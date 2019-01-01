Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На пути к «РемПути» В минувший уик-энд на «Заводе Шпагина» прошёл кастинг участников проектов фестиваля театральных дебютов «РемПуть» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Кирилл Мушак

«РемПуть» — это новое детище Владимира Гурфинкеля, сложносочинённый фестиваль, программа которого состоит из дебютных спектаклей преимущественно экспериментальных направлений. История у фестиваля непростая, и не только из-за ковида: его формат многократно обсуждался, краевой минкульт, прежде чем дать Гурфинкелю «зелёный свет», советовался со специалистами — режиссёрами, театроведами, продюсерами. Наконец все противоречия утрясли, и фестиваль состоится 1–4 ноября на «Заводе Шпагина», если, конечно, не случится очередной апокалипсис.

Изначально планировалось, что в программе будет десять спектаклей: пять привезённых и пять специально созданных по проектам, отобранным по конкурсу, однако из более чем 240 конкурсных заявок отобрать всего пять проектов оказалось невозможно, поэтому специально созданных спектаклей будет 11.

Очные кастинги проходили в семь спектаклей: RightHere, RightNow (Юлия Арсен, Москва —Кассель), «Время танцевать» (Татьяна Чижикова, Анна Семёнова-Ганц, Москва — Гамбург), «Крик о тишине» (Ольга Цветкова, Антон Светличный, Москва), «…ляции» (Юрий Сорокин, Леонид Именных, Москва), «Файлы мёртвых славян» (Илья Мощицкий, Санкт-Петербург), «Двӧйни» (Анна Хлёсткина, Москва), «Звук пальто, лёгкий звук кнута» (Лёша Лобанов, Александра Мун, Катя Пысларь, Москва). В дистанционном формате продолжается отбор для постановки Натальи Пшеничниковой (Москва — Берлин) «Ремонт Пути. Фабрика звуков и слов».

Фото: Дарья Пешехонова

Все спектакли, специально создающиеся для фестиваля, рассчитаны на конкретные пространства «Завода Шпагина» — это проект site specific. Программа разделена на пять направлений, и у каждого — свой куратор: Артём Томилов —куратор направления «Театр, где сидят» (традиционные театральные спектакли); Юлия Клейман — куратор направления «Театр, где ходят» (партиципаторные и иммерсивные спектакли); Анна Козонина — куратор направления «Театр, где танцуют»; Сергей Чехов — куратор направления «Театр без актёров». Пермским меломанам приятно увидеть в списке кураторов Олега Крохалева, которого многие помнят ещё студентом музыкального училища. Сейчас он в Москве, уже стал известным композитором и редактором музыкального отдела журнала «Ваш досуг», а на фестивале он — куратор направления «Музыкальный театр», где будут представлены вовсе не мюзиклы, как можно было бы подумать, а музыкальные перформансы.

Владимир Гурфинкель много рассуждает о том, что традиционный театр накопил в себе слишком много неправды и пора задуматься о новом театре, который больше, чем театр. Поискам такого «сверхтеатра» и будет посвящён «РемПуть», на котором «обычного» театра не будет вовсе. Ну, или совсем минимум. По словам арт-директора, это актуальное искусство, максимально плотно связанное с сегодняшним днём.

Владимир Гурфинкель, арт-директор фестиваля:

— Я как арт-директор несу ответственность за замыслы, которые мы отобрали по конкурсу, а уж как они будут воплощены… Наши дебютанты не всегда знают, как это нужно сделать, но они точно знают, чего хотят. Юные лица, пытливые глаза — люди, у которых нет снобизма мозга. Там, где на проект требуется шесть участников, на кастинг приходит 56. Это чрезвычайно привлекает. Есть надежда на настоящие художественные открытия. Может быть, что-то будет очень странным, что-то не удастся реализовать… Но возможно и возникновение чего-то архивыдающегося.

Что касается привозных спектаклей-хедлайнеров, то они уже оценены профессионалами как экспериментальные работы.

Мы предлагаем новый художественный режим, неформальный, вне театральных пространств. Он очень привлекателен для молодёжи региона… Страны… Мира!

Фото: Дарья Пешехонова

Что именно увидят зрители «РемПути»? Кураторы направлений стараются не допускать спойлеров, но кое-что мы разузнали.

Так, в танцевальном направлении среди прочих будет спектакль, посвящённый уходу из балетной профессии. В нём примут участие ветераны пермского балета, одной из участниц 83 года. Спектакль о телесной памяти, о том, что даже если балет ушёл из жизни, он не ушёл из тела, которое им жило.

В направлении «Театр без людей» будет проект о профессиях прошлого, умирающих и исчезающих профессиях — он очень вписывается в историю «Завода Шпагина».

Фото: Кирилл Мушак

Будет шокирующий проект о суррогатном материнстве.

Сейчас режиссёрам и кураторам направлений предстоит дистанционная работа над спектаклями —решение технических и художественных задач, формирование команд, а уже с 20 октября работа над постановками продолжится в Перми.

Билеты поступят в продажу в ближайшие дни и будут доступны в городских зрелищных кассах, а также на сайте фестиваля.

Фото: Кирилл Мушак

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