Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Выбор накануне выборов Фоторепортаж о том, как пермские журналисты наградили лауреатов пятой премии «Выбор прессы» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Всё смешалось на церемонии «Выбор прессы»: вместо весны торжество пришлось на осень, а говорили всё время о зиме и о гололёде. Много смеялись, аплодировали, пели. Хотелось посочувствовать всем нежурналистам, которые поневоле пропустили это торжественное и в то же время неформальное событие, остроумное и вдохновляющее.

Каждый год журналисты выбирают тех, кто создал в минувшем году самые яркие информационные поводы в Пермском крае. Подобная премия — единственная в России, аналогов нет. При выборе учитывается и частота упоминания героя… По этому поводу радиожурналист Юрий Филимонов, неизменный ведущий всех «Выборов прессы» вместе с артистом Александром Смирновым, грустно пошутил: «В будущем году премию придётся присудить ковиду».

Юрий Филимонов и Александр Смирнов

Константин Долгановский

Вообще, шутили много, ведь не секрет, что среди организаторов и авторов сценария церемоний «Выбор прессы» — могучий КВНщик Ямур Гильмутдинов. В репризах ведущих то и дело мелькали ироничные намёки на события актуальной повестки:

«Свидетели Иеговы случайно позвонили в дверь Юрию Уткину и уверовали в ТОСы».

«После электронной записи к врачу краевая больница сама приехала к Оксане Мелеховой на дом».

«В Перми продолжается программа переселения из ветхого в аварийное жильё».

«Чтобы нефть поднялась в цене, на ПНОСе её решили производить из бензина».

«Реклама. Из-за пандемии сорвалась поездка в Париж? Мы всегда рады вам. Пермский фанерный комбинат».

«Бутик модной одежды от Гуччи закрыт из-за финансовых проблем. Мы переехали снова на Гачу».

«Картина Репина «Не ждали». Извините, картина «Репина не ждали».

Ямур Гильмутдинов

Константин Долгановский

Даже приветствия спонсорам были смешными и в меру ироничными. Упоминая спонсора нынешней церемонии — Уральский завод противогололёдных материалов (УЗПМ), Юрий Филимонов напомнил, что «зима не за горами», аккуратно совместив популярный пермский лозунг о счастье с рефреном «Игры престолов». «Игра престолов» здесь не случайно: всем героям «Выбора прессы» вручают статуэтку в виде Железного трона, где вместо мечей — ручки-перья. Юрий же Филимонов, продолжая тему смены сезонов, сообщил, что УЗПМ заботится о пермяках круглый год: «Нынче летом кто-нибудь из вас поскользнулся? Нет? Вот видите!»

Игорь Лобанов, Дмитрий Махонин и Ямур Гильмутдинов

Михаил Клоц

«Выбор прессы» — премия молодая, вручалась в пятый раз. Стараниями её неизменного «двигателя», председателя Пермского отделения Союза журналисто РФ Игоря Лобанова за эти годы церемония побывала в банкетном зале White Hall, в Органном концертном зале, в театре оперы и балета и в ТЮЗе. Нынче же вернулись в White Hall, отметив завершение пятилетнего цикла и технично совместив торжественную часть с банкетом.

Учитывая глобальную ситуацию, логично, что первым награждённым стал врач. В номинации «За чудо» премию получил хирург из Пермской краевой клинической больницы Ильдус Мухамадеев , который вместе с коллегами пришил 14-летнему Диме из Куеды отрубленную руку (во время колки дров мальчик случайно оставил её под гидравлическим колуном). Успех операции подтверждён тестами спустя год: функции руки благополучно восстанавливаются.

Дмитрий Овсов, Ильдус Мухамадеев, Юлия Усольцева и Дмитрий Красильников

Константин Долгановский

Премию Ильдусу Мухамадееву вручали руководители Издательского дома «Компаньон» Дмитрий Овсов и Юлия Усольцева и председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников: Общественная палата — учредитель премии «Выбор прессы» вместе с Пермским краевым отделением Союза журналистов РФ.

Объявив, что сейчас нам придётся иметь дело с квасным патриотизмом в самом лучшем смысле, ведущие пригласили на сцену генерального директора газеты «Коммерсант. Прикамье» Людмилу Крошечкину, генерального директора телекомпании «РБК. Пермь» Антона Шибанова и заместителя главного редактора газеты «Бизнесс-класс» Дарию Сафину, которые с формулировкой «За успехи в продвижении пермского бренда на федеральном уровне» наградили братьев Александра и Владимира Жулиных из Закамска, создавших торговую марку «Благодать» и сломавших стереотипное представление о квасе как о сезонном напитке. Братья, принимая награду, сообщили, что России им маловато, они хотят популяризировать свой квас по всему миру.

