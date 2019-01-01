Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
На пути к «РемПути»
В минувший уик-энд на «Заводе Шпагина» прошёл кастинг участников проектов фестиваля театральных дебютов «РемПуть»
«РемПуть» — это новое детище Владимира Гурфинкеля, сложносочинённый фестиваль, программа которого состоит из дебютных спектаклей преимущественно экспериментальных направлений. История у фестиваля непростая, и не только из-за ковида: его формат многократно обсуждался, краевой минкульт, прежде чем дать Гурфинкелю «зелёный свет», советовался со специалистами — режиссёрами, театроведами, продюсерами. Наконец все противоречия утрясли, и фестиваль состоится 1–4 ноября на «Заводе Шпагина», если, конечно, не случится очередной апокалипсис.
Изначально планировалось, что в программе будет десять спектаклей: пять привезённых и пять специально созданных по проектам, отобранным по конкурсу, однако из более чем 240 конкурсных заявок отобрать всего пять проектов оказалось невозможно, поэтому специально созданных спектаклей будет 11.
Очные кастинги проходили в семь спектаклей: RightHere, RightNow (Юлия Арсен, Москва —Кассель), «Время танцевать» (Татьяна Чижикова, Анна Семёнова-Ганц, Москва — Гамбург), «Крик о тишине» (Ольга Цветкова, Антон Светличный, Москва), «…ляции» (Юрий Сорокин, Леонид Именных, Москва), «Файлы мёртвых славян» (Илья Мощицкий, Санкт-Петербург), «Двӧйни» (Анна Хлёсткина, Москва), «Звук пальто, лёгкий звук кнута» (Лёша Лобанов, Александра Мун, Катя Пысларь, Москва). В дистанционном формате продолжается отбор для постановки Натальи Пшеничниковой (Москва — Берлин) «Ремонт Пути. Фабрика звуков и слов».
Все спектакли, специально создающиеся для фестиваля, рассчитаны на конкретные пространства «Завода Шпагина» — это проект site specific. Программа разделена на пять направлений, и у каждого — свой куратор: Артём Томилов —куратор направления «Театр, где сидят» (традиционные театральные спектакли); Юлия Клейман — куратор направления «Театр, где ходят» (партиципаторные и иммерсивные спектакли); Анна Козонина — куратор направления «Театр, где танцуют»; Сергей Чехов — куратор направления «Театр без актёров». Пермским меломанам приятно увидеть в списке кураторов Олега Крохалева, которого многие помнят ещё студентом музыкального училища. Сейчас он в Москве, уже стал известным композитором и редактором музыкального отдела журнала «Ваш досуг», а на фестивале он — куратор направления «Музыкальный театр», где будут представлены вовсе не мюзиклы, как можно было бы подумать, а музыкальные перформансы.
Владимир Гурфинкель много рассуждает о том, что традиционный театр накопил в себе слишком много неправды и пора задуматься о новом театре, который больше, чем театр. Поискам такого «сверхтеатра» и будет посвящён «РемПуть», на котором «обычного» театра не будет вовсе. Ну, или совсем минимум. По словам арт-директора, это актуальное искусство, максимально плотно связанное с сегодняшним днём.
Владимир Гурфинкель, арт-директор фестиваля:
— Я как арт-директор несу ответственность за замыслы, которые мы отобрали по конкурсу, а уж как они будут воплощены… Наши дебютанты не всегда знают, как это нужно сделать, но они точно знают, чего хотят. Юные лица, пытливые глаза — люди, у которых нет снобизма мозга. Там, где на проект требуется шесть участников, на кастинг приходит 56. Это чрезвычайно привлекает. Есть надежда на настоящие художественные открытия. Может быть, что-то будет очень странным, что-то не удастся реализовать… Но возможно и возникновение чего-то архивыдающегося.
Что касается привозных спектаклей-хедлайнеров, то они уже оценены профессионалами как экспериментальные работы.
Мы предлагаем новый художественный режим, неформальный, вне театральных пространств. Он очень привлекателен для молодёжи региона… Страны… Мира!
Что именно увидят зрители «РемПути»? Кураторы направлений стараются не допускать спойлеров, но кое-что мы разузнали.
Так, в танцевальном направлении среди прочих будет спектакль, посвящённый уходу из балетной профессии. В нём примут участие ветераны пермского балета, одной из участниц 83 года. Спектакль о телесной памяти, о том, что даже если балет ушёл из жизни, он не ушёл из тела, которое им жило.
В направлении «Театр без людей» будет проект о профессиях прошлого, умирающих и исчезающих профессиях — он очень вписывается в историю «Завода Шпагина».
Будет шокирующий проект о суррогатном материнстве.
Сейчас режиссёрам и кураторам направлений предстоит дистанционная работа над спектаклями —решение технических и художественных задач, формирование команд, а уже с 20 октября работа над постановками продолжится в Перми.
Билеты поступят в продажу в ближайшие дни и будут доступны в городских зрелищных кассах, а также на сайте фестиваля.
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