Елена Синица Алёна Беляева «Пандемия стала серьёзной проверкой для всего региона» Какие важнейшие инициативы принял краевой парламент в 2020 году Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В 2020 году депутаты Законодательного собрания рассмотрели и приняли 106 краевых законов и 333 постановления. Большую их часть — в удалённом режиме, поскольку из-за пандемии с конца марта заседания заксобрания проходили в формате видео-конференц-связи. Своевременная корректировка регламента позволила впоследствии принять меры, направленные на поддержку бизнеса и граждан. В результате Пермский край попал в число регионов, приступивших к этой работе одними из первых в стране.

На мартовском заседании краевые парламентарии по инициативе председателя Законодательного собрания Валерия Сухих приняли поправки, которые позволяют осуществлять деятельность Законодательного собрания в дистанционном режиме в период действия на территории Пермского края режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Это позволило Законодательному собранию бесперебойно работать и принимать важные для региона решения даже в условиях жёсткой самоизоляции.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— Этот год уже вошёл в историю. Главной темой стала борьба с коронавирусом и его последствиями. Пандемия стала серьёзной проверкой для всего региона. Краевой парламент полностью перестроил режим работы, чтобы оперативно принимать важные для региона законы. В период чрезвычайной ситуации регион не должен быть парализован, особенно в условиях, когда необходимо принимать важные и определяющие решения. Ограничительные меры, введённые по всей стране из-за пандемии коронавируса, не смогли помешать законотворческому процессу в Пермском крае.

Был выработан целый комплекс мер поддержки жителей края, регионального бизнеса и предприятий. Депутаты принимали решения по актуальным вопросам социальной политики, экономики, развития инфраструктуры.

Всё, что можно

Пермский край стал одним из первых регионов, где федеральные меры поддержки бизнеса были существенно дополнены региональными. В региональный перечень наиболее пострадавших отраслей экономики были включены 43 сферы бизнеса. Они получили отсрочку внесения авансовых платежей по налогу на имущество, по транспортному налогу и по упрощённой системе налогообложения.

Кроме того, депутаты по предложению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина снизили ставки по упрощённой системе налогообложения. Если налоговой базой являются доходы, ставка снижается с 6 до 1% в 2020 году. В 2021-м и в последующие годы она составит 4%. В случае если расчётной налоговой базой является объект «доходы минус расходы», то ставка понижается с 15 до 5% в 2020 году. В 2021 году бизнес из пострадавших отраслей будет платить по ставке 7%, в 2022-м и в последующие годы — 10%.

По патентной налоговой системе установлен потенциально возможный годовой доход в размере 16,67 руб. по отдельным видам деятельности. Это значит, что для поддерживаемых отраслей налог составит 1 руб. в год (при установлении предлагаемого пониженного размера годового дохода).

Также депутаты предусмотрели меры поддержки для владельцев торговых центров, которые пострадали от ограничений. В апреле для них была предусмотрена льгота в размере 50% суммы налога на имущество за 2020 год. В ноябре депутаты решили временно сохранить ставку налога на имущество организаций от кадастровой стоимости в 2021 году на уровне 1,6%.

На ноябрьском заседании депутаты продлили до 1 января 2024 года налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, работающих по упрощённой и патентной системам налогообложения. Льгота касается предприятий, работающих в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания. Кроме того, на неё могут рассчитывать компании из сферы информационных технологий, работающие по УСН.

Более того, в конце года было принято решение о предоставлении отсрочки уплаты региональных налогов для тех предприятий из пострадавших отраслей, доходы которых сократились более чем на 20%.

Помимо инициатив, направленных на поддержку бизнеса, депутаты предусмотрели новые механизмы, нацеленные на развитие экономики края. Так, для поддержки инвестиционной активности на территории региона введён инвестиционный вычет. Он позволяет уменьшать размер налога на прибыль на сумму вложений компании в создание или приобретение основных средств (машин, оборудования и некапитальных построек). Механизм будет действовать до конца 2027 года.

До 2028 года для региональных инвестиционных проектов установлена пониженная ставка налога на прибыль (10% вместо 20%). Эта мера направлена на стимулирование процесса создания на территории Пермского края новых производств.

Татьяна Миролюбова, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края:

— Я бы разделила те законы, которые были приняты в этом году, на две части. Первые — это системные законы, которые направлены на экономическое развитие региона. Вторые — законы, направленные на поддержку существующих отраслей малого и среднего бизнеса, на поддержку граждан. Я думаю, что тем предприятиям, тем компаниям, которые смогли ими воспользоваться, это по крайней мере помогло удержаться на плаву.

