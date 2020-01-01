Отреформатировали маршруты С начала декабря на двух межмуниципальных маршрутах впервые начал работать краевой перевозчик ПКГУП «Автовокзал» Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

На двух межмуниципальных маршрутах с 1 декабря начал работать новый краевой (то есть государственный) автобусный перевозчик ПКГУП «Автовокзал». Речь идёт о маршрутах №108 г. Пермь — аэропорт Б. Савино и №206 г. Краснокамск АВ — г. Пермь.

На маршрутах работают 20 автобусов: 9 — большого класса на маршруте №108 и 11 автобусов среднего класса на маршруте №206.

Пассажиры сразу же заметили разницу: если раньше ты фактически играл в лотерею — приедет к тебе сносный автобус или старенький грязный «пазик», то теперь всё ясно и понятно — все автобусы новые, большие — в одинаковой фирменной красно-белой ливрее.

Ну а поскольку часто основными пассажирами пригородных маршрутов являются пенсионеры, то приятными сюрпризами стали полная низкопольность всей техники и система кондиционирования. Плюс, сейчас не надо гадать, какая остановка следующая, — автоинформатор и табло всё доступно доносят.

В выигрыше и молодёжь — в автобусах есть работающие usb-гнёзда для подзарядки мобильных гаджетов.

«От новых автобусов хорошие впечатления. Мы долго ждали, когда такие автобусы будут ходить не только в Перми, но и у нас, в Краснокамске. Еду первый раз, машина новая, хорошая по сравнению со старыми. Езжу не так часто, но старые автобусы нередко ломались. Последними рейсами было не уехать: то колесо, то ещё чего-нибудь», — делится впечатлениями житель Краснокамска, пассажир автобуса №206 Александр Самоловских.

Другая пассажирка этого же автобуса, Елена Кожевникова, согласна с этим мнением: «Я очень довольна. Всё время смотрела, какие автобусы в Перми, и завидовала, честно скажу. Думала: вот бы нам такие в Краснокамск. А теперь вот сама еду на таком автобусе».

Но в автобусах едут не только пассажиры, интересно и мнение самих водителей.

«Автобусы новые, оснащены современной системой видеонаблюдения, кондиционирования. Ну и, естественно, пандусы для маломобильных граждан. Техника хорошая, не должна подвести. Я думаю, нашим пассажирам будет комфортно и удобно», — по-профессиональному кратко и по делу рассказал водитель автобуса №108 Михаил Липатов.

Кстати, о 108-м маршруте. Он заменил городской маршрут №42 до аэропорта. Теперь маршрут №108 стал уникальным — полугородским и полумежмуниципальным.

Он курсирует, как и раньше, от остановки «Автовокзал» до нового терминала аэропорта Большое Савино. Но теперь до д. Песьянка маршрут считается городским, и на этом отрезке для пассажиров действуют все «бонусы» городских маршрутов: бесплатные пересадки, оплата по транспортным картам, скидка в 2 руб. по безналичной оплате. После остановки «Д. Песьянка» маршрут становится межмуниципальным и поездка обойдется пассажиру уже в 26 руб. Равно как и тем, кто садится на автобус №108 на любой из остановок от аэропорта до д. Песьянка.

До 3 декабря, как отмечают в краевом министерстве транспорта, были технические сбои в работе как маршрута, так и настройки валидаторов. Сложность заключалась именно в настройке последних, поскольку это первый опыт совмещения городского и межмуниципального маршрута в одном. Но с указанной даты на маршруте всё работает без сбоев.

Ещё один плюс для пассажиров 108-го маршрута — сокращение интервала курсирования с 30–40 минут до 10–15 минут. Этого просили сами жители.

«Очень много людей просило, чтобы вернули 42-й маршрут, который ходил до 108-го. Очень рады, что нас услышали», — говорит пассажир Татьяна Калинина.

Сергей Вахрин как раз из тех, кто пользовался маршрутом, чтобы поехать до д. Песьянка: «Раньше, чтобы добраться до д. Песьянка, приходилось долго ждать автобус. Полчаса стоишь, мёрзнешь! Сейчас же десять минут подождал, сел и поехал».

В общем, транспортная реформа, которая проходит в Перми второй год, теперь начала реализовываться и на межмуниципальных перевозках.

Переход на регулируемые тарифы происходит поэтапно:

— с 1 июля стартовал первый этап. Он включил запуск семи социальных маршрутов: №110 Гремячинск — Губаха, №132 Барда — Оса, №501 Октябрьский — Кунгур, №502 Оса — Чернушка, №611 Ашап (через Орду) — Кунгур, №667 Суксун — Кунгур, №700 Уинское — Кунгур;

— с 1 декабря к ним присоединились маршруты №108 и 206;

— с 1 июня 2021 года на регулируемый тариф переходят все маршруты Пермской агломерации;

— с 1 января 2022 года — всего Пермского края.

Регулируемые тарифы для пассажиров — это, прежде всего, комфорт, новые автобусы и чёткое понимание того, за что они теперь платят. Для перевозчиков же это возможность сосредоточиться на комфорте и безопасности пассажиров, а не гоняться за выручкой, поскольку теперь они получают плату за транспортную работу (за количество километров), а не за количество перевезённых жителей.

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