Ольга Дерягина «Пермский край много отдаёт и очень мало получает» Экономист, директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич — о том, как регион переживает «ковидный» кризис Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

— Характеризуя «ковидный» кризис, вы как-то сказали: «Всем плохо, но по-разному». Насколько плохо Пермскому краю, если судить по данным официальной статистики?

— Если коротко, то региональным экономикам весьма плохо, а бюджетам — сильно плохо. Спад экономики Пермского края за январь—сентябрь 2020 года (более свежие данные будут в декабре) близок к среднероссийскому и составляет минус 3,5%. Сильнее всего падали добывающие отрасли — для вас это в первую очередь «нефтянка» — на 5%. Объём инвестиций в основной капитал по стране сократился на 4%, в Пермском крае — на 5%. По показателю ввода жилья регион выглядит лучше, чем страна в целом: за январь—сентябрь продемонстрировал рост на 15%, тогда как по стране наблюдается спад более чем на 2%. Но мы понимаем, что в «ковидные» месяцы вводились объекты, строительство которых началось два — два с половиной года назад. Что будет со стройкой дальше, непонятно. Если брать торговлю, то здесь край подкачал — минус 7%, в то время как в среднем по стране минус 3%. Понятно, что статистика «кривая», но даже если исходить из имеющихся данных, то в августе, сентябре, октябре сфера торговли в стране потихоньку «выползала», а в Пермском крае этот процесс шёл медленнее.

— Вы считаете, текущие процессы можно назвать выползанием?

— Очевидно, если на «дне» было минус 17%, а теперь — минус 2—3%. Розница упала по карантинным причинам на 17%, но после снятия ограничительных мер она не вернулась на уровень показателей аналогичного периода 2019 года. Причина в том, что платёжеспособный спрос населения сжался, люди стали меньше покупать, несмотря на то что непродовольственные магазины вновь открылись.

Что меня больше всего беспокоит, так это сильнейшее сжатие занятости в малом и среднем предпринимательстве, начавшееся в Пермском крае ещё до пандемии коронавируса. Если брать данные региональной статистики с начала 2017 года по первый квартал 2020-го, то этот показатель в Пермском крае снизился на 19%, тогда как в целом по стране на 9%. Россия — не райские кущи, малому бизнесу здесь трудно выживать, но, если верить статистике, то темпы сжатия МСП в Пермском крае более жёсткие по сравнению с общероссийскими. За три года страна потеряла в общей сложности 1 млн занятых в сфере МСП — из 12 млн осталось 11 млн, в Пермском крае из 240 тыс. осталось около 180 тыс.

Что касается безработицы по методологии МОТ, то у вас и в «доковидные» времена она была повышенная, а в пандемию выросла с 5 до 6%. Зарегистрированная безработица в целом по стране выросла в пять раз — с 1 до 4,9%, в Пермском крае она выросла до общероссийского уровня. Россияне правильно сделали, что пошли регистрироваться в качестве безработных, потому что пособия и выплаты на детей помогают продержаться. Но как долго наше правительство будет добрым к людям и когда начнёт закручивать гайки в вопросе регистрации безработных? Накатила вторая волна ковида, но продолжит ли власть поддерживать людей хотя бы до конца текущего года?

Российская статистика по итогам октября показывает, что количество официально зарегистрированных безработных сократилось на 0,1%. То есть очень медленно, но объём пособий начали «подрубать». В период с января по сентябрь 2020 года почти 4 млн человек получили от государства помощь. Конечно, если сравнивать объём господдержки, оказанной населению, с объёмом финансирования каких-нибудь институтов развития, он незначителен, всего 104 млрд руб. Но для каждого получившего помощь в текущей ситуации она была существенной.

У Пермского края, как у всех индустриальных регионов, есть специфика. Связана она с тем, что крупные и средние предприятия очень активно практикуют так называемую неполную занятость, и у вас её уровень высокий. Он и до ковида превышал общероссийский (6 против 4%), видимо, уже тогда не все предприятия хорошо себя чувствовали, а теперь уровень неполной занятости достиг 10%. Это означает, что каждый десятый занятый на крупном и среднем предприятии сидит на неполной рабочей неделе и, соответственно, неполной заработной плате. Исключив бюджетников, получим промышленность, стройку и, в меньшей степени, торговлю и услуги.

По официальным данным, за второй квартал 2020 года доходы населения страны упали на 8%, за третий — на 5%, а по Пермскому краю по второму кварталу — на 11%. Верить этим цифрам? Не знаю. Качество региональной статистики вызывает большие вопросы, в «ковидное» время их стало ещё больше.

По демографии Пермский край в тренде. Страна теряет население в результате естественной убыли, как и Пермский край, потому что смертность превышает рождаемость. Но у вас пожёстче: в России по итогам января—августа 2020 года естественная убыль минус 2% на 1000 населения (Дагестан с Ингушетией и Чечнёй скрашивают статистику), в Пермском крае — минус 4%. Чтобы вас утешить, могу сказать, что есть регионы, где ситуация ещё хуже. Миграционная убыль в Пермском крае была и до ковида, сейчас она сохраняется.