Кроме того, на последнем пленарном заседании Законодательного собрания был принят закон о переносе, отсрочке и рассрочке по тем налогам, уплата которых изначально была перенесена на конец года. Конец года настал, бизнес должен был их заплатить в увеличенном размере. Соответственно, чтобы смягчить ситуацию, была принята отсрочка и рассрочка для тех компаний, у которых доходы упали на 20% и более.

Я считаю, что всё, что можно в рамках наших налоговых полномочий, край сделал. Естественно, нужно и дальше обязательно мониторить ситуацию. В следующем году, когда предприниматели сдадут налоговую отчётность, мы увидим реальную картину, подтверждённую цифрами. Тогда можно будет, например, расширить перечень пострадавших отраслей.

Кредит как антикризисная мера

Мировые экономические процессы, связанные с пандемией, а также меры поддержки бизнеса на региональном уровне неминуемо отразились на бюджетной политике. Краевые власти приняли решение сохранить уровень расходов, а выпадающие доходы компенсировать за счёт кредитов в коммерческих банках.

Доходная часть бюджета на 2021 год составила 153,6 млрд руб., расходная — 171,8 млрд руб.

Плановый дефицит утверждён в размере 18,2 млрд руб. (14,7% к объёму собственных доходов краевого бюджета).

Больше всего средств в следующем году направят на социальные сферы: образование и молодёжную политику (42,3 млрд руб.), здравоохранение (28,1 млрд руб.), соцподдержку (27,3 млрд руб.). На поддержку обманутых дольщиков на 2021—2023 годы заложено 1,2 млрд руб.

Ключевым приоритетом бюджетной политики края остаётся поддержка и развитие муниципалитетов. Финансовая помощь территориям в 2020 году увеличилась по сравнению с 2019 годом на 40% и составила 32,2 млрд руб. И это рекорд. В 2021 году все ранее субсидированные направления сохранятся. Это строительство и ремонт дорог, строительство социальных объектов, обеспечение жильём молодых семей, мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда, благоустройство дворовых и общественных территорий (на 668,6 млн руб., или на 35,3%, увеличено финансирование мероприятий по комплексному благоустройству и формированию комфортной городской среды), софинансирование проектов инициативного бюджетирования.

Общее снижение экономической активности хоть и в меньшей степени, но отразилось на местных бюджетах. Общий объём выпадающих доходов муниципалитетов в 2020 году прогнозируется на уровне 5 млрд руб., или 15% от налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов. Для их частичного возмещения принято решение о реструктуризации бюджетных кредитов, предусматривающей перенос погашения этих кредитов на более поздние сроки — 2023—2024 годы. Таким образом, муниципалитетам предоставляется возможность вложить значительные средства в реализацию своих программ.

Елена Зырянова, председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края:

— Государственный заказ на покупку услуг и товаров в условиях кризиса не должен сокращаться. Необходимо сохранение госзаказа. Считаю это антикризисной мерой. При снижении доходов Пермский край возьмёт кредит для сохранения расходов. Сокращение расходов отразится на наших партнёрах, так как они недополучат финансирование.

С экономической точки зрения лучше взять кредит и сохранить бюджетные взаимоотношения с рынком реальной экономики. Таким образом мы смягчим последствия кризиса для других субъектов экономического пространства. Поддержка предпринимательского сообщества за счёт сохранения госзаказов позволит в дальнейшем получить больше доходов в виде налогов. Это очень тонкая грань понимания того, где начинаются риски для финансовой устойчивости и где всё же можно идти на займы.

Сейчас мы делаем ставку на сохранение расходов. Если появятся какие-либо угрозы или риски для финансовой устойчивости бюджета, могут быть приняты другие решения.

Александр Бойченко, председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края:

— В ближайшую трёхлетку предусмотрена серьёзная финансовая поддержка муниципальных образований Пермского края. Только в 2021 году на эти цели из регионального бюджета будет направлено свыше 30 млрд руб. Это 20% всех расходов бюджета края.

Жители муниципалитетов на встречах с депутатами часто задают вопросы по поводу финансирования ремонта автодорог, поддержания их в нормативном состоянии. Как и в прошлые годы, заложена достаточно серьёзная сумма на ремонт местных трасс. В следующем году она составит 5,5 млрд руб., а в 2022—2023 годах — свыше 6 млрд руб. Ежегодно в крае будет ремонтироваться порядка 800 км краевых и муниципальных дорог.

