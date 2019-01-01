Алёна Морозова «Статус «индустриальный парк» — эффективность выбора резидента» Генеральный директор ООО «БауИнвестГрупп», управляющей компании промышленного парка «Култаево», Андрей Сбоев — о том, почему инвесторы выбирают территорию организованных индустриальных парков и получают от этого экономическую выгоду Поделиться Поделиться Твитнуть

Индустриальный парк «Култаево» — одна из самых интересных новых промышленных площадок в Пермском крае. Проект быстро набирает обороты: в прошлом году он прошёл конкурсный отбор и получил официальный статус индустриального парка, ему была выделена федеральная субсидия в размере 0,5 млрд руб. на создание инженерно-транспортной инфраструктуры, а уже в этом году территория активно застраивается.

Андрей Сбоев

— Андрей Александрович, вы начали стройку в декабре 2019 года практически в пустом поле на 20 гектарах земли, масштаб проекта значительный. На каком этапе он находится сейчас, что сделано?

— За эти девять месяцев выполнен комплекс работ, произведена срезка плодородного слоя, заканчивается вертикальная планировка территории, обустроены временные дороги, продолжается отсыпка всей площадки песчано-гравийной смесью. Далее приступим к формированию дорожного полотна и устройству дорожной одежды.

Сейчас мы активно прокладываем внутриплощадочные инженерные сети. Практически завершены работы по прокладке сетей водоснабжения, противопожарного водопровода, выполнено строительство водозабора, ведётся обустройство ливневых очистных сооружений, хозяйственно-бытовых очистных сооружений.

Прокладка электрических сетей почти закончена. На территории парка монтируется энергоблок, установлена трансформаторная подстанция, а также готова газовая котельная. Современное энергоэффективное оборудование для генерации электроэнергии и тепла уже заказано. Будет установлено шесть газопоршневых установок немецкого производства, где в качестве энергоносителя используется газ. Установки позволяют генерировать и электричество, и тепло. Строительство внутриплощадочных сетей теплоснабжения тоже находится на финальной стадии.

Решены все вопросы с оформлением земли. Проведены кадастровые и межевые работы, сформированы участки для размещения производственных, логистических и торгово-сервисных объектов. Уже в этом году управляющая компания приступит к застройке первой линии индустриального парка, где будут располагаться торгово-сервисные и офисные здания, а также к застройке второй линии, которая начнётся со здания кластера МСП, состоящего из производственных помещений. Также на данный момент активно идёт проектирование объектов резидентов.

— С учётом непростых внешних обстоятельств этого года выдерживать запланированные темпы строительства удаётся не всем. Когда будут завершены все работы на площадке парка? Вы работали в период карантина?

— В период карантина работали. Мы получили для этого соответствующие разрешения в минстрое, строили по графику, остановок не было. Работы идут по графику. По ряду позиций мы опережаем планы. Более того, в проекте производства работ заложена возможность строить объекты резидентов парка параллельно с освоением площадки. Соответственно, эти объекты могут быть сданы в эксплуатацию одновременно с окончанием работ по всему парку в 2021 году.

Напомню, что проект индустриального парка «Култаево» реализуется в том числе за счёт федерального финансирования — первый из двух траншей уже поступил. Поэтому здесь особенно жёсткий контроль за соблюдением сроков и содержанием работ. Управляющая компания ежемесячно и ежеквартально отчитывается перед государственными органами как по суммам, так и по видам работ, включая соответствие работ определённым графикам. Мы не просто получили деньги и теперь что-то делаем. Нет, весь процесс чётко регламентирован.

— Расскажите об общей стоимости проекта. Какую часть составляет субсидия? Насколько ощутима федеральная поддержка для резидентов индустриального парка?

— На строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для резидентов у нас по проекту предусмотрено 826 млн руб. без учёта управленческих расходов, 500 млн руб. покрывается субсидией. Субсидия одобрена по итогам конкурсного отбора в конце прошлого года, мы стали единственным подобным проектом в крае. Наша площадка формата «гринфилд», но при этом мы полностью берём на себя создание инженерно-транспортной инфраструктуры для резидентов и строим внутриплощадочные сети, дороги. Это внушительный объём строительных работ, и обычно он не входит в предложение по промышленным площадкам формата «гринфилд». Как правило, предлагается только земля с полученными техусловиями, и не более. Площадка индустриального парка «Култаево» отличается более высокой степенью подготовки, и это оказывает позитивный экономический эффект при инвестировании резидентами собственных ресурсов в свои проекты. Субсидия нацелена на поддержку и развитие производственных предприятий, прежде всего категории малого и среднего бизнеса. Небольшим компаниям бывает сложно найти деньги на подготовку площадки, инфраструктуру, сети. В данном случае расходы серьёзно сокращаются.