— Получается, что в Пермском крае кризисные явления появились ещё до ковида?

— Спад занятости в МСП говорит не о кризисе, а об угнетающем действии плохих российских институтов. Если им было плохо и до того, как кирпичом по башке стукнули, то ковид может добить ослабленный организм. Первый квартал 2021 года покажет, кто выживет и восстанет из пепла.

— Коммерческие площади в Перми, особенно в центральном районе города, освобождаются с пугающей скоростью.

— «Ковидный» кризис — это кризис больших городов. Именно в них сосредоточены рыночные услуги. В секторе рыночных услуг спад в августе был на 19%, в сентябре — на 12%. В Пермском крае он сильнее — минус 18%. Карантинные меры и сжатие доходов населения привели к закономерному результату — люди стали экономить, в первую очередь на услугах.

Константин Долгановский

— Как на общероссийском фоне Пермский край выглядит с точки зрения бюджета?

— Хуже, чем многие другие регионы. Начнём с того, что из всех налоговых доходов краю остаётся лишь 39%, а 61% уходит в федеральный бюджет. Полностью изымается нефтяная рента, 3% налога на прибыль и часть акцизов. В течение последних трёх лет постоянно снижались подушевые расходы бюджета Пермского края относительно среднероссийского уровня: в 2017 году они составляли 88% от среднего показателя по стране, в 2018-м — 80%, в 2019-м — 76%. У вас много забирают, бюджет становится всё беднее, возможности тратить на собственное население — всё меньше. При этом уровень дотационности Пермского края минимальный. Все последние годы он составлял около 11%, нынче в связи с тем, что добавили по нацпроектам, — 14%. Пермский край — регион, который очень много отдаёт наверх, очень мало получает сверху и очень скромно тратит на себя.

Я уже сказала, что «ковидный» кризис сильнее всего бьёт по развитым регионам и крупным городам. У развитых регионов есть собственные доходы, прежде всего налог на прибыль. В прошлом году доля налога на прибыль в структуре доходов консолидированного бюджета Пермского края достигла трети. У вас всего одна КГН — консолидированная группа налогоплательщиков — «ЛУКОЙЛ». Его доля в консолидированном бюджете в 2019 году составляла 13%. Но потом случилась сделка ОПЕК+. В 2020 году объём платежей КГН по сравнению с 2019 годом упал втрое, и их доля снизилась до 4%. Собственные доходы бюджета Пермского края за январь—сентябрь сократились на 19%, тогда как в среднем по стране — на 7%. По всем базовым налогам произошёл очень сильный спад: налог на прибыль сократился на четверть, акцизы на 8%, налог на совокупный доход (весь малый бизнес) — на 10%, налог на имущество — на 16%. В плюсе только НДФЛ (3%), как и по всей России. Видимо, помогла индексация зарплат бюджетников.

Объём трансфертов из федерального бюджета за январь—сентябрь увеличился в 2,5 раза. Казалось бы, надо радоваться, но если соотнести их с выпадающими доходами, то можно прослезиться: потери собственных доходов консолидированного бюджета Пермского края составили 21,3 млрд руб., добавка в виде трансфертов — 19,7 млрд руб. Пермский край оказался в числе сильно обиженных федералами, таких регионов в России немного — менее дюжины. Возможно, ситуация изменится за последний квартал 2020 года, но это мы увидим только в начале 2021-го.

— По какому принципу Федерация распределяет трансферты?

— Никто не знает! В России непрозрачная система распределения трансфертов: в ней много геополитики, лоббизма и прочего. Но в «ковидный» кризис она пошла вразнос. Я свела в таблицу все регионы, выделив тех, кто недополучил трансфертов, и тех, кто получил с избытком. Во второй группе не только Чечня с Дагестаном — это святое, но и куча других регионов, которые по непонятной причине оказались там. Одно из объяснений простое: помощь идёт не только из минфина, но и из различных федеральных министерств, и каждый своей лопатой сыплет. Казалось бы, минфин должен всё это координировать, но у него это не получается.

— Как вы считаете, лоббистские возможности регионального руководства влияют на объём федеральных трансфертов?

— Судя по объёму помощи, не очень, если смотреть на получателей самой большой помощи. Башкирии выпадающие доходы перекрыли, а Татарстану — нет. Хотя, казалось бы, Татарстан чемпион по лоббизму! Краснодарскому краю тоже потери не перекрыли.

— Было мутно, стало ещё более мутно.

— Это ключевые слова. Регионы просто не знают, как себя вести в отсутствие понятных правил игры. При этом стоит признать, что помощь регионам была оказана гигантская: потеряли они собственных доходов за январь—сентябрь 408 млрд руб., а дали им дополнительно 888 млрд руб.

— Как Пермский край тратил деньги в условиях недополученных доходов, недопокрытых федеральной помощью?

— Вот тут самое интересное. Таких отчаянных, как Пермский край, в России немного. Благодаря трансфертам доходы бюджетов регионов выросли на 3%. У Пермского края доходы бюджета сократились на 1%, но расходы выросли на 26% за январь—сентябрь 2020 года! Самый значительный рост расходов — на здравоохранение (на 69%), динамика близка к средней по регионам без учёта Москвы (на 67%).

