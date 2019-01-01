Снижение аварийности — показатель хороших дорог В Пермском крае продолжается ремонт объектов по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Поделиться Поделиться Твитнуть

Отремонтированный участок ул. Островского

Министерство транспорта Пермского края

Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в регионе началась в 2018 году. Его инициировал президент РФ Владимир Путин. Проект включает в себя семь целевых показателей. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения являются одной из важных составляющих нацпроекта.

В результате принятия этих мер за восемь месяцев 2020 года в Пермской городской агломерации количество ДТП снизилось на 21,2%, на 8,1% сократилось число погибших в ДТП, на 22,9% — количество раненых. За 2018–2020 годы в Прикамье также удалось ликвидировать 160 очагов аварийности.

По словам главы Пермского края Дмитрия Махонина, таких результатов удалось добиться благодаря комплексному подходу к реализации нацпроекта. В частности, для достижения целевых показателей безопасности на дорогах устанавливаются светофорные объекты, барьерные и разделительные ограждения, искусственные неровности, комплексы фотовидеофиксации и весогабаритного контроля.

Для транспортной доступности

В Добрянском городском округе в рамках нацпроекта БКАД в этом году будут приведены в порядок шесть дорожных объектов. Их протяжённость составляет 6,83 км. На сегодняшний день отремонтированы уже три, ещё столько же — на финальной стадии готовности, это три улицы в Добрянке: Советская (протяжённость участка — 0,1 км), Трудовая (0,36 км) и Комсомольская (0,7 км).

Что касается готовых объектов, то первым в конце июля был принят в эксплуатацию участок автомобильной дороги Пермь — Ильинский протяжённостью 2,96 км. Он соединил село Сенькино и посёлок Камский.

Ремонт дороги от трассы Пермь — Ильинский в направлении Сенькино начался ещё в 2017 году. До этого её неудовлетворительное состояние было предметом частых жалоб со стороны местного населения.

Также в округе завершился ремонт ещё двух объектов по нацпроекту: Полазна — Чусовой и Полазна — Мохово. Ремонт этих объектов повысил транспортную доступность для более чем 13 тыс. жителей Полазненского городского поселения.

Участок дороги Полазна — Чусовой (протяжённость — 2,27 км) идёт от круговой развязки на Полазну (трасса Пермь — Березники) до деревни Нижнее Задолгое. Это главная транспортная артерия, связывающая деревню с основной трассой, ведущей в Пермь, Березники, Чусовой, Горнозаводск, Лысьву и другие населённые пункты Пермского края. По ней курсируют рейсовые автобусы до Перми и ездят жители как самой Полазны, так и ближайших деревень.

На этом объекте подрядчик провёл ремонт двух пучинистых мест в районе кольцевой развязки, а также на всём протяжении ремонтируемого участка снял старый асфальт и уложил два слоя нового. Это позволит продлить срок службы дорожного полотна. Площадь уложенного асфальтобетона составила 15,9 тыс. кв. м. Помимо этого, вдоль дороги рабочие отсыпали обочины, установили дорожные знаки и барьерное ограждение в местах больших перепадов высот для повышения безопасности дорожного движения.

Протяжённость участка дороги Полазна — Мохово составляет 435 м. Здесь подрядчик уложил 2,79 тыс. кв. м нового асфальтобетона. Участок небольшой, но важный для местных жителей, отмечают в администрации Добрянского округа. В прошлом году в рамках нацпроекта БКАД привели в порядок ул. Набережную в Полазне, которая ведёт в деревню Мохово. Неотремонтированным оставался последний отрезок до деревни, его и завершили в этом году, и также в рамках нацпроекта. Здесь также уложили два слоя асфальтобетона и отсыпали обочины.

На обоих объектах работы выполнял один подрядчик — ООО «СК «Трансстрой». Их общая стоимость превышает 29 млн руб. (25,3 млн руб. — ремонт участка Полазна — Чусовой, 3,9 млн руб. — ремонт участка Полазна — Мохово).

По нацпроекту БКАД в Добрянском городском округе будут отремонтированы в целом шесть объектов. Все работы подрядчики завершат до конца этого дорожного сезона.

Работы — досрочно!

Благодаря нацпроекту БКАД в краевой столице в конце сентября завершился ремонт нескольких объектов: ул. Островского, а также участка автомобильной дороги «Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе».

На участке ул. Островского работы проводили комплексно: подрядчик расширил проезжую часть с трёх до четырёх полос, увеличил ширину тротуаров с 1,5 до 2–4 м. Дорога станет более износостойкой, так как верхний слой асфальта дорожные строители уложили толщиной 6 см. Это позволит увеличить межремонтный период.

От ул. Пушкина до ул. Революции обновили 600 м дороги. В общей сложности на участке уложили почти 14 тыс. кв. м нового асфальта. Подрядчик установил новые бордюры из гранита, металлическое ограждение вдоль тротуаров. В пешеходной части обустроил газон, между ним и проезжей частью уложил тротуарную плитку. Это поможет защитить газонную часть от воздействия реагентов, применяемых для посыпки дорог в зимний период. Финальным этапом стало нанесение дорожной разметки.

