Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Мы не лечим, а делаем так, чтобы люди не болели» Организатор и идеолог онлайн-марафонов здоровья Юлия Кузяева — о секретах правильной жизни в наше неправильное время Поделиться Поделиться Твитнуть

из личного архива

— В понедельник, 7 декабря, в «Демидково» стартует ваш четвёртый онлайн-марафон. Откуда появилась эта идея, что стало отправной точкой?

— 29 марта санаторий «Демидково» закрыли на карантин, коллектив отправили в отпуск. Все были в растерянности. Дело даже не в том, что нечем было заняться, а в том, что у нас огромный опыт в профилактической медицинской работе, который очень хотелось применить в новой непростой ситуации. «Демидково» — не лечебное учреждение, мы не лечим, а делаем так, чтобы люди не болели. Нам показалось, что в условиях приближения эпидемии мы могли бы пригодиться.

В мае мы запустили первый марафон — «Дыши со мной, дыши душой». Как ясно из названия, он был основан на дыхательных гимнастиках. Целью была не только профилактика респираторных заболеваний, но и борьба с весенней аллергией. Это моя специальность — я врач-аллерголог, моя кандидатская диссертация как раз на эту тему. Кроме того, марафон помогал людям справиться со стрессовой ситуацией: мы все помним, какая нервная реакция была в обществе на начало эпидемии и на локдаун.

Честно скажу: на первый марафон записались в основном мои личные знакомые и знакомые знакомых. Но уже второй марафон — «ТриО: очищение, оздоровление, омоложение» — собрал гораздо более разнообразную аудиторию. Он был посвящён детоксу, избавлению от лишних килограммов. Мы тогда как раз запустили службу доставки здоровой пищи — 1200 Ккал в день на человека, и многие сочетали занятия на марафоне с привыканием к здоровой пище.

Третий марафон у нас прошёл осенью. Он назывался «Дыши со мной. Вторая волна», и 98 % его участников были людьми, которые в тот момент боролись с ковидом или недавно переболели. Мы убедились, что дыхательные методики очень важны для преодоления этой болезни. При правильном дыхании увеличивается количество секрета, выделяемого слизистой оболочкой рта и носоглотки, в котором содержится иммуноглобулин А. Он существенно снижает опасность получения вирусной инфекции.

Поэтому новый марафон, который мы сейчас запускаем, называется ProCovid. Pro — это и «профилактика», и «профессионализм», и «провокация», потому что мы профессионально занимаемся профилактикой респираторных и лёгочных заболеваний, борясь с провоцирующими факторами: ожирением, сахарным диабетом, хронической гипертонией.

— Что делать тем, кто хочет записаться на марафон?

— Ну, прежде всего, ощутить желание быть здоровым. Главное — намерение! Во-вторых, надо оценить свои ресурсы. Иногда организм даёт вам знак, что нужно отдохнуть, что сонливость, апатию, отсутствие работоспособности нужно не изгонять тренировками, а, наоборот, поддаться и позволить себе расслабиться — и только после этого начать восстанавливаться. Надо уметь прислушиваться к организму.

Когда вы уже собрались начать заниматься, надо выбрать программу и эксперта-проводника. Для меня главные качества эксперта — это честность, профессионализм и опыт. Не нужно «вестись» на «людей-мотиваторов», которые всё время улыбаются и говорят правильные вещи, но не учитывают индивидуальность человека, его личный ресурс.

Когда вы уже полностью готовы начать занятия, надо зайти на страничку санатория «Демидково», в раздел «Онлайн-продукты», или на нашу страничку в «Фейсбуке», «ВКонтакте» или «Инстаграме», зарегистрироваться, заплатить 1500 руб. и получить ссылку. После этого надо тратить на занятия один час в день — в удобное для себя время.

Пользоваться купленным видео можно будет и после того, как марафон закончится. Сейчас многие возвращаются к занятиям, которые проходили в наших первых трёх марафонах.

— Что получит человек, записавшийся на ваш онлайн-марафон?

— Новые знания и компетенции. Умение делать дыхательную гимнастику, самомассаж, контролировать пищевые привычки. Многие из тех, кто уже прошёл наши марафоны и приобрёл все эти полезные знания, говорят: «Какие мы были глупые, что не делали этого раньше!»

С 7 по 27 декабря каждый будний день — с понедельника по пятницу — мы по утрам будем выкладывать наши видеоуроки. Каждый урок состоит из короткой лекции врача и практического занятия. В проекте принимают участие врачи санатория «Демидково» — эндокринологи, педиатр, невролог, ортопед и косметолог-дерматолог. У ковида, как оказалось, много неожиданных последствий и проявлений — страдают и суставы, и кожа. Дерматологу к тому же многие задают вопросы о медицинских масках.

В практической части занятия будут занятие дыхательной гимнастикой, самомассаж и цигун. Я буду вести как раз цигун, поскольку являюсь сертифицированным инструктором по этой гимнастике.

— А вам самой это что даёт?

— Кроме осознания того, что приносишь пользу, это очень развивает навыки коммуникации. Раньше мне было трудно говорить, если я не вижу собеседника. Теперь я легко могу читать лекции, не глядя на аудиторию.

Нас всех очень мотивирует то, что мы помогаем своим коллегам — врачам, которые сейчас в «красной» зоне работают в «скафандрах» в режиме 24 на 7. Наша цель в том числе и в том, чтобы у них было меньше нагрузки. Они справляются с очень сложными случаями, а мы должны помочь людям с лёгкой формой заболевания вылечиться самим.

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