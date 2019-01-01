Вера Гиренко Рейв да и только Фоторепотраж с фестиваля электронной музыки Efest Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Фестиваль электронной музыки Efest стал первой большой танцевальной вечеринкой после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса. На этот раз рейв прошёл на открытом воздухе — на территории «Завода им. Шпагина». А программу составили российские диджеи, виджеи и танцовщики.

Привычнее было бы встретить на входе facecontrol. Но реальность диктует свои правила и учит жить по рекомендациям Роспотребнадзора: руки обработайте санитайзером, наденьте маски. Их любители электроники, следующие к сцене в темноте по недрам завода, снимали на ходу. С закрытой половиной лица неудобно танцевать. Всё это вовсе не казалось беспечностью, ведь формат openair обеспечивал безупречную вентиляцию, делая каждый вдох относительно безопасным.

На сцене, обрамлённой 500 светодиодными экранами и пестрящей замысловатым виджеингом, энергично пританцовывали светящиеся фигуры (танцевальную поддержку фестивалю обеспечивали две команды: «Русский Hollywood» из Москвы и «Те самые» из Ярославля), приглашая последовать их примеру. Тинейджеров, компании стиляг среднего возраста, влюблённые парочки и даже целые семьи — в общем, всю разношёрстную публику, обутую в модные кроссовки всевозможных фасонов.

Робкие танцы в начале постепенно становились смелее и раскованнее. Диджеи собрались разные по стилю подачи сетов. Пермско-московская «Ритмика» напомнила о дискотеке времён 90-х. DJ Alexander Nuzhdin и DJ Samir Kuliev из Москвы создавали упругие и методичные ритмы. Столичная DJ POLA вдохновляла электронным крещендо и благодаря медиахудожнику Тургаю Кылычу была центром эффектного visual art. А сеты Fonarev & Alexey Sonar (Москва) казались приветом из далёкого будущего.

Давнюю связь электроники с космической тематикой подчеркнуло шоу дронов. Они, управляемые с земли, выстраивались в небе в правильные геометрические фигуры и напоминали НЛО, прилетевшие послушать красивые синтетические звуки Efest.

Такие сейчас мало где услышишь. Как рассказал после фестиваля в Перми турецко-русский медиахудожник Тургай Кылыч, рейв-культура замерла практически везде в Европе: «Там клубы, чтобы выжить в условиях запрета на массовые скопления людей, становятся кафе, процветают нелегальные вечеринки. В России с этим немного свободнее. В Москве клубы устраивают легальные рейвы на крышах и верандах. Это позволяет хоть как-то поддерживать эту субкультуру. Фестиваль в Перми — в русле этих событий».

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