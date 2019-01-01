Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Хрупкое, но на века В Пермской художественной галерее открылась выставка императорского фарфора и стекла Поделиться Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

Пока любители арт-классики предвкушают открытие масштабной выставки «Спасибо, Пермь!» с участием знаменитых произведений из столичных музеев, команда Пермской галереи подогревает интерес публики небольшой временной экспозицией из собственных фондов.

Поводов для выставки «Наследие императоров» (0+) в галерее нашлось сразу несколько. Прежде всего, заведующая отделом декоративно-прикладного искусства Александра Пестова закончила работу над научным каталогом коллекции фарфора и стекла. Во-вторых, выставка стала ещё одним событием, предвосхищающим переезд галереи в новое здание, ещё одним эскизом будущей экспозиции: в новом здании будет особая галерея фарфора. Наконец, не так давно Императорский фарфоровый завод отметил юбилей — 275 лет со дня основания. Юбилей не самый круглый, да и год 2019, когда это произошло, уже прошёл, но так ли нужны поводы? Декоративно-прикладное искусство давным-давно не имеет в постоянной экспозиции галереи своего места, поэтому его «выходы в свет» всегда своевременны.

Ольга Шур

Рококо, барокко, бидермайер, ампир, классицизм, модерн, даже неоготика… Предметы интерьера и посуда всегда были вещами, имеющими к моде самое прямое отношение, поэтому стили и эстетические веяния проявляются в них в самом чистом и ярком виде. XVIII век говорит о себе барочными розанами и бесконечными цепочками из золота и маленьких цветов. Позже появляется ампирная помпезность — фарфор украшают архитектурные пейзажи и сцены битв; классицизм сказывается во внимании к античности; «мещанские» сюжеты бидермайера приходят вместе с немецкими и скандинавскими модельмейстерами, работавшими в России. Завершается экспозиция парадом произведений ар-нуво и ар-деко.

Тут и там мелькают императорские атрибуты: венки и царственные профили, орденские ленты, орлы и короны.

Ольга Шур

К сожалению, здесь нет ни одного полного сервиза. Да и невозможно это: настоящий парадный императорский сервиз мог насчитывать десятки тысяч предметов. Зато отдельные вещи весьма примечательны. Здесь есть не только посуда, но и статуэтки, кашпо, флаконы для духов, табакерки, литургические потиры, ароматницы, подсвечники и уже совершенно экзотические предметы вроде «рюмочной передачи». Так назывался специальный большой продолговатый сосуд с краями в виде крупных закруглённых зубцов. Сосуд наполнялся льдом, а между зубцами вставлялись рюмки; берёшь такую рюмку — а она холодненькая.

Фокусом всей экспозиции является большая парадная ваза из «рубинового» стекла, декорированная позолоченной бронзой — её ручки украшены маскаронами. Как и у многих других предметов на выставке, у неё непростая история. Таких ваз в 1829 году было изготовлено четыре. Одна из них хранится в Эрмитаже, другая в Государственном историческом музее, третья здесь, в Перми. Судьба четвёртой неизвестна. Любопытно, что пермская ваза была получена галереей в дар в 1993 году от коллекционера-частника.

История стекла и фарфора — это история амбиций, научных открытий, мирового соперничества и интриг. На протяжении двух столетий в Европе это была политическая тема, а находка залежей каолина значила примерно столько же, сколько в наши дни — находка крупного месторождения урана. Хотя об этом выставка и не повествует, помпезный внешний вид изделий говорит сам за себя. Такое не сделаешь в простоте, чтобы пообедать или поужинать. В русских благородных семействах вообще было принято есть из металлической посуды, фарфор же был только для самых парадных событий.

Дизайнер Дмитрий Меркушев оформил экспозицию в барочном бирюзовом цвете, витрины и подиумы выдержаны в строгих классицистических формах. Много зеркал. Это не только торжественно, но и удобно: иногда изнанка вазы или подсвечника не менее выразительна, чем лицевая часть.

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