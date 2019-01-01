Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Знакомые всё лица В Перми официально открыт концертный сезон Поделиться Поделиться Твитнуть

Любовь Изгагина

Ах, как красиво всё складывалось… В понедельник, 21 сентября, практически одновременно официально открыли концертный сезон Пермская краевая филармония и Частная филармония «Триумф», 22 сентября прошёл первый камерный концерт в Органном зале, а в субботу, 26 сентября, должно было состояться открытие симфонического сезона в Пермском театре оперы и балета — и не просто открытие, а исполнение оратории Гайдна «Сотворение мира», что особенно символично в дни, когда евреи празднуют очередную годовщину этого сотворения. Получался красивый аккорд, точнее, арпеджио концертных вечеров. Но, как водится в наше время, ковид всё попутал, «Сотворение мира» пришлось перенести на более позднее — неопределённое — время.

Однако концертный сезон всё же открылся.

В обеих филармониях — большой и частной — юбилеи: «Триумфу» исполняется пять лет, а Пермской краевой — аж 85; здесь сезон посвящён Чайковскому, тоже юбиляру. По этому случаю состоялась презентация книги Галины Сизко «Духовный путь Чайковского», на которой присутствовал Денис фон Мекк — отдалённый потомок Надежды фон Мекк, а заодно и кого-то из Чайковских (семьи были в родстве). Уральский камерный хор исполнял на презентации фрагменты из «Литургии Иоанна Богослова», в фойе филармонии открылась баннерная выставка по мотивам книги.

Знакомство с этой выставкой несколько разочаровывает. Духовный путь Чайковского предстаёт как прямая дорога от родительских икон через посещение знаменитых храмов и обителей к сочинениям религиозного содержания. Хотя чего, собственно, ждать от книги и выставки, которые создавались на грант конкурса «Православная инициатива»? Думается, искания Чайковского не стоит сводить к примитивному богостроительству, да и «духовное» всё-таки не синоним «религиозного».

Андрей Чунтомов

Вечерние концерты 21 и 22 сентября это отлично доказывают: здесь было много духовности, а религиозности — совсем чуть-чуть: вокальный ансамбль MusicAeternaFour в «Триумфе» исполнял русский духовный стих «Богородица Богу молится», а в «связке» с ним — сочинение современного композитора Юрия Фалика «От святые иконы». С этих произведений, собственно, начался концерт, который был выстроен как непрерывный поток музыки; пользуясь литературоведческими аналогиями, хотелось сказать «поток музыкального сознания». Программок не было, паузы между произведениями не были предусмотрены, это был час непрерывного пения. Очень, надо сказать, по-теодоровски.

MusicAeternaFour — это ансамбль солисток хора MusicAeterna. Четыре девушки — Альфия Хамидуллина, Елена Подкасик, Анастасия Гуляева и Елена Шестакова — образовали свою вокальную группу, когда хор работал в Перми. Начинали с джаза: Елена Подкасик принесла интересные джазовые аранжировки, их и пели на первом концерте, и название придумали соответствующее — Jazz Aeterna. Однако вскоре джаза стало для певиц недостаточно — появилась музыка современных композиторов, а знакомство с пермским фольклорным ансамблем «Триголос» и совместная программа «Вселиственный мой венок» привели Jazz Aeterna к народной музыке, где девушки задержались надолго. Сегодня народная музыка — их главный интерес наряду с музыкой современных композиторов.

Понятно, что название, связанное с джазом, уже не отвечало сути работы коллектива, и Jazz Aeterna превратилась в MusicAeternaFour — «Четвёрку из MusicAeterna». Девушки говорят, что сменить название им предложил Теодор Курентзис, и очень благодарны художественному руководителю за официальное разрешение использовать знаменитый на весь мир бренд.

Курентзис вообще поддерживает творческие начинания певиц: он включил MusicAeternaFour вместе с «Триголосом» в официальную программу перформанса «Дау» в Париже, а на несостоявшемся в нынешнем году Дягилевском фестивале должен был быть показан их концерт-спектакль на музыку Алексея Ретинского. Ну, может быть, это ещё произойдёт, если Дягилевские фестивали возобновятся.

Андрей Чунтомов

Забавно, нынешнее название уже не вполне подходит коллективу: четвёрка стала пятёркой, на сцене «Триумфа» выступал квинтет, а не квартет. Дело в том, что коллектив разделился во время самоизоляции: Анастасия Гуляева — пермячка, и два месяца самой жёсткой изоляции провела в Перми. Остальной коллектив в это время репетировал в Санкт-Петербурге, создавал новые аранжировки (а ещё изучал иностранные языки), и «для комплекта» нужно было ещё одно меццо-сопрано. Пригласили Елену Гурченко, которая недавно прошла прослушивание в хор MusicAeterna, и она отлично вписалась. Анастасия вернулась после самоизоляции, и теперь их пятеро.