Поэтому наличие федерального софинансирования и официальный статус индустриального парка в совокупности дают набор исключительных преференций для резидентов парка «Култаево». В Пермском крае почти два десятка территорий позиционируют себя как индустриальные парки. Но назваться индустриальным парком и добиться официального статуса с бюджетными инвестициями — это абсолютно разные вещи. Юридически индустриальный парк федерального уровня в нашем регионе сейчас только один — это парк «Култаево». Этот статус предполагает конкретный пакет мер поддержки, благодаря которому резиденты получают ощутимый экономический эффект для своих проектов.

— Вы говорите об экономическом эффекте, в чём он заключается? Резиденты смогут посчитать свои выгоды на этапе вхождения в проект?

— Экономический эффект можно разложить на четыре составляющие, каждая из которых уже сама по себе полезна для инвестора любой категории, который планирует производство на территории индустриального парка.

Во-первых, это сроки. Индустриальный парк даёт возможность резиденту быстрее запустить производство и начать получать прибыль. При самостоятельной подготовке площадки сроки реализации проекта часто растягиваются и бюджет оказывается сюрпризом. И напротив, формат индустриального парка с готовой инфраструктурой позволяет запустить производство за пять-шесть месяцев без каких-либо сюрпризов. Например, у нас имеется резидент, который стартует уже в этом году, он поставит новое производство всего за три месяца.

Резидент также имеет право на сниженную ставку налога на прибыль, она составляет 15,5%. Налог на имущество сокращается вполовину — до 1,1%. Кроме того, по решению Совета депутатов Култаевского сельского поселения для инвесторов парка установлен налог на землю 0%.

Более того, у резидентов появилась возможность воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом. Это новая мера поддержки, она распространяется на многие промышленные территории, в том числе индустриальные парки, но не на ТОСЭР и ОЭЗ. Там не предусмотрено применение инвестиционного налогового вычета. Резиденты индустриального парка «Култаево» могут получить статус приоритетного инвестиционного проекта и воспользоваться правом на инвестиционный вычет по налогу на прибыль по новому закону Пермского края, который был принят во втором чтении 27 августа 2020 года. Такая мера позволит вернуть существенную часть инвестиций в проект, а именно — до 60% средств, потраченных на строительство объекта на территории парка, резидент сможет компенсировать за счёт пониженной ставки налога на прибыль. В ряде случаев ставка снижается до 1%. Конкретный размер снижения зависит от объёма инвестиций и статуса проекта.

Помимо этого, у индустриального парка «Култаево» заключено соглашение с краевым министерством промышленности и торговли о взаимодействии по реализации проекта и достигнуто соглашение с Агентством инвестиционного развития Пермского края (АИР) об ускоренном рассмотрении заявок резидентов, в том числе заявок на присвоение статуса приоритетного проекта и применение налогового вычета. Управляющая компания парка работает с АИР в формате единого окна. Соглашение с агентством позволяет нам помогать резидентам проходить в ускоренном режиме все согласовательные процедуры: получение разрешения на строительство, получение статуса приоритетного инвестиционного проекта, оформление инвестиционного налогового вычета.

— Размер налогов волнует многие предприятия, которым важно действовать прозрачно и развиваться. В какой момент резиденты парка смогут получить принятые налоговые преференции на практике?

— Действует следующий порядок: инвестор подписывает с УК договор купли-продажи земельного участка или нежилых помещений на территории парка «Култаево» или договор аренды с инвестором объекта. УК включает инвестора, обладающего правами собственности или аренды, в реестр резидентов парка и подаёт заявку в Министерство промышленности и торговли Пермского края. Действующие на сегодняшний день преференции не окончательные. Их планируется дополнить другими инструментами на уровне федерального правительства: сейчас обсуждается расширение перечня мер поддержки малого и среднего бизнеса.

— Кроме налоговых льгот какие ещё экономические преференции предусмотрены для резидентов индустриального парка «Култаево»?

— Ещё одна существенная экономия, которую почувствуют инвесторы, — пониженные тарифы на коммунальные услуги. Управляющая компания реализовала на территории парка целый комплекс мероприятий по энергоэффективности. В их числе автономная генерация электроэнергии и тепла, собственный водозабор и очистные сооружения. Эти три пункта позволяют установить тарифы на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение на 30% ниже тарифов ресурсоснабжающих организаций, тариф на электроэнергию на 15% ниже тарифов МРСК. Снижение тарифов предоставляется в объёме установленных генерирующих мощностей.

