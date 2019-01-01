Михаил Суслов Неосвоенные миллиарды В Заксобрании Пермского края состоялись слушания публичного отчёта об исполнении бюджета за 2019 год Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Во вторник, 29 сентября, в Законодательном собрании Пермского края состоялись слушания публичного отчёта об исполнении бюджета за прошлый 2019 год.

Свои доклады представили министерства, профильные министры и Контрольно-счётная палата. Самим ярким получилось выступление председателя краевой Контрольно-счётной палаты Геннадия Тушнолобова.

Тушнолобов начал с позитива. То есть за год рост отмечен по сферам промышленности, инвестициям и «даже по доходам населения». По его мнению, серьёзно упал только индекс продукции сельского хозяйства, что «связано с погодными условиями».

Гораздо больше проблем — с освоением бюджетных средств. В частности, как отметил председатель КСП, больше всего неиспользованных денег — у минстроя (5,7 млрд руб.).

«Здесь комментировать сложно, количество сотрудников при этом там увеличилось в два с половиной — три раза», — заметил Геннадий Тушнолобов.

«Ниже среднего» исполнены шесть госпрограмм. В частности, самый низкий показатель освоения — у программы «Пермский край — территория культуры» (61,2%). В качестве причин озвучено недостаточное качество планирования и принятия управленческих решений.

Кроме того, наибольшие остатки неиспользованных средств — в рамках программы «Качественное здравоохранение» (2,1 млрд руб.). В рамках нацпроекта «Экология» самое низкое исполнение — у проекта «Чистая вода» (28%).

В последней части доклада Тушнолобов прошёлся по исполнению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства общественной инфраструктуры регионального значения. Исполнение составило лишь 29%.

Геннадий Тушнолобов, председатель КСП Пермского края:

— Здесь комментировать можно до бесконечности. Исполнение составило «абсолютный рекорд», то есть 29%. Никогда такого не было! Мы постоянно пишем причины, что это [недостаточное] планирование, включение объектов, в которых не утверждено отраслевое задание, отсутствуют земельные участки, проектно-сметная документация. Причём ранее причины были те же. Как пример, могу сказать, что по первому полугодию этого года из 64 направлений финансирования 37 вообще не финансируются! В общем, проблема очень большая.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.