В прозвучавшей в «Триумфе» программе Lux Spero («Свет надежды») из современной музыки кроме сочинения Фалика была ещё «Каллиопа» Филиппа Эрсана — французского композитора, который сочинил для хора MusicAeterna оперу-ораторию Tristia. Были камерные сочинения на тексты русских поэтов — «Вот опять окно» на стихи Цветаевой, «В углу дивана» на стихи Блока, «Ходят кони» Юлия Кима — без неё ансамбль редко когда обходится. Всё остальное время пели народную музыку — цыганско-венгерские, русские, еврейские, армянские, греческие, балканские, даже португальские и албанские песни. Изучение иностранных языков во время самоизоляции зря не прошло!

Самое интересное в этой программе — сочетание разных вокальных приёмов: камерное пение, переходящее в экстремальный современный вокал, а за ним — традиционное церковное хоровое многоголосие, и сразу — народный вокал, который оказался для MusicAeternaFour самым сложным и изматывающим. Фальцетное пение порой выручало, но невозможно же постоянно петь на связках. Настоящий приключенческий роман из жизни вокальных техник.

Завершилась программа коронным номером сопрано Альфии Хамидуллиной — татарской народной песней «Сахаралар», совмещённой с русской хороводной песней «Ты, заря», записанной фольклористами в Пермском крае. Впервые это рискованное многоголосие прозвучало в программе «Вселиственный мой венок», совместной с «Триголосом», но и без пермских фольклорных певиц MusicAeternaFour вполне справились.

Всё было очень трогательно, очень многозначительно, наполнено «говорящими» деталями и подробностями. Символично, что юбилейный сезон «Триумфа» открыл именно этот коллектив (арт-директор частной филармонии Сергей Аристов является по совместительству и продюсером MusicAeternaFour, это не просто разовый концерт, а стратегическое партнёрство); символично, что первым концертом вокального ансамбля после самоизоляции было выступление в Перми, которую певицы трогательно любят как родину своего коллектива; символично и название программы — «Свет надежды». На концерт пришли многие записные меломаны, завсегдатаи Дягилевских фестивалей, а после концерта состоялась вечеринка по случаю открытия сезона.

Правда, справедливости ради надо признать, что полнейшей конвенции со зрителем не получилось: концерт в жанре «потока музыкального сознания» не предполагает аплодисментов между номерами, однако не все зрители, оказывается, это знали.

Отвыкли? Пришли новенькие?

Те же вопросы возникали на концерте квартета им. Давида Ойстраха в Органном зале Пермской краевой филармонии 22 сентября, где публика упорно аплодировала между частями произведений, а музыканты мужественно терпели и не раздражались.

Инструментальный квартет, как и вокальный квинтет, выступавший накануне, знаком пермским меломанам хорошо и близко, любим ими, тесно связан с оркестром MusicAeterna, где скрипач Андрей Баранов и виолончелист Алексей Жилин работали несколько лет и до сих пор продолжают сотрудничать как приглашённые музыканты. Квартет много раз выступал на Дягилевских фестивалях, количество появлений этих музыкантов на пермских площадках невозможно сосчитать.

Нынешняя программа, по сути, открывшая камерный сезон Пермской филармонии, была демонстрацией классического стиля и современного серьёзного подхода к классике. Она состояла из квартетов, написанных юбилярами: Бетховеном (в декабре нынешнего года — 250 лет) и Чайковским (в мае исполнилось 180 лет), а также Шостаковичем, поскольку концерт состоялся за пару дней до дня его рождения (25 сентября). В финале, практически уже на «бис», стремительно сыграли «Румынские народные танцы» Белы Бартока.

Квартет им. Ойстраха — это достойнейшая демонстрация того, что истинной классике не нужны современные обработки и прочие «кроссоверы»: она абсолютно современна в точном, академичном, но в то же время эмоциональном и виртуозном исполнении. Музыканты демонстрировали высокий классический стиль во всём — от лаковых штиблет до белых галстуков-бабочек и от тончайших соло первой скрипки до выверенной ансамблевости, где передача мелодии от одного инструмента другому звучала как какой-то интимный секрет, возможный только между очень близкими людьми. Эмоциональность и артистизм, присущие этим исполнителям, способны покорить даже неофитов, которые в жизни не слышали ничего сложнее, чем бетховенский «Сурок», а динамический диапазон исполнения ничуть не менее впечатляет, чем диапазон скрипки Андрея Баранова.

Этот вечер, хоть и не был официальным открытием сезона, задал тон предстоящим музыкальным событиям и выглядел многообещающим и вселяющим надежду. Первые концертные вечера в Перми после полугодовой изоляции подарили встречи с хорошими знакомыми и уверения в том, что теперь всё будет хорошо, всё будет по-старому.

Осталось дождаться «Сотворения мира».

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