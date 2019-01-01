Алёна Беляева «Выплата семьям с детьми до 18 лет должна стать ежемесячной» Руководитель фракции «Справедливой России» в заксобрании Дарья Эйсфельд — о главных социальных инициативах весенней сессии, планах на осень и уроках коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Дарья Эйсфельд

Алёна Морозова

— Дарья Александровна, какие самые важные инициативы социального характера были приняты в прошлую сессию?

— Во-первых, в Пермском крае начал действовать запрет на продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним. За нарушение запрета предусмотрены штрафы. Причём закон принимался в ускоренном режиме, для того чтобы срочно оградить от потребления смесей детей и подростков. Это очень важный законопроект, направленный на улучшение качества и увеличение продолжительности жизни человека. Доказано, что употребление никотиносодержащих смесей, особенно в детском и подростковом возрасте, серьёзно повышает риск возникновения сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний.

Во-вторых, по поручению президента с сентября 2020 года ученики начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием. Очень важно, что мы предусмотрели средства на эти цели в краевом бюджете (1,7 млрд руб.). Это позволило повысить стоимость одного обеда с 56 руб. в день (из этой суммы рассчитывался объём федеральных субсидий) до 72,6 руб. и сделать его по-настоящему полноценным.

Отдельно отмечу ряд законопроектов, направленных на поддержку бизнеса и оказание социальной помощи населению во время пандемии.

— Как вы считаете, какие ещё остались резервы у края, чтобы помочь жителям с наименьшими потерями пережить последствия пандемии?

— Наша фракция «Справедливая Россия» поддержала законопроект, направленный на оказание помощи семьям с детьми 16—18 лет. На мой взгляд, он логичен и необходим в текущих непростых условиях. Существующие меры поддержки не затрагивают эту возрастную категорию пермяков. А почему, собственно? В соответствии с Семейным и Гражданским кодексами в РФ детьми считаются лица, не достигшие 18 лет. А подростки, как правило, требуют больших затрат из семейного бюджета, нежели маленькие дети. Со мной согласятся все родители. И в 10 регионах, причём не самых богатых (Иркутская, Тверская, Самарская, Курская области, Якутия, Калмыкия и другие), внутренними нормативными актами установлены подобные выплаты.

Фракция ведёт такую работу и на уровне Госдумы. Направлены предложения в кабинет министров сделать выплату в размере 10 тыс. руб. ежемесячной и назначать её семьям с детьми до 18 лет. Со своей стороны мы совместно с ЛДПР и КПРФ подготовили соответствующее предложение в адрес правительства Пермского края.

— В целом, с вашей точки зрения, предложенные на краевом уровне меры поддержки достаточны? Своевременны? Как отзываются о них жители и предприниматели?

— Нам, депутатам, так же как и многим, пришлось весной переходить на новые формы работы. Заседания проходили в режиме видеоконференц-связи. Особенность такого формата — это, безусловно, оперативность. Где бы ты ни находился, ты можешь реагировать на происходящее практически без отрыва от производства. Данный формат позволил в весеннюю сессию своевременно рассмотреть и принять ряд законопроектов, направленных, например, на поддержку бизнеса, которая измеряется в сотнях миллионов рублей.

— Можете назвать самые важные инициативы, которые предстоит рассмотреть Законодательному собранию в новой сессии?

— Традиционно самым важным и основополагающим является вопрос рассмотрения бюджета. Это гигантская работа по планированию как расходов, так и доходов. В течение года идёт контроль исполнения и своевременные корректировки. В августе мы приняли изменения в бюджет, и часть из них как раз была связана с ограничениями, которые внёс в нашу жизнь коронавирус. Например, не в полной мере освоены средства на организацию летних лагерей. Это позволило направить часть невостребованных денег на софинансирование выплат семьям с детьми трёх—семи лет, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум.

Безусловно, всегда в приоритете будут законы, которые связаны с социальной сферой: медициной, образованием, спортом, культурой. Сейчас медицина работает в экстремальном режиме. Эпидемия показала, что эффективной борьба с коронавирусом была в тех странах, которые располагали коечным фондом. В амбулаторных условиях лечить нереально, отсюда высокая смертность. Россия в последние годы шла по пути сокращения коечного фонда. Пермский край — не исключение.

Я считаю, что отрасль здравоохранения должна функционировать так, чтобы медицинская помощь жителям, от амбулаторной до высокотехнологичной, была по-настоящему доступной и деньги действительно направлялись на пациентов. Кроме того, особое внимание важно уделять системе профилактики: инвестиции в эту сферу позволят существенно сократить вложения уже в саму стадию лечения.

Помимо оказания медицинских услуг населению пристальное внимание сегодня надо уделять обучению детей в школе. Мы стоим на постулатах: образование в школах должно быть очным! И только в исключительных случаях (и на непродолжительное время) возможно использование дистанционного режима. При этом, как показала практика, нам необходимо акцентировать внимание на обеспечении детей компьютерной техникой за счёт государства.

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