Процент дисконта, который мы предоставляем резиденту парка, — это не абстрактные цифры. Тарифы действуют бессрочно и фиксируются в договоре на эксплуатацию при подписании основного договора между управляющей компанией и резидентом. Инвесторы получают юридические гарантии экономии.

Эффективность достигается за счёт применения современных технологий. Ранее я упоминал, что у нас используется газопоршневая установка. КПД выбранной нами газопоршневой генерации составляет 95%. Такой коэффициент достигается за счёт того, что одновременно производится и электроэнергия, и тепло. Кроме того, автономные генерирующие мощности расположены на территории индустриального парка, что фактически нивелирует затраты на транспортировку электроэнергии и тепла, а ведь на них обычно приходится почти треть стоимости при поставке энергии. У нас тариф на электроэнергию сегодня равен 4 руб. за 1 кВт в объёме генерирующих мощностей, а средний тариф МРСК для промышленных предприятий — 5,6 руб. за 1 кВт.

— Строительство новых производственных объектов для инвестора всегда связано со сроками, рисками и немалым бюджетом, особенно на этапе подготовке территории. Как инвесторы сокращают свои затраты и время реализации проекта, выбирая ваш индустриальный парк?

— В среднем 40% затрат при строительстве любого производства составляют затраты на инфраструктуру, и это минимум. Многие инвесторы знают, что в начале любого проекта надо пройти большой путь самостоятельно, получить техусловия, выполнить инженерные изыскания, зайти в правовую подготовку, затем выполнить техусловия и т. д. Всё это довольно долго, сложно и дорого. В парке «Култаево» инвестор существенно снижает затраты на строительство инженерной инфраструктуры и перекладывает риски на управляющую компанию. Всю подготовку выполняет УК, а не инвестор: строительство дорог, внутриплощадочных сетей и все те работы, которые мы сейчас ведём на площадке. Резидент при этом платит только одну треть от реальной стоимости этих работ. По факту он покупает готовый продукт в виде дорожно-транспортной инфраструктуры и готовых сетей, экономит деньги и время на строительство. Этот эффект достигается за счёт финансовой поддержки со стороны государства.

— Какая роль у управляющей компании парка? Основные функции, которые она выполняет, связаны только со строительством и обслуживанием территории?

— Управляющая компания — это обязательный элемент индустриального парка, включённого в реестр, она нужна для создания комфортных условий жизнедеятельности резидентов. На момент подписания основной сделки с резидентом также подписывается договор на управление и эксплуатацию. УК обеспечивает безопасность, бесперебойное энергоснабжение, устанавливает общие правила функционирования парка, содержит места общего пользования, производит уборку территории. Зачастую это обходится резидентам дешевле, чем если бы они занимались уборкой, охраной и прочими вещами самостоятельно.

Кроме общего функционала, УК предоставляет дополнительные сервисы по желанию инвесторов. Например, обслуживает сети внутри территории объекта резидента, предоставляет клининг, выполняет функции технического заказчика. Если резидент не обладает компетенциями, желанием и опытом в строительстве, он может передать организацию проектирования и строительства своего объекта управляющей компании парка с сопровождением ввода объекта в эксплуатацию. После запуска производства резидент вправе обратиться в УК и за дополнительными услугами, в том числе связанными с маркетингом и продвижением компании резидента и продукции. Статус индустриального парка и система взаимосвязей с другими подобными площадками, а также госорганами позволят управляющей компании наладить сотрудничество между резидентами, выстроить процессы поставки сырья, сбыта продукции. УК индустриального парка «Култаево» входит в Ассоциацию индустриальных парков России, что позволяет расширять географию сотрудничества.

— Вы обозначили целый перечень экономических и прочих эффектов для резидентов. А насколько парк востребован на практике? Какие сейчас условия покупки для резидентов?

— Интерес инвесторов к нашей площадке — прямое доказательство того, что все меры поддержки пользуются спросом. Пул резидентов индустриального парка «Култаево» активно формируется, большая часть площадки зарезервирована и реализована. Первое производство будет запущено в этом году, ещё несколько — в 2021 году. При этом в парке ещё есть свободные места, мы ведём по ним переговоры и приглашаем инвесторов. Подбор участков производится в зависимости от вида деятельности резидента, типа производства, логистики и т. д.

Резиденты приобретают землю и строящиеся помещения в парке в рассрочку, в кредит или за 100%-ную оплату, но с дисконтом. Действуют программы льготного кредитования, можно оформить заём не только на приобретение участка, но и на строительство своего производственного объекта или на покупку оборудования. Такие программы есть как у коммерческих банков, так и у государственных институтов поддержки, включая Фонд развития промышленности Пермского края, МСП Банк, Корпорацию МСП. Наша управляющая компания сопровождает резидентов, помогая им пройти через все процедуры получения кредита.

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