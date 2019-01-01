Алёна Беляева Morion Digital: интеллектуальный ресурс в действии Резиденты технопарка Morion Digital создали более 400 объектов интеллектуальной собственности Поделиться Поделиться Твитнуть

Технопарк Morion Digital совместно со своими резидентами подвёл итоги первого полного года работы. К 2019 году резиденты технопарка создали более 400 результатов интеллектуальной деятельности, в том числе различных приложений, программ, систем, повышающих надёжность каналов связи, алгоритмов сжатия данных, новых датчиков и систем связи для интернета вещей. Такие интеллектуальные решения соответствуют современному уровню развития технологий, например, решения «ЭР-Телеком» в области видеоаналитики и распознавания различных объектов успешно применяются для повышения качества жизни и безопасности в Санкт-Петербурге и других городах России.

Пресс-служба технопарка «Morion Digital»

Светлана Перминова, CEO ООО «Юникорн»:

— Компания «Юникорн» за год зарегистрировала несколько программ. Это программа Cloud Secure Socket для организации надёжного высокоскоростного обмена с многоступенчатым шифрованием информационных пакетов на стороне физического IoT-устройства; программа «Модуль интеграции платформы MySmartFlat с голосовыми помощниками», которая способна управлять Wi-Fi-устройствами платформы MySmartFlat («Умный дом»), такими как мультисенсор, диммер, термостат, двухканальное реле, контроллер протечки, а также иными устройствами, интегрированными с этой платформой, например устройствами торговых марок Tion, Redmond, Xiaomi, Tuya Smart и других; программа «Серверный модуль опроса устройств», предназначенная для взаимодействия этих Wi-Fi-устройств.

Пресс-служба технопарка «Morion Digital»

На 66 изобретений и полезных моделей резидентов Morion Digital к 2019 году получены патенты. Одним из наиболее активных с точки зрения изобретений резидентов является ПАО «Морион». Специалисты «Мориона» принимали участие в разработке программных средств оценки стойкости волоконно-оптических линий связи, на которые получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Разработанные методики и алгоритмы расчёта позволяют оценить живучесть волоконно-оптических линий связи в условиях воздействия природных и антропогенных дестабилизирующих факторов, таких как электрические молниевые разряды, солнечная радиация, сложные климатические условия, природные катаклизмы и последствия техногенных катастроф.

Пресс-служба технопарка «Morion Digital»

Интересно, что в том числе пять изобретений из 66 получили правовую охрану в зарубежных ведомствах по процедурам РСТ, Женевскому акту Гаагского соглашения и другим. Охрана результатов интеллектуальной деятельности за рубежом особенно важна при покорении зарубежных рынков. ООО «Промобот» — резидент Morion Digital — экспортирует сервисных роботов в 39 стран и имеет 34 сервисных центра. В 2019 году с помощью международного права «Промобот» защитил робота Promobot V.4 (это флагманская версия сервисного робота), а также Motion Studio Service (приложение для создания движений робота). «Промобот» не останавливается на достигнутом. В 2020 году компания защитила терминал для измерения температуры Promobot Control международным патентом. «Мы защищаем нашу интеллектуальную собственность в других странах с помощью национальных ведомств, включённых в WIPO — Всемирную организацию интеллектуальной собственности, — говорит Олег Кивокурцев, сооснователь компании «Промобот». — Всего за годы существования компания зарегистрировала более 20 патентов».

Пресс-служба технопарка «Morion Digital»

Оскар Ягафаров, директор технопарка Morion Digital:

— Инновационная активность резидентов — конечная цель создания всех технопарков и инновационных центров. Это именно та польза, которую ожидает от этой инфраструктуры общество в широком смысле. Среда, где каждый что-то программирует или изобретает, должна быть и особым образом устроена. С одной стороны, это запрос на гибкость пространства, организацию рабочих мест и самого труда, наличие зон отдыха, дизайн. С другой стороны, есть потребность в кооперационных связях, позволяющих создавать проектные группы внутри и между компаниями.

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