделать это как член ООН, поскольку большинство стран проголосовали «за», — но об этом граждане СССР не знали вплоть до начала 1990-х годов. Первый общедоступный русский текст Всеобщей декларации прав человека был опубликован благодаря Андрею Дмитриевичу Сахарову, который, будучи депутатом Верховного Совета СССР, в 1988 году с трибуны Верховного Совета напомнил всем депутатам и руководству государства, что СССР принял декларацию, а 10 декабря во всём мире отмечается как Международный день прав человека.

О Международном дне прав человека стали официально говорить на государственном уровне и как-то его отмечать несколько позже — после принятия Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года. В ней впервые в нашей стране были закреплены принцип высшей ценности прав и свобод гражданина и обязанность государства обеспечивать и защищать права и свободы человека и гражданина.

— Как вы планируете отмечать эту дату?

— По инициативе уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой 10 декабря вот уже четвёртый раз будет проходить Всероссийский урок по правам человека. Если говорить про Пермский край, то мы всегда проводили различные просветительские акции, встречи, приёмы граждан, прямые эфиры. В этот день ежегодно проходила торжественная церемония награждения знаками уполномоченного по правам человека в Пермском крае «За заслуги в сфере защиты прав и свобод граждан» и благодарственными письмами по итогам уходящего года.

За всю историю этими знаками отличия у нас в крае награждены 47 граждан, чуть более 450 человек получили благодарственные письма. В этом году, к сожалению, в связи с ограничительными мерами, направленными на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, у нас не состоится торжественная церемония и традиционная встреча лауреатов этого года, активных правозащитных и других общественных организаций, должностных лиц Пермского края, как это было в прежние годы. Тем не менее мы официально объявим лауреатов этого года — 10 декабря в эфир телеканала «Россия 24» выйдет специальный репортаж об этих людях.

Пандемия выявила достойных

— Что же это за люди?

— Прежде чем рассказать о тех, кого мы награждаем знаком и благодарственными письмами уполномоченного по правам человека в Пермском крае, хочу поделиться радостной новостью: в этом году почётной медалью «Спешите делать добро» уполномоченного по правам человека в Российской Федерации награждён пермяк. Дмитрий Жебелев получит от Татьяны Москальковой награду за многолетнюю эффективную благотворительную деятельность в интересах детей-инвалидов и детей-сирот и за смелость, которую он проявил при встрече в июле этого года с президентом России.

Встреча была в формате видеоконференции, и благодаря тому, что Дмитрий вступил в диалог с Владимиром Путиным и поставил проблему обеспечения детей-«орфанников» дорогостоящими лекарственными препаратами, в частности «Спинразой», которая стоит порядка 47 млн руб. на одного ребёнка, наше общество получило позитивную реакцию президента. По его поручению были внесены изменения в Налоговый кодекс РФ и в иные нормативные акты, и со следующего года налоговая ставка для граждан России, которые получают доход свыше 5 млн руб. в год, будет повышена на 2%: подоходный налог для них будет 15% вместо 13%, и из этих средств будет формироваться отдельный фонд, который будет направляться напрямую на закупку лекарств для детей с орфанными заболеваниями.

Это второй в истории случай, когда федеральный уполномоченный награждает своей медалью пермяка. В 2019 году была награждена Светлана Неволина, руководитель поискового отряда «Поиск — Пермь», за огромную работу: за семь лет они помогли найти более 1100 человек. И вот в этом году награждён Дмитрий Жебелев.

Татьяна Москалькова в этом году также наградила двух наших землячек благодарственными письмами. Одно из них будет вручено Ольге Зубковой — за её вклад в развитие добровольческого движения и поддержание международных связей в столь непростое время пандемии. Те традиции, которые были и остаются у основанной Ольгой Викторовной организации «Вектор дружбы» как проводника российского добровольчества на международной арене, продолжились даже в непростом 2020 году. Форумы, которые проводились в офисе ООН в Женеве по инициативе «Вектора дружбы», в этом году тоже состоялись, правда в онлайн-формате.

