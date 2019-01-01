Ольга Анисимова «У нас амбиций гораздо больше, чем на три гектара» Руководитель проектного офиса ГК «КОРТРОС» в Перми Анатолий Маховиков — о планах девелопера и предстоящих изменениях на карте города Поделиться Поделиться Твитнуть

Анатолий Маховиков

— Анатолий Юрьевич, на днях стало известно о том, что вы вошли в состав Общественной палаты Пермского края. Чем планируете заниматься в палате, какие перспективы видите для себя?

— Я получил приглашение войти в состав региональной Общественной палаты и принял его, потому что общественная деятельность — это очень важная часть моей жизни. Мой опыт чиновника, бизнесмена может быть полезен в палате. В свое время, будучи министром территориального развития и первым зампредом правительства края, объехал все территории Прикамья и хорошо знаю ситуацию на местах, а как бывший сити-менеджер Перми владею всеми аспектами жизни мегаполиса.

Очень многое сделано за время моей работы уполномоченным по защите прав предпринимателей, и мне хотелось бы продолжить эту работу. Кстати говоря, по итогам первого полугодия наш институт уполномоченного занял 8 место по уровню поддержки предпринимателей среди всех субъектов Российской Федерации. Мы с краевой властью, Дмитрием Николаевичем Махониным — тогда он был в статусе врио губернатора — совместно работали над тем, чтобы в трудное время поддержать бизнес. И сейчас мне не хотелось бы останавливать эту работу.

Второе направление, которое кажется мне актуальным с учетом тяжелой экономической ситуации и напряженного бюджета, — развитие государственно-частного партнерства. И у компаний, и в правительстве Пермского края в этой сфере уже накоплен опыт, так что эту работу нужно продолжать, чтобы решать через ГЧП социальные задачи.

Общественная палата плотно занимается отношениями бизнеса и власти, там есть соответствующие структуры. Я рассчитываю, что совместными усилиями мы сможем сделать больше.

— Сегодня вы руководитель регионального проектного офиса одной из крупнейших девелоперских групп РФ. Группы, стоявшей у истоков формирования новых подходов к комплексному освоению территории и реновации, формированию комфортной городской среды. Какой опыт оказался полезен в «КОРТРОСе»?

— Наверно, прежде всего опыт взаимодействия с властью — советника, а затем представителя губернатора в Законодательном собрании, уполномоченного по защите прав предпринимателей. Это позволяет мне эффективно решать проблемы компании в отношениях с властью.

АО «КОРТРОС-Пермь», GULLIVERPERM.RU

— Какие же проблемы у АО «КОРТРОС-Пермь»? С передачей в муниципальную собственность детского сада и парка в ЖК «Гулливер» соглашение компании с краевой и городской властью выполнено полностью...

— Да, до завершения этого проекта остались считанные недели, и нам нужны новые площадки. Новые объемы, новые перспективы.

Основная задача, которую на меня возложило руководство ГК «КОРТРОС», — разработать стратегию развития компании в Перми на ближайшие 5 лет. Сейчас эта стратегия готова, в ближайшее время планирую защитить ее перед руководством в Москве. Но перспективы у компании есть, и достаточно интересные. Безусловно, это проект в районе ДКЖ. Есть планы и по другим территориям, которые пока не озвучиваем. Но переговоры ведутся.

— Участок в районе ДКЖ — это в границах улиц Барамзиной, Учительской, Детской и Гремячинской?

— В перспективе — гораздо шире. Это только первый участок, который мы приобрели, проектируем и, думаю, в течение 3-4 месяцев выйдем на строительство. Но амбиций у нас гораздо больше. Площадь участка на Барамзиной 3 гектара, это примерно половина «Гулливера». Но в этом районе есть потенциал — в частных руках и в городской собственности сосредоточены участки общей площадью до 15 гектаров. Муниципалитете сейчас активно расселяет аварийные дома в этом районе. И думается, что уже в ближайшее время будет предлагать участки под застройку на аукционе. Идут переговоры по участкам, находящихся в частных руках... Думаю, что до конца года решим эти вопросы.

