Коммерческий интерес В отличие от большинства крупных городов, в Перми наблюдается рост заинтересованности предпринимателей к аренде площадей в торговых центрах Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным аналитиков «ЦИАН. Коммерческая», в Перми в октябре-ноябре резко увеличился интерес к аренде практически всех сегментов коммерческой недвижимости, если сравнивать нынешние октябрь и ноябрь с докарантинным февралём.

Так, согласно активности и запросам на портале ЦИАН, по сравнению с февралём осенью интерес пермяков к аренде офисов вырос на 45%, а если сравнивать с пиком самоизоляции (то есть мартом-апрелем) — на 133%.

При этом данный показатель — один из самых заметных в городах-миллионниках. Активнее пермяков были только арендаторы Челябинска (где спрос вырос в два раза), Ростова (+60%) и Воронежа (+48%).

Ещё более крупные цифры зафиксированы в сегменте аренды складских помещений: в Перми по сравнению с докоронавирусной зимой интерес вырос на 62%. Показатели выше только в в Казани (+122% в сравнении с началом года), Новосибирске (+67%), Уфе (+63%).

Если ситуация с арендой офисов и складов типична для России (рост интереса наблюдается в большинстве крупных городов), то в сегменте аренды помещений в торговых центрах не всё так однозначно.

В общем по России число просмотров таких объявлений сегодня на 40% ниже, чем в начале года.

В крупнейших городах наблюдается отток арендаторов. Сложнее всего обстановка в Красноярске, Москве и Уфе, где спрос в сравнении с началом года «просел» в полтора раза.

Но здесь Пермь входит в список исключений наряду с Казанью, Новосибирском и Челябинском. Только в этих миллионниках потенциальные арендаторы рассматривают помещения торговых центров в аренду чаще, чем в феврале. В частности, в Перми интерес относительно докризисной поры вырос на 35%.

Лучше по стране ситуация с интересом к покупке помещений с действующим бизнесом. В сравнении с допандемийным началом года потенциальный спрос ниже всего на 2%. В Перми же интерес к этому сегменту вырос на 15%, уступая лишь Екатеринбургу (+16%), Омску (+31%), Челябинску (+34%) и Уфе (+113%).

Если посмотреть объявления о продаже готового бизнеса, то чаще всего это относится к сегменту гостиниц и отелей — этому посвящены 21% всех объявлений о продаже готового бизнеса. При этом в сравнении с мартом количество таких объявлений увеличилось на 63%.

Далее следуют объявления о магазинах (их доля — 14% от всех, а количество объявлений увеличилась на 28%), кафе и ресторанах (13% от всех объявлений, рост — на 15%).

При этом заметный рост по сравнению с доковидной эпохой демонстрируют объявления о продаже автомоек и автосервисов — рост на 57%, сферы развлечений — на 33%, офисов — на 31%.

По словам директора по аналитике «ЦИАН. Коммерческая» Александра Павленко, сейчас наиболее медленно рынок коммерческой недвижимости (относительно других городов) восстанавливается в Москве и Санкт-Петербурге.

«Это объясняется изначально большим падением спроса во время весеннего локдауна. В текущих реалиях спрос обеспечен преимущественно стремлением переложить средства в более надёжный актив. В перспективе стоит рассчитывать на рост спроса на помещения свободного назначения — это самый гибкий формат, а именно способность к «трансформации» позволяет пережить турбулентность на рынке. Сложнее всего вернуть позиции офисам, которые вряд ли будут столь же востребованы, как раньше, даже после пандемии. Многие компании уже оптимизировали занимаемые площади или частично переехали в коворкинги», — поясняет эксперт.

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