Второе благодарственное письмо будет вручено кинорежиссёру Ольге Аверкиевой за продвижение ценностей социальных прав и защиту прав инвалидов средствами кинематографа. Она создала два пронзительных документальных фильма, которые обращают внимание на людей, не всегда заметных в нашем обществе. Это молодые люди, живущие в психоневрологических интернатах, о которых рассказывается в фильме «Вырваться». Фильм получил широкое признание, в том числе международное.

Второй фильм — «Жизнь длиною в детство», созданный совместно с паллиативной службой фонда «Дедморозим», посвящён детям с орфанными заболеваниями. Эти два фильма поворачивают всех нас лицом к проблематике, которая не всегда и не всем приятна, и делают это по-человечески, средствами искусства.

Обычно каждый год 10 декабря лауреаты наград уполномоченного по правам человека в Российской Федерации прибывают в Москву, где проходит торжественная церемония награждения, но в этом году в связи с особыми обстоятельствами награждение поручено провести здесь, в Пермском крае. Оно будет проходить в режиме видеоконференции 10 декабря: лауреаты придут в мой кабинет, мы настроим видеомост, будет приветствие федерального омбудсмена, и я от её имени вручу награды.

Ещё одна большая радость для всех пермяков: в этом году впервые в истории Прикамья была награждена государственной наградой «За благодеяние» гражданка Франции Элен Тексье, которая ещё в 2004 году усыновила двух детей из Кунгурского дома ребёнка и настолько прониклась Россией, Пермским краем и судьбами русских детей-сирот, что создала благотворительный фонд «Всё для Кунгура» и объединила вокруг себя французских граждан, усыновивших детей из Пермского края. Затем к ней стали присоединяться граждане Европы, которые усыновили детей из домов ребёнка Пермского края, а позднее — граждане Австралии и США. За большую благотворительную работу в интересах детей-сирот Пермского края президент России 5 ноября этого года подписал указ о награждении госпожи Тексье государственной наградой Российской Федерации — знаком отличия «За благодеяние».

Мы дружим с Элен и её семьёй. В 2018 году благодаря переговорам с моим участием было подписано соглашение о сотрудничестве между благотворительным фондом «Всё для Кунгура» и Ассоциацией замещающих семей Пермского края. На этот год у нас планировались обменные поездки, но границы закрыты… Тем не менее сотрудничество продолжается, те творческие благотворительные фестивали, которые в 2018 и 2019 году проходили вживую, нынче прошли онлайн, но главное, что продолжается общение между иностранными усыновителями наших детей и нашими приёмными семьями. Сейчас проходят благотворительные акции к Новому году и Рождеству, во Франции собирают средства, которые будут направлены в Пермский край на нужды детей, оставшихся без попечения родителей.

— Кого в этом году вы будете награждать знаками уполномоченного по правам человека в Пермском крае?

— Из пяти пермяков, которые в этом году внесли особый вклад в защиту прав и свобод граждан на территории Пермского края, четверо — медицинские работники. Я принял решение отметить их личный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность при сохранении жизни и здоровья. Почему именно этих, а не других медиков? Многие достойно проявили себя в это непростое время, но мы очень внимательно мониторили СМИ и соцсети, смотрели, как реагируют на них граждане. Эти четыре человека не получили государственных наград: ни ордена Пирогова, ни медали Луки Крымского — тех наград, которые в этом году были специально учреждены в России, чтобы отметить и морально поддержать медицинских работников. Эти люди без всяких наград продолжали выполнять свой долг, причём двое из них могли уйти на самоизоляцию, потому что они старше 65 лет, но они мужественно продолжали служить, помогать пациентам.