АО «КОРТРОС-Пермь», GULLIVERPERM.RU

— Мы досчитали до 18 гектаров. Эти участки, которые планируется включить в проект «Пермь-Сити»?

— К проекту «Пермь-Сити» эти участки не имеют абсолютно никакого отношения. Согласно проекту, «Пермь-Сити» будет располагаться на территории Товарного двора. По этому участку идет судебная тяжба, и о развитии этой территории вообще говорить преждевременно. Сам проект, видимо, тоже ждут доработки.

Сначала в проекте планировки там предусматривались три офисных башни. Но в связи с пандемией и изменением экономической ситуации такой объем офисных площадей городу может оказаться попросту не нужен — достаточно много офисных зданий по всему городу не загружены. Так что концепцию «Пермь-Сити» безусловно ждут доработки и, скорее всего, изменение баланса офисной недвижимости в пользу жилой застройки. Конечно, все пока в процессе обсуждения.

«КОРТРОС» не скрывает интереса к проекту «Пермь-Сити», у компании есть достаточные компетенции для строительства подобных объектов. Но говорить об этой площадке пока рано.

— То есть на данный момент «КОРТРОС-Пермь» проектирует в районе ДКЖ два жилых квартала?

— Да, их строительство будет разделено на две очереди. Пока строим, прояснится ситуация по другим участкам. На Барамзиной мы планируем возвести чуть более 50 тысяч кв. метров жилья — периметральная европейская застройка, около 6 зданий переменной этажности, офисные и торговые площади на первых этажах и объекты социальной инфраструктуры.

— Планируется ли тиражировать на этой территории технологию «умный дом — умный город»?

— Между Минстроем РФ, центром компетенций «Умный город» и ГК «КОРТРОС» заключено соглашение об использовании разработок компании в реализации нацпроекта «Умный город». Также соглашение об использовании разработок «КОРТРОС» было подписано с властями Перми. Пакет услуг «умный дом» мы для удобства жителей тиражируем на всех домах «КОРТРОСа». Счетчики, которые сами передают данные, оплата всех услуг со смартфона — есть базовый набор услуг, который каждый новосел получает бесплатно. И есть множество дополнительных опций, которые жители могут подключить по желанию. Открытие квартиры по распознаванию лица, управление светом, шторами, бытовыми приборами, регулировка отопления, кондиционера со смартфона — все это возможно уже сегодня. В «Гулливере» один из жителей установил своеобразный рекорд, заказав дополнительных опций на 200 тысяч рублей.

Конечно, говорить о массовом спросе на такие новации преждевременно. Но нужно учесть смену поколений. Уверен, что через 5-10 лет картина будет иная. И чем больше эти технологии будут развиваться, тем они станут доступнее.

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АО «КОРТРОС-Пермь», GULLIVERPERM.RU

— Возвращаясь к участку на Барамзиной и соседним территориям — там пока нет центров притяжения?

— Мы проектируем чисто жилой микрорайон, но перспективы у него отличные. По соседству со временем все-таки вырастет «Пермь-Сити», кроме того, проектом планировки предусмотрено строительство здесь 10-тысячного стадиона, который одновременно будет и концертной площадкой. По проекту планировки предусмотрены новая школа, детские сады. До центральной улицы Перми — улицы Ленина 400 метров, рядом зеленая зона — безусловно, жилье здесь будет востребовано.

— Как скажется новая застройка на развитии этой городской территории в целом?

— Это будет своего рода «город в городе», с интересными архитектурными решениями, современными фасадами, комплексным благоустройством. Не будем забывать, что это так называемый гостевой маршрут, по которому в Пермь проезжают гости города по дороге из аэропорта в центральный район и на улицу Ленина. Так что привести эту территорию в порядок, вдохнуть в нее новую жизнь чрезвычайно важно.

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