Пермский край продемонстрировал более высокие темпы роста расходов на социальную политику, чем в среднем по стране, — 28 против 22%. Это всевозможные пособия, в том числе по безработице, выплаты малоимущим и т. д. Расходы на образование выросли на 10%, а в среднем по регионам — на 6%. Траты на культуру в Пермском крае выросли на 18%, в то время как в среднем по России на 4%. По физкультуре и спорту — на 42%, в среднем по регионам — на 6%. Смотрю на цифры и удивляюсь. Откуда такой праздник невиданной щедрости?

Идём дальше. При сильной просадке доходов бюджета в Пермском крае на 35% увеличили траты на нацэкономику, вдвое добавили расходы на транспорт, на 31% — расходы на дорожное хозяйство. Кроме того, расходы на ЖКХ в Пермском крае выросли в полтора раза, а в среднем по стране — на 12%. Чемпион по динамике роста расходов в Пермском крае — это сфера благоустройства (рост на 57%).

К концу сентября дефицит консолидированного бюджета составил 10 млрд руб., это 8% к доходам бюджета. По этому показателю Пермский край в первой десятке регионов России. А ведь впереди конец года, когда надо оплачивать госконтракты. Единственное, чем я могу объяснить такую ситуацию, так это низким уровнем бюджетного долга. Регион очень аккуратно себя вёл в долговой политике. Если в среднем по регионам РФ на 1 октября 2020 года долг относительно собственных доходов составлял 24%, то у вас только 15%, и весь он состоит из бюджетных кредитов со ставкой 0,1% годовых. Несмотря на недополученные доходы, власти края сократили долг на 17%. В крае профессиональные финансисты, которые давно ведут аккуратную бюджетную политику.

— Ольга Антипина, которая сейчас курирует финансовый блок в статусе вице-премьера краевого правительства, работает в региональной системе управления со времён Юрия Трутнева. В этом смысле ничего не изменилось. Но сменился губернатор: взамен Максима Решетникова в Пермский край направили Дмитрия Махонина, которому на фоне «ковидного» кризиса пришлось проходить процедуру выборов.

— Моё предположение, не обоснованное ничем, кроме разглядывания цифр, состоит в том, что новые губернаторы очень хотят отличиться. В их распоряжении всего два способа сделать это: во-первых, показать «хороший» ковид — в смысле отчётности по заболеваемости и смертности, во-вторых, хорошие показатели по KPI по нацпроектам. Рисованием цифр по ковиду, похоже, занимаются все. Что касается показателей по нацпроектам, то опытные губернаторы, особенно те, у которых долг немаленький, понимают, что в форс-мажорных обстоятельствах на что-то надо забить. У вас долг копеечный, кредиты бюджетные, отличиться хочется, поэтому вперёд! Дорожное хозяйство, благоустройство, физкультура и спорт и далее по списку.

— Многие проекты были запущены ещё при Решетникове, в том числе в рамках подготовки к 300-летию Перми.

— Получается, что заложенные в «доковидный» период инерционные тренды не были скорректированы с учётом того, как всё поменялось. Вхождение в управление регионом — длительный процесс. Кроме того, человек, приходящий из федерального ведомства, чаще всего на входе не понимает в нюансах, как устроено хозяйство в регионе. Вы в какой-то степени жертвы смены начальников в не самое подходящее для этого время.

— Пермскому краю предстоит закрывать бюджетный дефицит. Какие есть механизмы для этого, кроме получения федеральных трансфертов на покрытие выпадающих доходов?

— 10 млрд руб. выпадающих доходов трансфертами вряд ли перекроют. Поэтому придётся занимать. При этом программа выделения бюджетных кредитов закончилась в 2017 году, с тех пор идёт только рефинансирование старых на общую сумму 1,1 трлн руб. До осени 2020 года минфин заявлял, что новых кредитов выдавать не будет. Единственный путь в таком случае — брать кредиты в коммерческих банках, а там ставки значительно выше, что означает сползание в долговую яму. Сейчас надо внимательно следить за минфином: возможно, он всё-таки вернётся к инструменту бюджетного кредитования. Думаю, к декабрю станет понятно, что большинство регионов без этого не справятся. На декабрь приходится треть, а иногда до 40% всех расходов бюджетов регионов.

— Региональные власти, по вашему мнению, имеют ресурсы и рычаги влияния на то, чтобы территории не то чтобы «похорошело», но стало хотя бы не так плохо?

— В России выстроена система, при которой губернаторы выступают в роли просителей. Кто-то из них пробьётся в Белый дом, кто-то — аж в Кремль, и дадут команду минфину «помочь». Недаром губернаторы большинства регионов минимум неделю — 10 дней в месяц проводят в Москве, а вице-губернаторы мотаются туда-сюда, и за каждым закреплено федеральное министерство. Это безобразная схема, но, к сожалению, она доминирует в России и абсолютно не способствует развитию регионов.

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