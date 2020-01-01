Полина Путякова журналист Валютные горки Кто выиграет от девальвации рубля Поделиться Поделиться Твитнуть

Курс рубля подбирается к минимальным значениям с 1990-х годов. Эксперты не исключают, что это долгосрочная тенденция, а бизнес фиксирует снижение прибыли. Вместе с тем валютная ситуация обратила на себя внимание, потому что курсы доллара и евро достигли психологически важных отметок. Но устойчивое снижение курса рубля началось ещё с июня 2020 года.

По совокупности

Текущие колебания курса рубля вызваны рядом факторов, отмечает завкафедрой мировой и региональной экономики ПГНИУ, председатель экономического комитета заксобрания Татьяна Миролюбова. Это падение нефтяных цен, нестабильная геополитическая обстановка и выборы президента США, пандемия коронавируса и вызванная ею негативная динамика мировой экономики, конфликт в Карабахе и участие в нём российских миротворцев, а также значительный вывоз капитала из России. По мнению эксперта, колебания рубля продолжатся в среднесрочной перспективе. «По сравнению с 2016 годом разница в причинах девальвации, — отмечает Миролюбова. — В 2016 году не было коронавируса, а этот фактор точно не кратковременный. Пандемия вызывает серьёзные проблемы как со стороны спроса (потребительский спрос населения), так и со стороны предложения (деятельность производителей товаров и услуг)».

Предположение о том, что снижение курса рубля будет длительным, высказывает и директор филиала «Открытие Брокер» в Перми Даниил Фадеев. «В 2015—2016 годах девальвация рубля была кратковременной вспышкой с последующим сильным откатом обратно, — говорит он. — Она не слишком повлияла на экономику, не считая непродолжительного эмоционального шока населения и необдуманной скупки валюты по максимальным курсам. В текущем году девальвация происходит равномерно, что даёт чёткое осознание: сильных откатов валюты вниз уже не будет».

Иное мнение высказывает генеральный директор Пермской фондовой компании Сергей Токарев. Он считает, что наблюдаемое сейчас снижение курса рубля является локальным и не имеет характера долгосрочной тенденции. В частности, эксперт говорит о технической коррекции после сильного роста российской валюты в первом и втором кварталах, а также об откате после традиционного укрепления рубля в предновогодние праздники. Ещё один фактор, который носит временный характер, — вероятная продажа валютной выручки экспортёрами в России перед Новым годом для уплаты авансовых платежей по налогам.

Тем не менее Сергей Токарев согласен с тем, что ситуация в корне отличается от того, что происходило в 2015—2016 годах, и связано это прежде всего с общей нестабильностью и её последствиями. «Разница во многом: пандемия и длительный карантин, который продолжается уже почти три квартала, глобальное снижение покупательной способности населения (и запасов), отсутствие перемещений граждан в отпуска за рубеж, непонимание, куда движется вся экономика (есть только предположения), и так далее», — утверждает эксперт.

Девальвация рубля существенно сокращает потребление на фоне и так падающих доходов населения, отмечает старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова. По её словам, доля импорта в нашей потребительской корзине в среднем составляет 40%, а в некоторых потребительских сегментах импорт занимает 70% и более (например, фармацевтика, автомобильная промышленность).

Однако панических настроений по поводу снижения курса рубля в обществе не наблюдается. Юлия Стародумова полагает, что это связано с определённой привычкой населения к постепенному снижению уровня жизни и потребления. Это падение лишь получило новый толчок в связи с пандемией и карантинными мерами, а в целом продолжается уже около года. «Расходы российских семей, по подсчётам некоторых аналитиков, сейчас минимальны со времён кризиса 2007 года, — рассуждает Стародумова. — Конечно, когда тратишь много меньше, убираешь из потребительской корзины предметы роскоши и импортные продукты, то курс валюты беспокоит уже не так сильно».

Влияние валютных процессов на бюджет оценить непросто. От курса рубля зависят прежде всего поступления по налогу на прибыль, но здесь ситуация не столь однозначна, как может показаться, рассуждает управляющий директор УК «Агидель», финансовый аналитик Виктор Тунёв. Например, такой крупный экспортёр, как ПАО «Уралкалий», выигрывает от снижения курса рубля. Но одновременно он имеет значительный валютный долг, который растёт в стоимости и в краткосрочной перспективе снижает платежи по налогу на прибыль.

В Минфине Пермского края удешевление рубля называют одной из причин снижения доходов регионального бюджета в 2020 году, однако степень влияния именно этого фактора не определена. Кроме него свою роль сыграли изменение цен на нефть, а также налоговые льготы и преференции, установленные с целью поддержки бизнеса.

Кому война

Что касается производства, то здесь влияние валютной ситуации неоднозначно, рассказывает Татьяна Миролюбова. С одной стороны, это стимулирует экономику, способствуя развитию экспортно ориентированных отраслей, которые тянут за собой смежные отрасли. В то же время девальвация вызывает финансовые затруднения у российских импортёров, а многие предприятия Пермского края реализуют инвестиционные проекты, в которых используются импортное оборудование и комплектующие.

По словам сооснователя и директора по развитию Promobot Олега Кивокурцева, компания импортирует около 20% комплектующих. Кроме того, она использует международные сервисы (доставка, реклама, документация и другое), что делает изменение цен довольно ощутимым. «Это не критично, поскольку основное направление продаж сейчас — экспорт, и рост цен мы нивелируем», — говорит он.