Людмила Крошечкина и Антон Шибанов

Михаил Клоц

Приглашая героев премии для традиционного фото, Юрий Филимонов предложил им изобразить на лицах благодать.

Появление следующего героя Александр Смирнов предварил большим и глубокомысленным эпиграфом:

Я просил сил, и Бог послал мне испытания, чтобы закалить меня.

Я просил мудрости, и Бог послал мне проблемы, над которыми приходится ломать голову.

Я просил мужества, и Бог послал мне опасности.

Я просил благ, и Бог дал мне возможности.

Я не получил ничего из того, что просил. Но получил всё, что мне было нужно.

Речь в этой номинации шла о том, что самый сильный человек — тот, кто победил свои слабости. А ещё — о любви к чтению, к печатному слову, что не могли не отметить те, кто с этим словом работает. «За вдохновляющий личный пример» наградили первого в Пермском крае преподавателя с синдромом Дауна Андрея Захарова из Добрянки. Поздравительный букет вручили не только лауреату, но и его маме Нине Михайловне.

Фёдор Парамонов, Андрей Захаров, его мама Нина Михайловна и Дмитрий Оксюта

Константин Долгановский

Генеральный директор газеты «Эфир» Дмитрий Оксюта, который вместе с директором газеты «Пермская нефть» Фёдором Парамоновым вручал премию Захарову, сказал, что личный подвиг этого героя важен не только сам по себе, но ещё и как пример, как тиражируемая технология, а герой, выступая с ответным словом, читал стихотворение Есенина «Мои три мечты» — его он часто читает своим воспитанникам.

Андрей Захаров — не единственный педагог среди лауреатов «Выбора прессы»: премию «За удачную смену профессии и воспитание будущих поколений» получил Евгений Пепеляев — физик, который работает воспитателем в детском саду и в минувшем году стал лучшим по профессии в России. Ради любимого дела Пепеляев каждый день ездит из Лёвшино на Парковый и обратно.

Говоря о воспитателе как о мужской профессии, ведущие вспомнили: «Слабый пол водит автобусы и такси, работает в охране и даже носит такое имя, как Грета Тунберг; а мужчины делают маникюр, занимаются клинингом, сидят на кассах в гипере (правда, для этого надо сначала побыть губернатором), крутые пермские блогеры выкладывают в сеть фото с плюшками и грибочками… Но есть профессии, которые базируются на любви, беспредельной доброте, искренне и от всего сердца сеют разумное, доброе, вечное… И речь не только о региональном правительстве!»

Наталья Ханова, Дмитрий Веремчук, Евгений Пепеляев, Ярослав Богдановский

Константин Долгановский

Логично, что премию воспитателю вручила Наталья Ханова, редактор единственной в Пермском крае постоянно действующей школьной газеты «Перемена». Ей помогали редактор радио «Комсомольская правда в Перми» Ярослав Богдановский и генеральный директор «Российской газеты» в Перми Дмитрий Веремчук.

Ни один «Выбор прессы» не обходится без героев творческих профессий. По уверениям ведущих, девиз следующего лауреата: «Помни, что Господь всё видит. Живи так, чтобы ему было интересно!» Балалаечник-виртуоз Андрей Киряков снял клип на саундтрек к «Мстителям» и сыграл в программе Ивана Урганта с Билли Айлиш. Вслед за группой Queen его игрой восхитились Scorpions, а в честь выхода заключительной части франшизы «Терминатор» Киряков снял короткометражную русскую версию боевика.

Наталья Пуртова, Екатерина Вохмянина, Андрей Киряков, Владислав Аскариди

Константин Долгановский

Главный редактор портала «ПроПермь» Владислав Аскариди, главный редактор портала 59.ru Екатерина Вохмянина и генеральный директор «Нашего радио» Наталья Пуртова вручили ему премию «за виртуозный PR Пермского края».

Анна Климова, Станислав Уланов

Михаил Клоц

К сожалению, лауреат премии «За личный вклад в благоустройство Перми» Владимир Кормщиков на церемонию не прибыл. Бывший шахтёр, а ныне пенсионер, который уже 20 лет возделывает яблоневый сквер на Парковом, — человек скромный и непубличный. Однако генеральный директор телекомпаний ВЕТТА и «Рифей-Пермь» Анна Климова и главный редактор телекомпании ВЕТТА Станислав Уланов, вышедшие, чтобы вручить ему премию, взяли на себя обязательство проделать это с доставкой на дом.

