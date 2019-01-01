«Ни одной простой кампании не было» Секретарь реготделения «Единой России» Пермского края Вячеслав Григорьев прокомментировал итоги выборов 2020 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Вячеслав Григорьев

В Прикамье с 11 по 13 сентября 2020 года прошли выборы губернатора Пермского края, довыборы по трём округам в Законодательное собрание, а также 20 муниципальных кампаний. В краевой парламент попали кандидаты, поддержанные «Единой Россией». На выборах в органы местного самоуправления из 179 вакантных мандатов партия получила 118 (65,92%), а с учётом поддержанных самовыдвиженцев общее количество депутатов, которые вошли в депутатские объединения «Единой России», составляет 140 (78,21% от общего числа мандатов, замещённых по результатам выборов).

— Вячеслав Вениаминович, если сравнивать минувшие выборы с предыдущими годами, они были для регионального отделения более успешными или нет?

— Региональное отделение партии «Единая Россия» Пермского края практически везде улучшило свои показатели на муниципальных выборах. Результаты показаны успешные — от формирования простого большинства в представительном органе власти до 100% представительства. Так, на выборах депутатов думы Кишертского муниципального округа кандидаты от партии получили все 15 мандатов, на выборах Совета депутатов Сылвенского сельского поселения — все 16 мандатов.

Во всех трёх округах на довыборах в Законодательное собрание были выдвинуты кандидаты от «Единой России», и во всех округах результатом стала их уверенная победа. При этом кампании были конкурентными, сложными. В округе №13 баллотировались четыре кандидата, победу одержал Павел Кузьмин. По округу №17 также участвовали четыре кандидата, лидером стал Антон Удальёв. В округе №2 избиратели поддержали мою кандидатуру.

— Некоторые комментаторы высказывают мнение, что многие кандидаты победили во многом благодаря тому, что «скрывали» свою принадлежность к «Единой России» или тот факт, что избираются при её поддержке. Подобные случаи были?

— Такие высказывания оставим на совести самих комментаторов. Конечно, это мнение очень далеко от действительности, и об этом лучше всего говорят сами результаты, о которых мы только что говорили. «Единая Россия» в Прикамье работает в тесном контакте с жителями, решает конкретные задачи по улучшению жизни людей, и избиратели это прекрасно видят. Поэтому все избранные кандидаты одержали победу благодаря тому, что входят в «Единую Россию» или получили её поддержку.

Также напомню, что на выборах губернатора партия «Единая Россия» поддержала самовыдвиженца Дмитрия Махонина. По итогам выборов результат Дмитрия Николаевича составил более 75%, и это очень достойный результат.

— В связи с эпидемией нынешние выборы были растянутыми по времени. Это усложнило или упростило задачу?

— Всегда по итогам выборов я говорю одну и ту же фразу: никогда для нас ни одной простой кампании в принципе не бывает. Прошедшие выборы тоже были сложными, и эпидемия, действительно, добавила этих сложностей. Так что результатов удалось добиться благодаря слаженной и профессиональной работе местных отделений «Единой России» и партийного актива в целом. Пользуясь случаем, хочу ещё раз поблагодарить коллег за эту работу.

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