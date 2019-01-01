Вера Гиренко

«Флюгер» по ветру

Режиссёр фестиваля «Флюгер» Олег Скотников — о том, зачем Пермь стала сценой сразу для 18 театральных трупп в рамках одного мероприятия

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Олег Скотников. Фото: с его личной страницы VK

В минувшие пятницу и субботу в Перми, на эспланаде, прошёл международный фестиваль уличных театров «Флюгер». Городская эспланада стала сценой для 18 российских театральных трупп и артистов из Эстонии. Программу фестиваля составили как цельные спектакли, так и карнавальные номера артистов-ходулистов, цирковые шоу и тематические променады. «Новый компаньон» поговорил с режиссёром фестиваля Олегом Скотниковым.

— Олег, много ли в России фестивалей уличных театров?

— Не более пятнадцати. Это очень мало для такой большой страны, особенно по сравнению с Европой, где фестивали практически непрерывно идут в течение года. Но там эта традиция существует уже больше 60 лет. А у нас всё, можно сказать, только начинается, и потенциал развития этого дела громадный. В частности, в Перми есть красивейшие городские пространства. Для чего они сделаны? Чтобы пустыми стоять? Фестиваль уличных театров — это отличная возможность освоить эти территории, привлечь в них горожан.

— В этом году «Флюгер» освоил только две площадки. Планируется ли в будущем расширить территорию для фестиваля?

— Да, мы пока смогли освоить только две зоны. На площади перед Театром-Театром показывали уличные спектакли. А на площади перед Законодательным собранием разместилась карнавальная площадка для номеров и театров лёгких и зрелищных.

Название «Флюгер» означает, что мы указываем направление, в котором развивается современный уличный театр. Чтобы делать это хорошо, у фестиваля, например, может быть несколько площадок с разной тематикой. Поэтому, к примеру, нам хотелось бы, чтобы в будущем появилась инклюзивная площадка, где были бы театры с актёрами с особыми потребностями. Этот вид театра в России только начинает развиваться, а в уличном формате его почти не существует. Кроме того, очень важно, чтобы появилась ещё и локация для концептуальных театров. Таких, как, например, АХЕ и DEREVO, Liquid Theatre — это мощнейшие российские театры. Чтобы они здесь появились, очень важно понимание городскими властями того, что это важно для Перми, которую мы все знаем как место с хорошей фестивальной традицией. Здесь был фестиваль «Белые ночи», который, к сожалению, оборвался. При помощи крупного ежегодного фестиваля уличных театров мы могли бы вернуть городу статус крупного фестивального центра России.

— Почему фестиваль уличных театров может быть важен для горожан?

— Фестиваль уличных театров — это бесплатный культурный контент. Он адресован тому большинству людей, которые ходят в театры редко или совсем не ходят. Представьте, идёт такой человек мимо хорошо ему знакомой городской площади, где происходит яркое театральное действо, ему наверняка захочется остаться и посмотреть, что происходит. Такой фестиваль может обогатить культурный бэкграунд людей. Также нам очень хотелось бы, чтобы фестиваль сопровождался лабораторией. Я имею в виду серию мастер-классов за неделю до начала фестиваля, чтобы все могли прийти и поучаствовать. И — влиться в фестиваль со своим творческим импульсом

Ну и не будем забывать, что ситуация «актёр на улице» — это ещё и прекрасная возможность для обогащения своего актёрского уровня. Потому что это уникальный формат, в котором всё происходит в реальной жизни, полной неожиданностей, ситуация «здесь и сейчас», часто требующая экспромта. На улице у актёров, труппы, режиссёров есть шанс проверить себя и получить новые возможности для развития.

Например, когда пермский театр «Карабаска» показывал спектакль «Кукольные страсти по королю Лиру», пошёл сильный дождь. Один актёр с одной куклой на таком трагическом «живом» фоне, который как нельзя лучше подходил трагедии Шекспира, смотрелся очень выразительно. На сцене такого эффекта достичь было бы невозможно.

  Виктор Михалев

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