Игорь Южанинов, Вадих Гиниатулин и Юрий Руднев

Константин Долгановский

Инноваторы и изобретатели — ещё одна традиционная профессия героев «Выбора прессы». Автор приложения для родителей «Где мои дети», которое, по словам ведущих, существенно облегчило жизнь родителей и усложнило жизнь детей, Вадих Гиниатулин сообщил, что его творение работает в 280 странах и переведено на 32 языка. По информации ведущих, им ежемесячно пользуются более 800 тыс. человек, но лауреат уточнил информацию: уже около 2 млн. Директор ГТРК «Пермь» Игорь Южанинов и главный редактор газет «Московский комсомолец в Перми» и «Аргументы недели. Прикамье» Юрий Руднев вручили Гиниатулину премию в номинации «За спокойствие родителей».

Наконец, ещё одного изобретателя наградил собственным призом спонсор церемонии — Уральский завод противогололёдных материалов. Это крупнейший в России производитель современных многокомпонентных экологичных средств против гололёда, предназначенных для зимнего и межсезонного обслуживания городских дорог и тротуаров, аэропортов и других инфраструктурных объектов. Продукция УЗПМ эффективно работает и активно используется для борьбы с зимней скользкостью на всей территории РФ и за пределами страны. Неудивительно, что инновационное предприятие выбрало своим героем юного изобретателя.

Дарья Шейнина и Дмитрий Пылёв

Михаил Клоц

Дмитрий Пылёв, генеральный директор Уральского завода противогололёдных материалов:

— Мы с большим удовольствием приняли приглашение стать генеральным партнёром премии «Выбор прессы — 2020», поскольку на ней чествуют настоящих героев Пермского края. Таких, как 10-летняя Дарья Шейнина, которая изобрела адаптер для инсулиновой помпы, позволяющий исключить риск оборачивания катетера вокруг шеи и других частей тела. Я бы хотел поблагодарить организаторов премии и журналистов Пермского края за то, что в наше время громких заголовков и моды на сенсации вы не забываете рассказывать добрые истории о наших земляках, которые своими поступками делают жизнь лучше.

Дарья Шейнина учится в четвёртом классе, но является автором уже нескольких изобретений, каждое из которых весьма перспективно.

Череду вручения наград удачно разбавляли концертные номера, все в тему, и все — очень достойные. Александр Смирнов выступал в трёх ипостасях: ведущего, певца и актёра театра «Большая стирка». Заголовки пермских СМИ он ловко зарифмовал в песенке на мотив известных куплетов Андрея Миронова о «весёлых подружках» из водевиля «Соломенная шляпка»: «Покуда вы с нами, клянусь, наша песня не спета!»

Сообщив, что Ольга Бузова предложила спеть за гонорар в 5 млн руб. гимн Перми, ведущие торжественно пригласили на сцену солистку Пермской оперы Наталью Буклагу, которая хорошо поставленным голосом исполнила в безупречном оперном стиле бузовские «Мало половин», тем самым доказав, что Пермский край может справиться с задачей собственными силами.

Поскольку церемония состоялась 11 сентября, в дни выборов главы Прикамья, шутки на эту тему были неизбежны. Юрий Филимонов якобы перепутал шпаргалки и провозгласил, что явка на выборах составила 120%, а за Дмитрия Махонина проголосовало 140% избирателей, а затем извинился: «Попутал, это же у меня информация в выпуск новостей на понедельник, 14 сентября»…

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

И, представьте, всё это скромно слушал сам Дмитрий Махонин. Когда он всё же вышел на сцену, то рассказал действительно очень смешную историю о том, как его в бытность руководителем управления УФАС по Пермскому краю журналисты пригласили получить премию как самому открытому чиновнику. Пока шла церемония, присутствующие потихоньку перетекали в соседний банкетный зал, и до награждения так и не дошло, поскольку зрителей не осталось. «Спасибо, что вы на сей раз совмещаете церемонию с банкетом», — иронично поблагодарил Махонин. Думается, многие были с ним солидарны.

Пермские журналисты ещё раз показали, что они умеют не только веселиться и острить, но и находить по-настоящему небанальные информационные поводы и по-настоящему новых героев. «Выбор прессы» позволяет ещё раз поздравить и поблагодарить достойных людей, таких, о которых писать, снимать сюжеты и делать фоторепортажи — это радость.

Константин Долгановский

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