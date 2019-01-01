Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермь — с благодарностью Выставка в Пермской художественной галерее дала старт большому проекту «Спасибо, Пермь!» Поделиться Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

Фестиваль «Спасибо, Пермь!» задумывался в 2019 году как юбилейный, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне, как ещё одно напоминание о том, какую роль сыграла Пермь (в те годы – Молотов) в спасении национального достояния. Соответственно, основные события должны были состояться в нынешнем мае. Понятно, что никто не предвидел пандемию, которая сорвала все сроки и договорённости, но всё же не смогла полностью разрушить план юбилейных событий. 25 сентября в Пермской художественной галерее открылась выставка, давшая старт фестивалю, который продлится до конца ноября.

Выставка называется так же, как и весь фестиваль – «Спасибо, Пермь!» В ней собраны произведения из трёх столичных музеев – Государственной Третьяковской галереи, Музея изобразительных искусств им. Пушкина и Театрального музея им. Бахрушина, которые в годы войны «квартировали» в Перми и Соликамске. Подобные выставки в Перми уже были: дважды выставлялись картины из Русского музея (Санкт-Петербург), причём привозили знаменитые, очень популярные полотна, например, суриковского «Суворова». Нынче идеология другая: работы интересные, но менее известные гарантируют зрителю не радость узнавания хрестоматийного материала, а радость открытия нового.

Этот подход основывается на исторической реальности: из Русского музея в Пермскую область были отправлены шедевры из «списка №1», здесь, в Перми, был основан филиал Русского музея; что же касается музеев, участвующих в нынешней выставке, то их «списки №1» были эвакуированы в Новосибирск, где хранились в только что построенном, но ещё не запущенном в эксплуатацию здании театра оперы и балета; в Перми же хранились «списки №2». Как пояснила на открытии выставки старший научный сотрудник ГМИИ им. Пушкина Татьяна Тютвинова, руководство музеев старалось «диверсифицировать» свои сокровища: их делили на порции и отправляли в разные города, чтобы, если вдруг случится несчастье и часть коллекции погибнет, другие части сохранились бы.

Каждый из трёх музеев предоставил на выставку около 40–50 работ, и экспозиция получилась такая большая, что заняла не только анфиладу из шести выставочных залов на первом этаже галереи, но ещё и два зала, где обычно выставляются работы рубежа XIX–XX веков, а также переход к ним. Экспозиция делится на три части, принципиально отличные друг от друга, и дизайнер Александр Ходот подчеркнул это, «присвоив» каждому из музеев особый цвет. Экспозиционное единство создаётся за счёт одинаково оформленных документальных вставок с текстами, фотографиями и другими свидетельствами драматичной истории эвакуации музеев.

Ольга Шур

Третьяковка привезла на выставку 51 работу: живопись XIX —начала ХХ века и иконопись. «Мы знаем, что в Пермской галерее своя прекрасная коллекция иконописи, — говорит Татьяна Юдкевич, учёный секретарь Государственной Третьяковской галереи, — поэтому постарались показать работы, которые принципиально отличаются от строгановских икон, более ранние — начиная с XIV века». Рублёвская «Троица» во время войны спасалась в Новосибирске, но в Перми были другие весьма интересные иконы — например, «Чудо Архангела Михаила о Флоре и Лавре» начала XVI века: Татьяна Юдкевич называет эту работу «музыкальной», и действительно, множество прекрасных коней, которые являются героями этой иконы наряду со святыми – их покровителями, разбегаются по доске, словно повинуясь какому-то плавному ритму.

Живопись XIX — начала ХХ века представлена работами, каждая из которых достойна упоминания. Взять хотя бы пейзаж Льва Лагорио «На острове Капри» — с удивительной прозрачностью утреннего воздуха и невероятным свечением. Смотреть на это полотно лучше с приличного расстояния — тогда появляется объём.

У небольшой жанровой картины Николая Петрова «Тихо!» печальная судьба. На полотне показан вечер накануне похорон; в пустой комнате — белый гроб на помосте, зажжённая свеча, а в дверном проёме, выходящем в вечерний сад, видна сгорбленная седая фигура овдовевшего старика. Картина в годы войны была в безопасности в Перми, а её автор Николай Филиппович Петров, ученик Репина, выдающийся живописец и педагог, в это время умирал в блокадном Ленинграде.

Музей изобразительных искусств имени Пушкина в годы войны хранил в Перми часть графической коллекции, архив и несколько скульптур, и на выставку «Спасибо, Пермь!» он привёз экспозицию западноевропейской графики XVIII века, одновременно цельную и разнообразную. Три страны, несколько графических техник, все возможные жанры.

Итальянская гравюра представлена офортами Джованни Батиста Пиранези — архитектурными пейзажами, которые парадоксально сочетают в себе точность и фантазию. Будучи архитектором по образованию, Пиранези позволял себе превращать зарисовки с натуры в архитектурные сочинения: так, Пантеон показан с такой точки, которой на самом деле не существует, — видны сразу портик, боковой фасад и купол. В реальности Пантеон таким увидеть нельзя, но у Пиранези это сделано максимально достоверно во всём, что касается пропорций и архитектурных деталей. Собор святого Петра в Ватикане и площадь перед ним Пиранези изобразил сверху, хотя, представьте, у него не было ни вертолёта, ни квадрокоптера.