Представители бизнеса, независимо от отрасли, отмечают рост себестоимости. Причём цены на их продукцию не всегда растут теми же темпами. «С начала 2020 года курс евро вырос на 30%, — рассказывает директор Краснокамского РМЗ Дмитрий Теплов. — Мы закупаем часть комплектующих за рубежом, в частности устанавливаем иностранную гидравлику, шины, диски, моторы и т. д. Стоимость этих комплектующих вслед за курсом выросла на 30%. При этом повышение цен на нашу продукцию составило от 3,5 до 10%».

Дмитрий Теплов тоже называет развитие экспортного направления одним из способов справиться с последствиями снижения курса рубля: «Стоимость оборудования конкурентов — зарубежных производителей — растёт более существенно. В итоге снижается спрос на их продукцию и отечественные производители становятся более конкурентоспособными в России и за рубежом. В связи с этим всё более актуальными становятся программы и меры поддержки, направленные на увеличение экспорта».

Ещё один способ снижения потерь от роста цен на зарубежные комплектующие — локализация их производства, в том числе при поддержке государства. По словам Дмитрия Теплова, в 2021 году Минпромторг РФ совместно с Фондом развития промышленности запустит программу грантов на развитие автокомпонентных производств. Доля господдержки, по планам, составит порядка 30% от общего объёма инвестиций в проект.

Рост себестоимости в строительной отрасли, по оценкам руководителя пермского филиала «Девелопмент-Юг» Алексея Скрипкина, составил с начала года 12%. Но в то же время валютная ситуация положительно влияет на уровень инвестиционного спроса. «Снижение курса рубля вызывает нервозность на рынке недвижимости, покупатели торопятся закрыть сделки. Люди боятся, что рубль будет обесцениваться. Сейчас из-за валютных скачков и девальвации рубля доля частных инвесторов в недвижимости выросла почти в три раза», — говорит эксперт.

Всё это по цепочке сказывается и на вторичном рынке недвижимости, констатирует директор федерального агентства недвижимости «Этажи» в Перми Алексей Терентьев: там тоже отмечается рост спроса.

Для IT-сектора также характерен отток специалистов на аутсорсинг в западные компании, которые платят зарплату в валюте, отмечает генеральный директор ООО «Айти Инвест Груп» Константин Быстров.

В режиме компенсации

Лишь экспортно ориентированные отрасли получают хотя бы условный выигрыш от снижения курса рубля. Однако, по словам руководителя Центра поддержки экспорта Пермского края Дмитрия Втюрина, девальвация в 2020 году сопровождается негативными процессами на внешних рынках. Это снижение цен на основные экспортные российские товары и уменьшение спроса на них, а также падение деловой активности в большинстве стран мира из-за коронавируса.

По словам Втюрина, пермские экспортёры, как и их коллеги по всему миру, лишились возможности участвовать в международных выставках и бизнес-миссиях, в том числе и в тех, участие в которых субсидировалось Центром поддержки экспорта Пермского края.

«Нам пришлось отказаться от всех запланированных офлайн-мероприятий. По данным ВТО, мировые объёмы торговли товарами снизились на 14,3% во втором квартале 2020 года по сравнению с предыдущим периодом. В такой ситуации, наверное, не стоит ждать сверхприбыли у экспортёров. Речь скорее идёт о некой поддержке экспорта в результате ослабления рубля», — говорит Дмитрий Втюрин. Он приводит данные внешнеторговой статистики: объём экспорта из Пермского края за первое полугодие 2020 года составил 2,2 млрд долларов США, что почти на 20% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Сложная ситуация

Впрочем, пока динамика рубля находится в пределах колебаний, которые происходили в последние пять лет, после перехода в режим свободно плавающего курса, отмечает Виктор Тунёв. В целом такой режим и сам по себе предполагает высокую изменчивость курса. Аналогичные и даже более значительные колебания происходят и с валютами других стран с формирующимися рынками (Бразилия, Мексика, страны Южной Африки). При этом Центробанку удаётся сдерживать инфляцию в пределах 4% в год, поэтому в долгосрочной перспективе рубль останется привлекательной валютой для сбережений. Юлия Стародумова, в свою очередь, не исключает некоторого укрепления рубля к концу года, поскольку многие из факторов, угрожающих ему, уже учтены в текущем курсе.

В то же время долгосрочная ситуация оценивается некоторыми экспертами как достаточно сложная. «Мировая экономика находится в состоянии турбулентности, — рассуждает Татьяна Миролюбова. — В мире происходят явления, которые не добавляют устойчивости, а перспективы рубля зависят от ряда внешнеэкономических и внешнеполитических факторов. Одни из них играют на укрепление рубля, другие ослабляют его. И валютный курс в каждый момент времени — это результат их комбинации». Если закрепятся фундаментальные причины для обесценивания рубля, валютными интервенциями переломить их не получится.

Если говорить о более конкретных прогнозах, то курс на некоторое время может задержаться на уровне 72—75 руб. за доллар, полагает Сергей Токарев. Затем рост курса доллара возобновится, но, вероятно, уже не так быстро, как это было в начале 2020 года. «Объясняется это тем, что экономика России слишком мала по сравнению с экономиками США, Китая, которые при хороших условиях просто «рванут» вверх. Однако в целом всё будет зависеть, как это ни банально, от скорости восстановления мировой экономики и от успешной (или неуспешной) борьбы с коронавирусом», — заключает эксперт.

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