Например, Михаил Кабанов, врач общей практики сельской амбулатории села Тис Суксунского района. Михаил Евгеньевич уже более 40 лет служит в медицине. Прошёл путь от интерна до главного врача районной больницы, а сейчас, выйдя на пенсию, снова стал работать в практической медицине — врачом общей практики в Тисовской сельской амбулатории. Когда на территории его сельского поселения было выявлено заболевание ковидом у пациента, приехавшего из Перми, Михаил Евгеньевич принял все необходимые организационные меры, максимально обеспечив нераспространение заболевания на территории своего врачебного участка, и сейчас проводит огромнейшую профилактическую работу среди пациентов, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Надежда Фёдоровна Чернышова, участковый врач-терапевт из филиала Кунгурской районной больницы в селе Ленск, сама, к сожалению, перенесла ковид в тяжёлой форме, выбыла из строя, но прошла реабилитацию и вновь, несмотря на сложности со здоровьем, вышла на работу.

Мемориал «Спасённое детство» в посёлке Старые Ляды

Елена Истомина

Яну Валерьевну Каменщикову, врача Березниковской городской больницы им. Вагнера, березниковские СМИ называют врачом с большой буквы. Она вместе с командой медсестёр более полугода проводит 12-часовые, а то и 24-часовые дежурства в «скафандрах», не теряя приветливости и доброжелательности по отношению к пациентам.

Вера Михайловна Чинилова, фельдшер Калининского филиала Кунгурской больницы, ведёт самостоятельный амбулаторный приём в поликлинике, а также является фельдшером отделения сестринского ухода. Средний показатель приёма пациентов за смену — около 30 человек. Вера Михайловна продолжает работу, несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией и риски в связи с возрастом.

Пятый знак уполномоченного по правам человека в Пермском крае в этом году получит Алёна Булатецкая, заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» по связям с общественностью, — за её личный вклад и личную гражданскую поддержку социальных проектов, направленных на увековечение памяти о детях и ветеранах Великой Отечественной войны в территориях Пермского края. В год 75-летия Победы, несмотря на все сложности, нам многое удалось в этом плане сделать при поддержке лично Алёны Юрьевны.

Мы не первый год сотрудничаем с «ЛУКОЙЛом»: моя идея установить в Старых Лядах мемориал «Спасённое детство», посвящённый детям, эвакуированным в этот посёлок из Ленинграда, была поддержана этой компанией, и мемориал был открыт. Мы в этом году открыли и долгожданный для жителей Ординского муниципального округа мемориал памяти инвалидов Великой Отечественной войны, умерших в интернатах для ветеранов и инвалидов, которые располагались на территории Ординского района. В Чернушинском городском округе ещё в прошлом году, в преддверии Года памяти и славы, на месте 22 бывших интернатов, где жили эвакуированные ленинградские дети, были установлены мемориальные памятные таблички. Всё это было сделано благодаря участию Алёны Юрьевны.

Главное — человечность и сострадание

— Кроме знаков отличия есть ещё благодарственные письма…

— Благодарственные письма уполномоченного по правам человека в Пермском крае получат в этом году 18 человек, и здесь тоже каждая история уникальна.

Так, мы наградим руководителя Пермского филиала благотворительного фонда «Траектория Надежды» Андрея Ладыжникова. Фонд пришёл в Пермский край недавно, но в этот сложный год он стал как никогда востребован жителями Пермского края, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. За период пандемии фонд передал многодетным семьям, малоимущим гражданам, одиноким пенсионерам около 20 тонн продуктовых наборов. Все мои личные обращения в фонд об оказании благотворительной помощи нуждающимся гражданам, которые не имеют возможности получить государственные льготы, находили поддержку и отклик.

