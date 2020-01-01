Вера Гиренко

Нанук ушёл в онлайн

Какие фильмы стоит посмотреть на фестивале «Флаэртиана»

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Показы XX Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана» стартуют 11 декабря и продлятся до 17 декабря. В этом году все фильмы можно будет увидеть бесплатно на онлайн-платформе CoolConnections Play. Картины национального и студенческого* конкурсов можно будет смотреть по расписанию без регистрации. Для фильмов международного конкурса потребуется регистрация (она открылась 1 декабря).

К онлайн-просмотру предлагается более 40 кинокартин. Их посмотрели отборщики и члены команды «Флаэртианы». Пятерых из них мы попросили назвать один фильм из программы, который обязательно должен увидеть каждый.

Король круиза

Кадр из фильма «Король круиза»
  организаторы мероприятия

«Король круиза»
(реж. Софи Дрос, Нидерланды, 2019, 16+)

Виктория Белопольская, член отборочной комиссии:

— Едва ли не самым важным и принципиально новаторским фильмом нашего конкурса является «Король круиза». Пожилой завсегдатай роскошных круизных лайнеров Рональд Буш Райзингер из Иннерина владеет землями в Африке, где провозглашен королем, а на родине в Шотландии он барон и владелец замка. Его взрослые дети живут в Нью-Йорке, он привязан к жене, она много младше его и вышла за него, по словам самого Ронни, конечно, из-за денег. Но и не без особого чувства. Герой и у зрителей вызывает особое чувство, когда медленно и значительно расхаживает по палубе, одетый в тартан, чтобы завязать с сокруизником очередной пустой разговор с обязательным упоминанием своей феодальной исключительности.

Круиз с его замкнутым социальным пространством — способ героя сказать миру, что он есть, он существует. И за всем этим встает горькое признание: в нем, бароне Ронни, нет ничего интересного — кроме происхождения и африканского королевского звания. Но он имеет право быть, мир создан не только для одаренных, общественно-полезных или красивых людей. Пустота тоже имеет право на жизнь. Пустота — это ведь воздух... И вот его, воздушно-незначительного барона Рональда Буша Райзингера, скоро не будет, он рассеется, как туман над побережьем Калифорнии в январе. Но кто-то, пусть хоть случайная спутница, эта нелепо-нарядная русская женщина из Бруклина, пусть хоть она знает, что он был...

Это фильм об экзистенциальной пустоте, он задает вопрос о том, есть ли миссия у каждого из нас в этом мире, нужна ли она вообще... Кино — и игровое, и документальное — редко ставит перед собой такого уровня задачи. А Софи Дрос решилась.

Я счастлива

Кадр из фильма «Я счастлива»
  организаторы мероприятия

«Я счастлива»
(реж. Анастасия Коркия, Людмила Некрасова, Россия, 2019, 12+)

Анастасия Кожевникова, пресс-атташе фестиваля:

— Эта картина с простым названием и ещё более простой историей: человек заболевает раком языка и, поверив одному шаману, едет лечиться куда-то в Амазонию.

Московские врачи были против, и для героини это побег, конечно, от своей жизни. Вместе с главной героиней Людмилой мы будем испытывать новые впечатления: от необычной близости к дикой природе, от лечения смертельной болезни травами, от вида супа из черепахи. Не буду рассказывать, к чему это приведёт и вернется ли она обратно в Россию. Скажу только, что она действительно, по её словам, впервые в жизни почувствует себя счастливой. И наблюдать эти трансформации мы сможем от первого лица: полфильма героиня снимает себя сама, полфильма её снимает дочь Анастасия.

Малыши

Кадр из фильма «Малышы»
  организаторы мероприятия

«Малыши»
(реж. Анна Никулина, Россия, 2020, 6+)

Ольга Аверкиева, член отборочной комиссии:

— Это единственный фильм студенческого конкурса, сделанный на не столичной киношколе. Он длится всего 11 минут, но очень богат смыслами и эмоциями. Он о том, что старики и дети очень похожи и, по разным причинам, одинаково видят мир и верят в чудеса. Именно это делает этот короткий фильм таким новогодним — просто идеальным для декабрьского настроения.

с рождеством, Иу

Кадр из фильма «С рождеством, Иу»
  организаторы мероприятия

«С Рождеством, Иу»
(реж. Младен Ковачевич, Швеция, Сербия, Франция, Германия, Бельгия, Катар, 2020, 12+)

Алина Стабровская, главный координатор фестиваля:

— Сербский режиссёр отправился в китайский город Иу, чтобы показать нам жизнь работников местных фабрик, которые производят «атмосферу» Рождества буквально на весь мир.

Что каждый из нас представляет себе, когда речь заходит о массовом производстве? Гигантские заводы, где штампуют пластмассовые вещи за копейки. Ковачевичу удаётся разрушить этот стереотип. А заодно — расхожее представление о «рождественских чудесах». Что же мы видим вместо всего этого? Тесные помещения, где монотонно трудятся обычные люди, проблемы, мысли и чувства которых далеки от праздничных.

«С Рождеством, Иу» — очень многослойная картина. Это размышление и о массовом производстве, и о мечте «маленького» человека. Это и оригинальный взгляд на проблему поколений, и важное высказывание об экологии, а также о правах человека в отлаженной заводской системе.

Фильм Ковачевича — это вовсе не разоблачающий док. Это история про людей, что делает её очень «флаэртиановской». Оказывается, даже рутинная работа способна проявить в людях силу, стойкость, оптимизм, способность побеждать. «С Рождеством, Иу» — это самый неожиданный вираж, на который только способна рождественская сказка!

Спой мне песню

Кадр из фильма «Спой мне песню»
  организаторы мероприятия

«Спой мне песню»
(реж. Томас Бальмес, Франция, Германия, Швейцария, 2019, 16+)

Марина Дроздова, член отборочной комиссии:

— «Спой мне песню» французского режиссёра Томаса Бальмеса, возможно, окажется самым обсуждаемым фильмом фестиваля. Несмотря на то, что это совершенно классицистическое на вид повествование о юноше-монахе в буддистком монастыре в Бутане. Рассказ подробный, правдиво и интригующе эмоциональный — как добрая голливудская комедия. Почему после этого фильма будут споры? Наверняка по поводу того, как снят этот фильм. Эти эпизоды постановочные? Или они — результат продуманного обилия камер, «взгляды» которых создают идеально реалистическое пространство? Бесспорно одно: наша вера режиссёру, который обладает необъяснимым талантом раствориться в дымке пейзажа и в келье послушника.

Итак, юный инок (и будущий лама) решается на флирт со своей интернет-возлюбленной, найденной в чате знакомств. К её ногам он готов сложить свои прошлое и будущее — это история, которую на разные лады переписывали литераторы на протяжении нескольких столетий. Вспомним многих французского сержанта дона Хозе, преследующего Кармен. Или — несчастного Ленского. И, вот, кстати, если бы Пушкин в другом временном измерении оказался документалистом, как бы в его ёмких и прозрачных рифмах укладывалась правда о любви и бытии… Вот такие загадки загадывает фильм Томаса Бальмеса.

* Показ студенческих фильмов проходит при поддержке Фонда президентских грантов

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