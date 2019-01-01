Елена Синица Через годы, через поколения В историческом парке «Россия — моя история» открылась мультимедийная выставка, посвящённая 75-летию со Дня Победы Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В Перми 1 октября состоялось открытие мультимедийной версии художественной выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве». Это первая сводная ретроспективная выставка, посвящённая важнейшей для истории и искусства теме. Она включает в себя более 200 «оживших» шедевров и приурочена к 75-летию со Дня Победы.

Экспозиция объединила собрания из 45 музеев страны. Выставку организовала Ассоциация исторических парков «Россия — моя история» при поддержке Министерства культуры РФ, министерства культуры Пермского края и при участии Российского военно-исторического общества.

Посетители выставки смогут ознакомиться с творчеством мастеров военного и послевоенного времени. Среди них такие известные отечественные художники, как Александр Дейнека, Павел Корин, Аркадий Пластов, Юрий Пименов, Александр Самохвалов, Пётр Кончаловский. Выставка сосредоточена в восьми залах, расположенных в хронологической последовательности: «Начало войны», «Фронт», «Тыл и оккупация», «Победа», «Павшим вечная слава», «Старые раны. 1960-е», «Эхо прошедшей войны. 1970-е», «Во имя жизни. 1990-е–2010-е».

Министерство культуры Пермского края

Мультимедийные информационные материалы не только расскажут о Великой Отечественной войне на основе документов и свидетельств эпохи, но и дадут возможность погрузиться в атмосферу военных лет. Важной особенностью выставки является использование современных цифровых технологий. С их помощью специалисты проекта оживили полотна отечественных шедевров. Из статичного изображения они превратились в самостоятельные мини-новеллы. Это позволит посетителям перенестись в жизнь 1940-х годов и почувствовать себя участниками тех драматических событий.

Очевидно, что нынешний год имеет особое значение: 9 Мая вся страна отмечала 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Этот 2020 год был объявлен Годом памяти и славы. В течение всего года по всей стране проводятся различные культурные мероприятия, посвящённые знаковой дате. И «Память поколений» — стало одним из самых знаковых.

Мария Федотова, заведующая Историческим парком «Россия — иоя история» в Перми:

— Это грандиозный мультимедийный проект, который был задуман ещё больше года назад. Была проделана огромная работа: собраны произведения искусства, посвящённые Великой Отечественной войне, дополнительная информация о художниках, о героях произведений. Думаю, экспозиция никого не оставит равнодушным. Безусловно, это уникальная выставка. Каждая работа — отдельная история, которая позволяет нам почувствовать всю ответственность перед поколением героев и хотя бы ненадолго разделить с ними их боль потерь, страх и одновременно их веру в Победу, надежды на встречу с родными и возможность вернуться к обычной жизни.

Проект стал продолжением художественной экспозиции «Память поколений», которая проходила в московском «Манеже» в прошлом году. Тогда открытие выставки состоялось при участии Президента РФ Владимира Путина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С момента открытия её посетили свыше 250 тыс. человек. В сентябре этого года аналогичные выставки были открыты в регионах.

Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края:

— Мы открываем нашу выставку в не совсем привычной обстановке. Сейчас мы проходим тот рубеж, когда воля людей и страны так же важна. Подходит к завершению юбилейный год, и несмотря на ситуацию с эпидемией, огромное количество событий и мероприятий в рамках юбилея произошло и продолжают происходить. Собственно говоря, всё, что было запланировано, — всё состоялось. Открытие выставки «Память поколений» — знаковое событие, к которому мы долго готовились. Мы очень рассчитываем, что достаточно большое количество людей смогут посетить эту выставку и окунуться в атмосферу того периода жизни страны, увидеть, как на это смотрели художники. У художника всегда свой особый взгляд на то, что происходит. Нам, конечно, важно знать все детали, тонкости того времени, чтобы сохранить историческую память.

Стоит отметить, что Пермский исторический парк, на площадке которого проходит выставка, является одним из ведущих участников Ассоциации исторических парков и принимает самое активное участие во всех федеральных проектах сети. Выставка «Память поколений» стала первым масштабным обновлением экспозиции парка с момента открытия.

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