За год — триста В следующем году в Пермском крае капитально отремонтируют почти 300 домов в 40 территориях Поделиться Поделиться Твитнуть

Фонд капитального ремонта Пермского края

В планах Фонда капитального ремонта Пермского края на 2021 год — ремонт 279 домов. Фонд уже заключил договоры на ремонт 236 домов. До конца года планируется заключить соответствующие соглашения ещё по 43 многоквартирным домам.

Кроме ремонта объектов по плану, в договор на 2021 год перенесены все незавершенные дома. К этой категории относятся те из них, по которым перенесены сезонные работы. Например, по фасадам и ремонту сетей теплоснабжения. Также в неё включаются дома, в которых подрядчики не успели провести все необходимые работы в установленный срок. Планируется, что все работы по новым договорам завершаться в третьем-четвертом квартале 2021 года, а «доработки» по старым — в втором-третьем.

Дмитрий Баранов, генеральный директор Фонда капитального ремонта Пермского края:

— Фонд на постоянной основе заключает новые договора, чтобы работы по капитальному ремонту не прекращались, и проводились вовремя. Список работ и домов, в которых будет проводиться капитальный ремонт, окончательно сформируется в декабре 2020 года

Две трети всех запланированных работ пройдёт в домах, которые расположены в территориях региона. По краткосрочному плану на следующий год ремонт должен пройти более чем в 40 муниципалитетах, например, в Березниках, Александровске, Чусовом, Чайковском, Соликамске, Губахе и ряде других муниципальных образований.

По заключенным договорам за пределами краевой столицы капитальный ремонт проведут в 205 домах. Всего на 2021 год в договорах прописано более 600 видов работ. В перечень ремонтных работ на следующий год входят: фасады, фундаменты, подвалы, крыши и внутридомовые инженерные системы.

Отметим, что за прошедшие пять лет, начиная с 2015 года, Фонд капитального ремонта Пермского края сдал порядка тысячи многоквартирных домов в крае. При этом, подрядчиками Фонда сделано около двух тысяч видов работ.

Лифты

Отдельно Фонд капитального ремонта Пермского края предусматривает заключение договоров на ремонт лифтов. Всего на 2021 год планируются работы почти на 100 адресах, где отремонтируют более 230 лифтов. Аукцион планируется провести до конца года. Фонд капитального ремонта Пермского края проводит аукцион на заключение договора по капитальному ремонту лифтов. «Замена лифтового оборудования трудный и кропотливый процесс. Кроме сложностей при установке и запуске, существует трёхуровневая система проверки. Всё это необходимо для уверенности в том, что все жильцы, использующие лифт, доберутся в целости и сохранности до нужного этажа», — рассказывает Дмитрий Баранов.

При ремонте лифтового оборудования подрядчики проводят девять видов работ: обследование шахты, механизмов и узлов лифта, демонтаж и установку новых узлов или всего лифта, автоматизацию и диспетчеризацию, пусконаладочные работы и ряд других.

Все новые лифты, установленные по программе капитального ремонта, получают увеличенную грузоподъемность и скорость подъёма, голосовое информирование светодиодное освещение и шрифт брайля для слабовидящих

Начиная с 2018 года Фонд капитального ремонта Пермского края заменил около 1000 лифтов по всему региону. А за 2020 год сделано почти 300 лифтовых подъемников.

Подготовка к юбилею

Кроме того, в рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми Фонд капитального ремонта Пермского края продолжает работы по восстановлению домов на Комсомольском проспекте в Перми. В этом году в семи многоквартирных домах завершён комплексный капитальный ремонт крыш, фасадов и фундаментов. Ещё шесть домов находятся в высокой степени готовности, подрядчики сдадут их до конца года.

Всего за два года Фонд отремонтировал на Комсомольском проспекте 11 домов, семь в этом году и четыре в прошлом. На следующий год запланирован капитальный ремонт более 20 объектов. Кроме работы над новыми домами, на следующий год перенесены сезонные работы, которые не доделаны в этом году. Сейчас в стадии разработки проектно-сметной документации находится девять домов, в том числе два объекта по улице Петропавловская.

Отметим, что Фонд капитального ремонта Пермского края стал членом СРО, что позволяет организации самостоятельно разрабатывать проектно-сметную документацию по ремонту домов. Всего за 2020 год Фонд самостоятельно подготовил порядка 100 проектов по всем видам работ в многоквартирных домах: Перми, Очера, Гремячинска, Ныроба, Чусового и других городов Пермского края. По проектным решениям Фонда в 45 домах Пермского края ведётся капитальный ремонт. Работы по проектированию будут продолжаться и в дальнейшем, планируется, что до конца этого года специалисты Фонда разработают почти 200 проектно-сметных документаций.

Проекты в обязательном порядке проходят независимую экспертизу достоверности сметной стоимости. Только после этого документация может быть принята и передана на этап выполнения строительно-монтажных работ. Разработанные проекты по каждому дому принимается комиссия в составе представителя собственников дома, органов местного самоуправления, управляющих организаций, а также, самого Фонда.

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