Алёна Морозова «Нелегальное такси — всегда риск» Начальник отдела автомобильного транспорта Министерства транспорта Пермского края Павел Иртегов — о нарушениях перевозчиков Поделиться Поделиться Твитнуть

Павел Иртегов

— В 2019 году в Перми была создана межведомственная комиссия по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков, в которую вошли представители Министерства транспорта Пермского края, а также сотрудники надзорных органов. Сколько рейдов было проведено с момента создания совместной комиссии?

— Комиссия начала работу 14 марта 2019 года, и 8 апреля уже состоялись первые рейды. За девять месяцев 2019 года было проведено 54 рейда. Благодаря этой работе удалось выявить 106 фактов незаконной перевозки пассажиров. В это число вошли как таксисты-нарушители (101 факт), так и водители автобусов (пять фактов).

В 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса в период с марта по июль рейды не проводились. Сейчас составлен план-график, и с августа еженедельные рейды возобновлены.

— Легальные перевозчики тоже попадаются на нарушениях? Сколько из них привлечены к ответственности?

— В 2019 году министерством привлечены к административной ответственности 183 легальных такси. Среди нарушений самые частые — отсутствие предрейсового медицинского осмотра водителя, а также опознавательного фонаря оранжевого цвета на крыше автомобиля. Итоги 2020 года можно будет подвести ближе к концу декабря.

— Если говорить о рынке такси в целом, то какие из служб наиболее законопослушны?

— В Пермском крае на сегодняшний день работают четыре крупных агрегатора такси: «Яндекс», «Ситимобил», «Везёт» и «Такси перемен». У минтранса заключено соглашение с первыми тремя. Они ежемесячно должны присылать нам отчёт со следующими показателями: размеры предельных цен для потребителя по городу за месяц (с учётом максимального расстояния внутри города без повышающих коэффициентов), количество подключённых транспортных средств, а также количество автомобилей, сделавших одну и более поездок за отчётный период. Если говорить о законопослушности, то на территории Пермского края лицензия есть у 2144 автомобилей такси. Это примерно 30% от общего числа таксующих автомобилей. Многие, к сожалению, ездят нелегально. Но из четырёх агрегаторов, которые я озвучил, самые законопослушные водители у сервиса «Везёт».

— Какие результаты дают такие соглашения министерства с агрегаторами?

— Водители, у которых выявлено отсутствие разрешения на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, блокируются — отключаются от агрегатора.

— Если пассажир вызывает такси, как он может понять, что приехавший водитель имеет лицензию?

— Легальность автомобиля можно проверить через сайт Министерства транспорта Пермского края. На главной странице размещается баннер с жёлтым автомобилем «Проверка наличия разрешения на деятельность такси». Нажав на него, нужно ввести госномер автомобиля, и агрегатор покажет, есть ли у таксиста лицензия. То есть можно сделать это непосредственно до поездки в случае заказа такси через мобильное приложение.

— Что пассажир вправе требовать от водителя такси?

— Во-первых, пассажир может потребовать предъявить разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа. Также у водителя обязательно должен быть путевой лист с отметками о прохождении предрейсового медицинского и технического осмотров. В самом автомобиле должны быть данные о фрахтовщике (юрлицо, на которое выдано разрешение), условия оплаты, визитная карточка водителя с фотографией, а также наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа такси, — то есть Министерства транспорта Пермского края.

— Как таксист может получить лицензию и сколько он должен заплатить?

— Таксист, получая лицензию, платит только госпошлину в размере 2600 руб. Также он предоставляет в министерство, МФЦ или через сайт «Госуслуги» пакет документов, который проверяет профильный специалист. Это заявление на получение лицензии, а также копии паспорта заявителя, договора лизинга или аренды транспортного средства и нотариально заверенной доверенности на право распоряжения этим автомобилем. Срок выдачи лицензии составляет 30 дней.

Константин Долгановский

— Предъявляются ли к транспорту какие-то требования?

— Да, и если автомобиль им не соответствует, лицензию таксист не получит. Автомобиль должен иметь на кузове «шашечки», на крыше — опознавательный фонарь оранжевого цвета. Сам кузов может быть только жёлтого, чёрного или белого цвета, и независимо от этого двери автомобиля должны быть жёлтыми. Кроме того, если у агрегатора есть возможность оплаты проезда по таксометру, он тоже должен быть в машине.

— Можно ли использовать свой личный автомобиль, чтобы таксовать в свободное время?

— Нет, но нелегальные таксисты так и делают. Если вы решили официально таксовать, то ваш автомобиль должен соответствовать описанным выше требованиям. При соблюдении этих условий вы не сможете выехать на нём даже в магазин без путевого листа и прохождения медосвидетельствования. Это будет уже только рабочий автомобиль.

— Чем рискует пассажир, садясь в незарегистрированный автомобиль?

— Такая поездка не может гарантировать безопасность пассажира. Нелегальное такси — всегда риск. Водитель вполне может сесть за руль в алкогольном или наркотическом опьянении. В случае с лицензированным автомобилем перед отправлением на линию водителя проверяет врач.

— Если автомобиль без лицензии и его «поймали», что ждёт водителя?

— Составляется протокол как на водителя, так и на предпринимателя или ООО, от имени которых он работает. Дело направляется в суд. Штраф для таких нарушений составляет от 2,5 тыс. до 50 тыс. руб. Если таксиста ловят повторно, то вновь выписывается штраф, машину конфискуют и транспортируют на штрафстоянку, а протокол снова направляется в суд. Многие после таких проверок оформляют лицензию.

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