Ольга Шур

Французская гравюра — тоже офорты, сделанные по мотивам картин Антуана Ватто, Франсуа Буше и других художников эпохи рококо. Куртуазные сюжеты предстают в затейливом обрамлении, изобилующем рокайлями и другими декоративными приметами стиля.

Совершенно особый разговор — английская гравюра. Работы Джона Рафаэля Смита, Валентина Грина и других гравёров выполнены в сложнейших техниках меццо-тинто и акватинта, создающих совершенно особую выразительность. Это, скорее, чёрно-белая живопись, чем гравюра в традиционном понимании. Здесь не 50, а 50 тысяч оттенков серого! Возникает подозрение, что фотография была изобретена лет на 200 раньше, чем принято считать, но нет: несмотря на сказочное жизнеподобие, это всё же фантазии, что очевидно.

Самая яркая и завлекательная часть экспозиции — эскизы театральных декораций из коллекции Государственного Театрального музея им А. А. Бахрушина. Здесь все первые имена начала ХХ века: Кустодиев, Васнецов, Бенуа, Серов, Лансере, Петров-Водкин, Кончаловский, Коровин… Всё абсолютно рукотворное, существующее в единственном экземпляре, хранящее лёгкость авторской руки. А какие театры! От Мариинки до «Бродячей собаки» — в экспозиции есть эскизы Сергея Судейкина к стенным панелям в этом кабаре.

Между работами из разных частей экспозиции возникают интересные переклички: например, среди живописи из Третьяковки есть картина Александра Бенуа «Сиамский танец», а в бахрушинской экспозиции есть его же театральные эскизы с элементами восточной экзотики. Гастроли сиамского национального балета произвели на художника большое впечатление и очень пригодились, когда на волне моды на всё ориентальное он начал заниматься сценографией и театральными костюмами.

Есть и более затейливые переклички: в экспозиции музея им. Бахрушина можно увидеть этюд Александра Головина к портрету Шаляпина в роли Олоферна из оперы «Юдифь»; сам портрет находится в коллекции Третьяковской галереи, в нынешней пермской экспозиции его нет, но в эвакуации он был именно здесь, в Перми.

Всего во время Великой Отечественной войны в Перми находились в эвакуации коллекции 11 музеев — около 26 тыс. работ, а также часть собрания Государственной библиотеки им. Ленина и нескольких центральных архивов. Сюда же были эвакуированы Ленинградский академический театр оперы и балета им. С. М. Кирова (Мариинский театр), Ленинградский ТЮЗ (сейчас – ТЮЗ имени А. А. Брянцева), Московская филармония, Московский театр сатиры и Московский театр драмы (сейчас — театр им. Маяковского). Разумеется, обо всех страницах этой эпопеи выставка в галерее рассказать не может, однако лекторий «Тыловые истории эвакуации», который начинает работу 26 сентября (начало всех лекций — в 19:00) на «Заводе Шпагина», в «Точке кипения», расскажет обо всём подробно.

Первую лекцию — «Произведения Третьяковской галереи в эвакуации в Перми» — прочитает учёный секретарь Государственной Третьяковской галереи Татьяна Юдкевич, затем эстафету примут пермские историки.

Ольга Шур

Михаил Нечаев расскажет о вкладе Пермского края в победу в годы Великой Отечественной войны; Олег Лейбович в лекции с остроумным названием «Не ждали...» поведает о буднях эвакуации глазами современников (учёные и студенты обработали множество дневников и устных воспоминаний свидетелей тех лет); ведущий сотрудник Пермской художественной галереи Тамара Шматёнок будет говорить о работе галереи в годы войны; театральный критик Татьяна Тихоновец в лекции «Вы в книгах прочитаете, как миф...» будет говорить о театре о Великой Отечественной войне вчера и сегодня.

Историк Галина Янковская прочитает лекцию «Искусство как мигрант и трофей. Эхо войн и колониальных конфликтов в судьбах художественных ценностей...» — о том, как во времена военных конфликтов меняются судьба и статус произведений искусства.

Экскурсовод-краевед Милана Фёдорова в обзорной лекции «Траектория спасения культуры: Москва — Молотов» расскажет о том, как музейные ценности, редкие книги и рукописи и, конечно же, люди — искусствоведы, музыканты, артисты, писатели — нашли в годы войны приют в нашем городе и крае.

Затем в работе лектория вновь появятся рассказчики из столицы: хранитель музейных предметов Государственной Третьяковской галереи Елена Ильина будет говорить о том, как проходила эвакуация Музея-мастерской скульптора Анны Голубкиной в Соликамске; а ведущий научный сотрудник отдела рукописей ГМИИ им. А. С. Пушкина Наталья Александрова поведает драматичную историю о той части коллектива музея, которая осталась в Москве и три года сражалась за сохранение здания и коллекций.

Работа лектория завершится 26 ноября дебатами «Непарадная память». В роли модератора выступит Галина Янковская. Среди спикеров — Владимир Абашев, Милана Фёдорова, Олег Лейбович.

Это далеко не все события фестиваля «Спасибо, Пермь!». Тему изобразительного искусства продолжит Центральный выставочный зал, а артисты Санкт-Петербургского ТЮЗа имени А. А. Брянцева на «Заводе Шпагина» будут читать пьесы советских авторов, которые в период эвакуации театра с 1942 по 1944 год в Березники местные жители могли видеть на сцене городского Дворца культуры.

Полную программу фестиваля «Спасибо, Пермь!» можно найти на сайте министерства культуры Пермского края.

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