В частности, в тяжелейшей ситуации в период пандемии оказались семьи мигрантов. Границы были закрыты, работы приостановлены. Семьи с двумя, тремя, а то и с большим количеством детей остались без средств к существованию. В апреле ко мне обратилась женщина, у которой пятеро детей. Она приехала сюда за мужем, они живут на съёмной квартире; стройку, на которой работал муж, приостановили, зарплату выплачивать перестали, выехать невозможно — границы закрыты, и, поскольку они не граждане России, государственную помощь они получить не могут. В таких ситуациях к нам приходил на помощь фонд «Траектория Надежды»: они оперативно реагировали, и не одноразово — брали семьи под свою опеку и продолжают им помогать.

Ещё весной семь общественных организаций в Пермском крае запустили совместную акцию по оказанию помощи особо нуждающимся гражданам, которая получила название «Все в Перми SOSеди». Участвовали команда «Бессмертного полка» в Перми, центр ГРАНИ, фонд «Дедморозим», поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», приют «Матроскин», центр для людей в беде «Территория передышки» и общественная организация «Территория семьи». Они объединили свои ресурсы, привлекли федеральные негосударственные фонды — фонд Тимченко и фонд Потанина — и собрали более 70 млн руб. для приобретения средств индивидуальной защиты и санитайзеров, которые были переданы в социальные учреждения и нуждающимся гражданам. Потрясающее объединение, которое показало, что мы можем в период сложностей, забыв о своих разногласиях, проявить солидарность и объединиться, и продемонстрировало высокую степень зрелости гражданского общества Пермского края, которое не по указке, не по рекомендации сверху, а самостоятельно, понимая ситуацию, нашло возможность социального служения жителям Пермского края для преодоления коронакризиса.

Среди награждённых в этом году — Василий Костевич, прокурор Пермского района. Мне иногда задают вопрос: почему вы награждаете государственных чиновников, которые по долгу службы должны и так заниматься защитой прав человека? Но ведь, понимаете, есть служебные обязанности, а есть присущее, к сожалению, не каждому госчиновнику умение вникнуть по-человечески в проблему, с которой человек обратился, и помочь ему. Можно обложиться инструкциями, указами, приказами и сказать: нет, это невозможно, всё давно ушло, всё прошло и так далее; а можно, несмотря на ушедшие где-то сроки, проявить инициативу, сострадание и человечность, чтобы право было восстановлено.

К нам обратилась женщина, жительница Пермского района. 20 лет назад при исполнении служебного воинского долга погиб её сын-призывник. По законодательству она имела право на получение компенсации за гибель сына и целевой выплаты на улучшение жилищных условий. 20 лет она не могла получить ни того, ни другого. 20 лет! Находили множество причин: то не признавали малоимущей, то не признавали нуждающейся, то говорили, что не до конца выяснены обстоятельства гибели сына — часть документов была утеряна. В течение года мы работали с прокуратурой Пермского района, я лично общался с Василием Ивановичем… Он мог бы сослаться на сроки — всё-таки 20 лет прошло, но в тесном сотрудничестве с прокуратурой мы нашли правовые механизмы, которые позволили восстановить её права. Женщину признали нуждающейся в улучшении жилищных условий, признали малоимущей, она получила сертификат и уже в этом году улучшила свои жилищные условия. Понадобилось вникнуть в проблему не формально, а по-человечески, и после 20 лет безуспешных попыток всё наконец удалось осуществить.

Таких человеческих историй у нас множество.

К сожалению, повторю, у нас не получится вручить награды в этом году в очном формате, но я очень надеюсь, что весной следующего года ситуация позволит провести торжества, посвящённые 20-летию института уполномоченного по правам человека в Пермском крае, и в рамках этих мероприятий мы обязательно проведём торжественную церемонию награждения лауреатов 2020 года и нашу традиционную встречу всех, кто заинтересован в продвижении культуры соблюдения прав человека на территории Пермского края и в целом в благополучии людей.

Год проблем и потерь

— Завершается год, который многое изменил в нашей жизни и на многое заставил взглянуть по-новому. Наверняка он выявил не только героизм, человечность и умение объединяться ради общей цели, но и сложности, проблемы. Какие новые проблемы возникли в этом году в правозащитной практике?