Жителям также важно продолжение финансирования проектов инициативного бюджетирования, самообложения граждан, конкурса ТОС. Средства предусмотрены на все эти направления. Это такие виды работ, как ремонт тротуаров, создание детских площадок, благоустройство скверов. Реализацию этих проектов каждый житель видит в своём населённом пункте и, самое главное, может принять в них активное участие.

Накормили и поддержали

Несмотря на снижение доходов бюджета, расходы на социальную сферу и приоритеты в соцполитике остаются неизменными. На протяжении всего года эти вопросы находились в центре внимания депутатов.

Так, в марте 2020 года в рамках внесения поправок в бюджет 1,5 млрд руб. было направлено на реализацию задач из январского послания президента: бесплатное питание для школьников начальных классов с 1 сентября 2020 года, поддержку семей с детьми от трёх до семи лет и создание дополнительных мест в школах и детских садах. Также в региональном законодательстве закрепили норму о том, что в случае карантина или иных мероприятий, которые не позволяют детям ходить в школу, обеды для многодетных и малоимущих семей заменяются наборами продуктов.

Очередными поправками в бюджет, которые депутаты приняли летом, на 610 млн руб. увеличены расходы на ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет. Это позволило предоставить ежемесячное пособие дополнительно более 35 тыс. семей. Всего по краю помощь получат более 90 тыс. детей.

Был изменён механизм выплаты денежной компенсации многодетным семьям. Закон закрепляет за муниципалитетами право самостоятельно устанавливать цели использования единовременной денежной выплаты взамен положенного земельного участка в соответствии с их полномочиями и с согласия многодетной семьи.

Депутаты продлили действие мер социальной поддержки, касающихся оплаты ЖКУ, до 31 декабря 2023 года. На поддержку могут рассчитывать жители с низким доходом, в том числе многодетные семьи, бюджетники, проживающие в сельской местности. В законе также предусмотрено право пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж, на приобретение социального проездного документа независимо от получаемого ими дохода.

Кроме того, право на приобретение социального проездного документа было распространено и на ветеранов труда Пермского края.

С 2020 года в стране стартовал федеральный проект «Земский учитель». Напомним, он предусматривает компенсацию в размере 1 млн руб. учителям, которые минимум на пять лет едут работать в село или город с численностью населения до 50 тыс. человек. В Пермском крае подобный проект был запущен раньше и назывался «Жильё для учителя». Внесение изменений в региональный закон об образовании позволило расширить возможности для претендентов на выплаты в рамках федерального проекта. В частности, ограничение по возрасту педагогического работника увеличено с 40 до 55 лет, исключены требования о наличии педагогического стажа не менее трёх лет и переезде в населённый пункт на территории Пермского края с целью трудоустройства. Более того, убрали норму, предусматривающую, что компенсацию учитель может потратить только на приобретение жилья.

На мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавируса, предусмотрено 15,8 млрд руб. Из них средства федерального бюджета составляют 9,7 млрд руб. Деньги были направлены в том числе в систему здравоохранения (на стимулирующие выплаты специалистам из «красной зоны», оснащение (переоснащение) коечного фонда, приобретение средств индивидуальной защиты, закупку медоборудования и лекарств, проведение лабораторной диагностики).

Сергей Клепцин, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края:

— В первую очередь я хочу обозначить решение проблем, связанных с эпидемией. С этой точки зрения очень важно финансирование системы здравоохранения, что позволяет нам своевременно реагировать на те проблемы, которые преподносит COVID-19. Мы понимаем, что есть несколько направлений, которые абсолютно точно необходимо поддержать, в первую очередь финансово.

Другой важный аспект — поддержка тех социальных направлений, которые столкнулись с ограничительными мерами. Это в первую очередь система образования. Было необходимо регулярно принимать важные решения по поводу как удалённого формата обучения, так и других федеральных трендов. Кроме того, во время пандемии обострилась ситуация с потерей людьми рабочих мест, снижением доходов в семьях. Количество граждан, нуждающихся в нашей поддержке, возросло. Мы не только не сократили объёмы финансирования для помощи им, но и приняли решение о её индексации. Простые слова о социальной направленности бюджета Пермского края имеют уже и практическую реализацию.

