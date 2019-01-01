Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Повод для гордости В Пермском крае открылись ещё три модельные библиотеки Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Старт программе «Модельная библиотека» в Пермском крае был дан в 2019 году, однако ещё не всем понятно, что несёт в себе это название. События 10 сентября 2020 года, когда одновременно открылись три новые модельные библиотеки в Перми, Лысьве и Красновишерске, наглядно показали, что такое модельная библиотека и для чего такие библиотеки открываются.

Модельная библиотека — это многофункциональный центр культурного развития; ​это библиотека, имеющая оптимальный набор материальных и информационных ресурсов, который является необходимым минимумом для осуществления качественного библиотечно-информационного обслуживания населения. Одним словом, модельная библиотека — это современная библиотека, такая, какой она должна быть, это библиотека-модель, библиотека-пример для всех прочих библиотек.

Главное качество, необходимое для того, чтобы обычная библиотека стала модельной, — это, конечно, творческий персонал, ведь библиотеки получают средства на ремонт и переоборудование только после победы во всероссийском конкурсе в рамках национального проекта «Культура». Превращение библиотек в модельные не предполагает их превращения в типовые, каждая библиотека высылает собственную заявку, включающую дизайн-проект, перечень комплектации фондов, список сотрудников, которые пройдут переподготовку и повышение квалификации, и многое другое. Это позволяет выявить, сформировать и раскрыть уникальные особенности библиотеки, извлечь максимум из помещения.

Пермская библиотека №14 имени Михаила Юрьевича Лермонтова в Кировском районе сегодня может похвастать уже реализованным проектом. Интересные цветовые решения, эргономичное пространство, остроумная мебель, изготовленная по специальному заказу. Главное пространство в библиотеке — это, конечно, детская зона для чтения. Полки-домики, игровой интерактивный экран, удобные диванчики и кресла-мешки, столики и стулья различной величины для рисования и выполнения домашних заданий создают пространство, где можно проводить часы и целые дни. Можно уединиться с книжкой в уютном шатре, на мягком матрасике за задёрнутым пологом, можно устроить чтение вслух в пространстве с небольшим подиумом, можно просто порисовать.

Из модных «фишек» — фоторамка, где можно сделать селфи с подписью «Герой нашего времени».

Для взрослых пользователей открыты информационно-правовой центр, абонемент с комфортными местами для чтения, зона для групповых занятий, конференц-зал. Зоны проведения мероприятий оборудованы современными мультимедиа, есть даже интерактивный стол и очки дополненной реальности. Каждая печатная книга оснащена радиометкой, информация о ней включена в единую информационную систему «Библиотек Перми». Читатели могут в виртуальном режиме узнать о наличии книги, заказать и продлить её.

Библиотека подключена к высокоскоростному каналу доступа к интернету, для пользователей предусмотрен доступ к национальным электронным ресурсам, полнотекстовым электронным базам данных — коллекциям журнальных статей, учебной литературы для школьников и студентов.

В результате модернизации библиотека полностью доступна для маломобильных групп населения, а также для слабовидящих и слабослышащих посетителей. Перед входом в библиотеку оборудован пандус, переоборудован санузел, библиотека оснащена тактильными табличками, индукционной петлёй, бегущей строкой, есть автоматизированное рабочее место для слабовидящих пользователей.

И, разумеется, библиотека пополнила фонды — приобретено 3078 экземпляров новых книг.

Всё это совсем не похоже на традиционную библиотеку, где люди и книги — строго отдельно, где всегда очень тихо и можно лишь дисциплинированно сидеть в читальном зале под строгим приглядом библиотекаря. В модельных библиотеках вместо читальных залов — открытые фонды.

Опыт первой пермской модельной библиотеки, которая открылась в декабре 2019 года на Гайве, свидетельствует, что подобный культурный центр немедленно становится социальной зоной притяжения. Здесь круглый день проводят ребятишки, у которых нет дома комфортной зоны для чтения и домашних занятий, и пожилые люди, жаждущие новостей и общения. Это не просто место, где можно взять книгу домой или почитать в зале, это клуб, где происходит множество событий.

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский провёл 10 сентября в Лысьве, где открывалась в качестве модельной Центральная библиотека. Ей в этом году исполняется 85 лет. Это самая крупная библиотека в муниципалитетах, не случайно субсидия по нацпроекту достигла 10 млн руб. По словам министра, это библиотека, которой могут позавидовать жители любого другого города Прикамья, за исключением Перми, где есть библиотека им. Горького. В Лысьвенской центральной библиотеке — богатейший книжный фонд, а во время реализации проекта «модельной библиотеки» было приобретено ещё 3906 экземпляров книг.

Пространство библиотеки стало более открытым — демонтированы лишние стены, двери. Организован открытый доступ к книгам и периодическим изданиям. Выделены функциональные зоны: зоны групповой и индивидуальной работы, зоны для творчества, различных культурных мероприятий, выставок. Рабочие места для пользователей имеют максимально разнообразные формы: от стандартных столов до диванов, пуфиков, компьютерных боксов. Конференц-зал, оснащённый современным оборудованием, позволит проводить массовые мероприятия любой сложности, вплоть до театральных спектаклей, и уже есть договорённость с Лысьвенским театром драмы. Новый краеведческий зал позволит познакомиться с краеведческой литературой, организовать просмотры коллекций фотографий, музейных экспонатов и редких краеведческих изданий, проводить камерные мероприятия.

Выступая на открытии библиотеки, Вячеслав Торчинский признался в любви к бумажной книге, которую, по его мнению, не заменит никакая электроника, и огласил приветственное письмо главы региона Дмитрия Махонина, в котором говорится, что Пермский край занимает одну из лидирующих позиций в национальном проекте, связанном с реформой библиотек, и это — повод для гордости.

Среди открывшихся 10 сентября модельных библиотек —Центральная детская библиотека им. Флорентия Павленкова в Красновишерске. Это первая специализированная детская библиотека в Пермском крае, модернизированная в рамках национального проекта «Культура». Она стала настоящим сюрпризом не только для детей и подростков, но и для их родителей, которые теперь могут быть уверенными, что их дети получают современные библиотечные услуги в комфортных условиях.

При разработке интерьера этой модельной библиотеки дизайнеры отошли от традиционного деления на абонемент и читальный зал, поделив пространство по возрастному принципу: первый этаж предназначен для детей дошкольного и младшего школьного возраста, второй — для подростков и молодёжи. На первом этаже для детей организовано место для творчества и саморазвития, которое легко может трансформироваться для проведения групповых занятий, просмотров фильмов, презентаций. Второй этаж поделён на мини-зоны, выделен центр правовой информации по вопросам детства.

Организованы места для уединённого чтения, создана новая функциональная зона — видеозал, который может использоваться для проведения массовых мероприятий. Закуплена новая мебель, обновлён компьютерный парк, проведён высокоскоростной интернет, организованы места для уединённого чтения, установлен подиум. И конечно, приобретены новые книги — 2105 экземпляров.

В декабре откроются ещё целых шесть модельных библиотек: Кизеловская, Октябрьская и Пермская библиотека №25 им. М. А. Осоргина в рамках федеральной субсидии, и в Березниках, Соликамске и Лысьве — за счёт регионального бюджета.

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