— С 24 по 26 ноября в Москве мы все новые вызовы, угрозы и риски для защиты прав человека обсуждали на координационном совете по правам человека в Российской Федерации и увидели, что пандемия обнажила целый ряд проблем, которые требуют незамедлительного решения со стороны государства, чтобы обеспечить права человека. С другой стороны, требуются меры стратегического порядка, чтобы урегулировать правовые статусы в подобных экстремальных обстоятельствах.

Во-первых, у нас огромное количество учащихся — от первоклассников до студентов магистратуры — столкнулось с правовой неопределённостью при организации дистанционного обучения. Да, в федеральном законодательстве об образовании есть такая форма, но никакими нормативными актами эта форма получения образования не подкреплена. В этой ситуации приходится говорить о защите прав и обучающихся, и преподавателей. Абсолютно непонятно, как нормировать рабочий день учителя, преподавателя вуза, как оплачивать рабочий день в условиях дистанционного преподавания, как обеспечивать охрану здоровья, которую обязан обеспечить работодатель, как компенсировать использование собственной техники, которая амортизируется не в интересах собственника, в интересах работодателя?

То же самое в отношении студентов. Возьмём студентов, которые обучаются на платной основе: они же заключали договор и деньги платили за то, что будут обучаться очно, за то, что будут приходить в вуз, участвовать в семинарах, слушать лекции. Как быть в ситуации, когда всех перевели на «дистанционку»? В мой адрес приходили обращения студентов, которые задавали справедливый вопрос: почему не происходит перерасчёта? Ведь трудозатраты на очном обучении и на дистанционном совершенно разные! К тому же студент перестаёт пользоваться коммунальными услугами в здании вуза и так далее.

Много вопросов. Пока на них не ответили. В Москве перед нами выступал первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко, и он сказал, что работа министерства по подготовке соответствующих правовых актов ведётся, они этот вопрос понимают и собираются на него реагировать.

В ещё более непростой ситуации оказалось огромное количество — миллионы! — работников, которых перевели на так называемую «удалёнку». Работодатели, читая в своих интересах Трудовой кодекс, стали удалённым работникам выплачивать за прежний объём работы всего две трети зарплаты. Они считают, что, поскольку работник не занят на полный рабочий день, Трудовой кодекс это позволяет.

Возник целый ряд проблемных ситуаций у людей, работающих вахтовым методом, когда они оказывались изолированы, без снабжения, без медицинской помощи и не могли выехать.

Нужно срочно вносить изменения в Трудовой кодекс. К счастью, в этой ситуации правительство Российской Федерации оказалось расторопным, и уже на днях в Госдуме приняты изменения в Трудовой кодекс в части регламентации работы на дистанционном формате, которые вступают в силу с 1 января 2021 года.

Я уже не говорю о заключённых. Неопределённость правового режима привела к тому, что заключённым перестали давать разрешения на свидания, как долгосрочные, так и краткосрочные, перестали принимать посылки. При этом в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом, чтобы ограничить эти права заключённых, необходимо, чтобы был официально объявлен режим чрезвычайной ситуации, а у нас ведь ничего такого не было объявлено.

Все понимали, что для того чтобы не занести в скученный коллектив инфекцию, надо ограничивать эту возможность, но права на свидания с родственниками, на получение передач, на поощрения в виде дополнительных свиданий оказались нарушены — непонятно, на каком основании. Мы встретились с Александром Калашниковым, новым директором ФСИН, и он сообщил, что на такие случаи готовятся поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, чтобы всё это было более рационально, понятно и упорядоченно, чтобы потом не было возможности обвинять государство в том, что оно нарушило те или иные права.

Сейчас уже идут иски и от самих заключённых, и от их родственников. Будем смотреть, как будет складываться судебная практика.

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