Вера Гиренко Нанук ушёл в онлайн Какие фильмы стоит посмотреть на фестивале «Флаэртиана» Поделиться Поделиться Твитнуть

Показы XX Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана» стартуют 11 декабря и продлятся до 17 декабря. В этом году все фильмы можно будет увидеть бесплатно на онлайн-платформе CoolConnections Play. Картины национального и студенческого* конкурсов можно будет смотреть по расписанию без регистрации. Для фильмов международного конкурса потребуется регистрация (она открылась 1 декабря).

К онлайн-просмотру предлагается более 40 кинокартин. Их посмотрели отборщики и члены команды «Флаэртианы». Пятерых из них мы попросили назвать один фильм из программы, который обязательно должен увидеть каждый.

Кадр из фильма «Король круиза»

организаторы мероприятия

Виктория Белопольская, член отборочной комиссии:

— Едва ли не самым важным и принципиально новаторским фильмом нашего конкурса является «Король круиза». Пожилой завсегдатай роскошных круизных лайнеров Рональд Буш Райзингер из Иннерина владеет землями в Африке, где провозглашен королем, а на родине в Шотландии он барон и владелец замка. Его взрослые дети живут в Нью-Йорке, он привязан к жене, она много младше его и вышла за него, по словам самого Ронни, конечно, из-за денег. Но и не без особого чувства. Герой и у зрителей вызывает особое чувство, когда медленно и значительно расхаживает по палубе, одетый в тартан, чтобы завязать с сокруизником очередной пустой разговор с обязательным упоминанием своей феодальной исключительности.

Круиз с его замкнутым социальным пространством — способ героя сказать миру, что он есть, он существует. И за всем этим встает горькое признание: в нем, бароне Ронни, нет ничего интересного — кроме происхождения и африканского королевского звания. Но он имеет право быть, мир создан не только для одаренных, общественно-полезных или красивых людей. Пустота тоже имеет право на жизнь. Пустота — это ведь воздух... И вот его, воздушно-незначительного барона Рональда Буша Райзингера, скоро не будет, он рассеется, как туман над побережьем Калифорнии в январе. Но кто-то, пусть хоть случайная спутница, эта нелепо-нарядная русская женщина из Бруклина, пусть хоть она знает, что он был...

Это фильм об экзистенциальной пустоте, он задает вопрос о том, есть ли миссия у каждого из нас в этом мире, нужна ли она вообще... Кино — и игровое, и документальное — редко ставит перед собой такого уровня задачи. А Софи Дрос решилась.

Кадр из фильма «Я счастлива»

организаторы мероприятия

Анастасия Кожевникова, пресс-атташе фестиваля:

— Эта картина с простым названием и ещё более простой историей: человек заболевает раком языка и, поверив одному шаману, едет лечиться куда-то в Амазонию.

Московские врачи были против, и для героини это побег, конечно, от своей жизни. Вместе с главной героиней Людмилой мы будем испытывать новые впечатления: от необычной близости к дикой природе, от лечения смертельной болезни травами, от вида супа из черепахи. Не буду рассказывать, к чему это приведёт и вернется ли она обратно в Россию. Скажу только, что она действительно, по её словам, впервые в жизни почувствует себя счастливой. И наблюдать эти трансформации мы сможем от первого лица: полфильма героиня снимает себя сама, полфильма её снимает дочь Анастасия.

Кадр из фильма «Малышы»

организаторы мероприятия

Ольга Аверкиева, член отборочной комиссии:

— Это единственный фильм студенческого конкурса, сделанный на не столичной киношколе. Он длится всего 11 минут, но очень богат смыслами и эмоциями. Он о том, что старики и дети очень похожи и, по разным причинам, одинаково видят мир и верят в чудеса. Именно это делает этот короткий фильм таким новогодним — просто идеальным для декабрьского настроения.

Кадр из фильма «С рождеством, Иу»

организаторы мероприятия

Алина Стабровская, главный координатор фестиваля:

— Сербский режиссёр отправился в китайский город Иу, чтобы показать нам жизнь работников местных фабрик, которые производят «атмосферу» Рождества буквально на весь мир.

Что каждый из нас представляет себе, когда речь заходит о массовом производстве? Гигантские заводы, где штампуют пластмассовые вещи за копейки. Ковачевичу удаётся разрушить этот стереотип. А заодно — расхожее представление о «рождественских чудесах». Что же мы видим вместо всего этого? Тесные помещения, где монотонно трудятся обычные люди, проблемы, мысли и чувства которых далеки от праздничных.

«С Рождеством, Иу» — очень многослойная картина. Это размышление и о массовом производстве, и о мечте «маленького» человека. Это и оригинальный взгляд на проблему поколений, и важное высказывание об экологии, а также о правах человека в отлаженной заводской системе.

Фильм Ковачевича — это вовсе не разоблачающий док. Это история про людей, что делает её очень «флаэртиановской». Оказывается, даже рутинная работа способна проявить в людях силу, стойкость, оптимизм, способность побеждать. «С Рождеством, Иу» — это самый неожиданный вираж, на который только способна рождественская сказка!

Кадр из фильма «Спой мне песню»

организаторы мероприятия

Марина Дроздова, член отборочной комиссии:

— «Спой мне песню» французского режиссёра Томаса Бальмеса, возможно, окажется самым обсуждаемым фильмом фестиваля. Несмотря на то, что это совершенно классицистическое на вид повествование о юноше-монахе в буддистком монастыре в Бутане. Рассказ подробный, правдиво и интригующе эмоциональный — как добрая голливудская комедия. Почему после этого фильма будут споры? Наверняка по поводу того, как снят этот фильм. Эти эпизоды постановочные? Или они — результат продуманного обилия камер, «взгляды» которых создают идеально реалистическое пространство? Бесспорно одно: наша вера режиссёру, который обладает необъяснимым талантом раствориться в дымке пейзажа и в келье послушника.

Итак, юный инок (и будущий лама) решается на флирт со своей интернет-возлюбленной, найденной в чате знакомств. К её ногам он готов сложить свои прошлое и будущее — это история, которую на разные лады переписывали литераторы на протяжении нескольких столетий. Вспомним многих французского сержанта дона Хозе, преследующего Кармен. Или — несчастного Ленского. И, вот, кстати, если бы Пушкин в другом временном измерении оказался документалистом, как бы в его ёмких и прозрачных рифмах укладывалась правда о любви и бытии… Вот такие загадки загадывает фильм Томаса Бальмеса.

* Показ студенческих фильмов проходит при поддержке Фонда президентских грантов

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