Также особо стоит подчеркнуть принятие такого правильного и нужного решения, как организация бесплатного горячего питания для младших школьников. Думаю, это было одним из самых правильных решений.

Строить и приумножать

Бюджет развития Пермского края по сравнению с 2016 годом вырос почти в три раза. И несмотря на сокращение доходов на фоне пандемии, снижать траты на капитальные вложения власти не планируют.

В общей сложности бюджетом предусмотрено, что в трёхлетнем периоде (2021—2023 годы) муниципалитетам на строительство и ремонт местных дорог будет выделено более 18,4 млрд руб. Из них 5,5 млрд руб. — в следующем году. Для сравнения: в 2016 году территории получили 2,2 млрд руб.

Планируется продолжить строительство и реконструкцию таких крупных дорожных объектов, как мост через Чусовую с подходами, дороги Кунгур — Соликамск, Пермь — Березники, Барда — Куеда, Северный обход Перми и ряд других. В краевой столице продолжится реконструкция шоссе Космонавтов и ул. Строителей.

Дополнительно в Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края были включены работы по реконструкции трассы Пермь — Ильинский — Хохловка (87,3 млн руб.) и ул. Соликамской в Перми (4,3 млрд руб.). Предполагается, что дорога на Хохловку будет сдана в 2022 году, а ул. Соликамская — в 2027 году.

Депутаты также утвердили новый перечень объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры. В него включены 16 новых объектов общей сметной стоимостью более 2,6 млрд руб. В рамках программы запланирована модернизация 13 учреждений среднего профессионального образования в муниципалитетах.

Важное решение было принято в сфере защиты прав обманутых дольщиков. В закон Пермского края «О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан — участников строительства многоквартирных домов» внесены изменения. Они предполагают выдачу субсидии на оплату целевого взноса в кооператив для завершения строительства проблемного дома, который был исключён из единого реестра проблемных объектов. Ранее такая субсидия предоставлялась только на достройку проблемного жилья, включённого в реестр проблемных объектов.

Виктор Плюснин, председатель комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края:

— Самой глобальной инициативой, пожалуй, стал закон о передаче градостроительных полномочий Перми на краевой уровень.

Другим важным вопросом, на мой взгляд, была тема обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Очень большое внимание уделяли ветхому и аварийному жилью. Помимо этого, очень важная тема — обманутые дольщики. Проблема, конечно, есть, но есть и чёткое понимание того, как эту ситуацию изменить. В этом году она сдвинулась с мёртвой точки. Думаю, к первому-второму кварталу 2021 года появится примерный график, когда и какие объекты будут выведены из такого состояния.

В следующем году нам, вероятно, предстоит корректировка программы капитального ремонта многоквартирных домов. Кроме того, у нас сейчас инвестпрограмма свёрстана примерно на 6 млрд руб. Мы с коллегами часто обращаем внимание правительства на то, что бюджетные назначения исполняются слабо. Что-то где-то мы делаем не так: или планируем неправильно, или не учитываем возможные проблемы. Важно не просто обозначить объём финансирования, важно его реализовать.

Великая Победа

В год 75-летнего юбилея Победы депутаты поддержали инициативу глав Перми, Кизела и Лысьвы по обращению к президенту с ходатайством о присвоении этим городам почётного звания «Город трудовой доблести». В годы Великой Отечественной войны все предприятия Перми были переориентированы на нужды военного времени и внесли существенный вклад в Победу. И глава государства поддержал эту инициативу.

Депутаты приняли ряд поправок в бюджет о выделении дополнительных средств на ремонт жилых помещений ветеранов, бесплатное надомное обслуживание тружеников тыла, а также на льготный проезд для ветеранов труда.

Кроме того, парламентарии высказались за предложение губернатора Дмитрия Махонина о единовременной выплате ко Дню Победы ветеранам Пермского края. Её получили пермяки, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и работавшие на объектах ПВО, строительстве оборонительных сооружений.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне краевой парламент подготовил образовательный проект для школьников «Край трудовой доблести». В нём собраны материалы о предприятиях и населённых пунктах Молотовской области, которые внесли огромный вклад в Победу. В годы войны в Прикамье работало множество средних и мелких производств, колхозов и артелей, которые обеспечивали нужды фронта и тыла. Рассказ о подлинных предметах военного времени, которые производились на территории небольших посёлков, сёл и городов, о людях, которые трудились на благо Родины, стал основой виртуальной выставки «Край трудовой доблести». Она была направлена во все образовательные учреждения края.

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