Приёмка участка ул. Островского прошла почти на полтора месяца раньше установленного срока. В ней участвовали представители краевого министерства транспорта, администрации Свердловского района, ФКУ Упрдор «Прикамье», Общественной палаты Пермского края. Они указали подрядчику на ряд недочётов, которые он должен устранить в самое ближайшее время.

Михаил Борисов, председатель комиссии по общественному контролю Общественной палаты Пермского края:

— Ремонт дорог выполнили раньше установленного срока: погода в этом году позволила подрядчику раньше приступить к дорожным работам. Мы обозначили замечания: необходимо пролить битумом стыки асфальта, зачеканить швы между бортовыми камнями, укрепить ограждение вдоль тротуаров — оно будет забетонировано.

Десять лет спустя

В Перми впервые за последние 10 лет отремонтировали ул. Уинскую на участке от ул. Грибоедова до спуска в сторону центра города. Этот объект значится как «Автомобильная дорога «Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе». Дорога выводит автотранспорт на Восточный обход с ул. Уинской.

Подрядная организация отремонтировала участок протяжённостью 600 м от камер контроля перекрёстка в районе пересечения с ул. Грибоедова. Рабочие заменили дорожное полотно, площадь нового асфальтобетона толщиной 6 см составила 4 тыс. кв. м. В рамках контракта также выполнен ремонт шумозащитных экранов, защищающих жилые дома у трассы от шума, пыли и грязи. На ремонтируемом участке экраны установлены на левой стороне дороги по направлению в город. Они начинаются от перекрёстка улиц Уинской и Грибоедова. Их протяжённость составляет 417 м.

По словам директора МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» Юрия Лепёшкина, работы на этом участке велись с июня, бригады трудились как в дневное, так и в ночное время, чтобы не создавать пробок.

В рамках проводимых работ подрядчик также обустроил дополнительный съезд с ул. Старцева на ул. Пушкарскую, отремонтировал тротуар в районе мемориала «МиГ на взлёте». Подрядчиком выступило ООО «АРАКС». Стоимость ремонта составила 33,1 млн руб.

Действующая ранее организация дорожного движения не позволяла осуществлять ни въезд с ул. Старцева на ул. Пушкарскую, ни выезд с неё. Альтернативные отвороты в микрорайон Садовый, в свою очередь, создавали в часы пик транспортные заторы. Теперь же автомобилисты могут сворачивать с ул. Старцева (полоса по направлению из города) на ул. Пушкарскую через трамвайные пути, а машины с ул. Пушкарской — выезжать на ул. Старцева по направлению в город. Здесь подрядчик также уложил асфальтобетон, бортовой камень, обустроил полосу замедления движения перед отворотом.

В Пермской дирекции дорожного движения отметили, что создание дополнительного съезда позволит распределить транспортный поток и уменьшить вечерние пробки. Для обеспечения безопасности при совершении поворота с ул. Старцева на ул. Пушкарскую организовали локальное расширение дороги для накопления автомобилей, поворачивающих налево.

На самом перекрёстке вскоре установят светофор, только тогда можно будет совершать этот манёвр. Пока же открыт только выезд с ул. Пушкарской. Кроме того, теперь автомобилисты смогут выезжать с ул. Пушкарской на ул. Старцева как в направлении города, так и в сторону микрорайона Ива. В приёмке объекта принимали участие представители краевых и городских служб, ведомств.

Дмитрий Шешуков, эксперт Общественной палаты Пермского края по ремонту дорог и благоустройству дворов:

— При выявлении малейших мелочей их необходимо сразу же устранять. По дорожному полотну у нас замечаний нет. Зато они есть по установленному бортовому камню: местами видны щели, их быть не должно. Их необходимо замазывать раствором согласно СНИПам и ГОСТам. В щель может попасть вода, что повлечёт в дальнейшем разрушение камня. Замечания мы направим главе Перми и в администрацию города. Подрядчик обещает всё устранить.

Ещё одним этапом работ по нацпроекту БКАД в рамках контракта стал ремонт тротуара. Он проводился на другом участке дороги — вдоль ул. Чкалова у монумента «МиГ на взлёте» в районе АО «ОДК-Пермские моторы». Новый тротуар подрядчик уложил на участке от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана. Площадь асфальтобетона составила 1650 кв. м.

На сегодня в Перми по нацпроекту БКАД отремонтированы также улицы Петропавловская, Краснова и Красноуфимская. Всего в этом году в Пермском крае приведут в порядок 55 дорожных объектов: 35 основных и 20 — за счёт экономии от проведения весной конкурсных процедур. Нацпроект охватывает четыре муниципалитета Пермской городской агломерации: Пермь, Пермский район, Краснокамский и Добрянский городские округа. В настоящее время в эксплуатацию приняли уже 14 дорог, на остальных основных объектах подрядные организации выполнили работы уже более чем на 80%. Также начался ремонт на объектах экономии. Все они будут готовы до конца текущего дорожного сезона.

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