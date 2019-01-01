Михаил Суслов Пермь театральная и уличная В пятницу и субботу в городе пройдут театральные фестивали Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В Перми пройдут два крупных мероприятия на открытом воздухе: фестиваль «Театральная Россия» (6+) (11 сентября с 14:00 до 17:00) и международный фестиваль уличных театров «Флюгер» (6+) (11 сентября с 14:00 и 12 сентября с 12:00). Как отмечают в минкульте Прикамья, краевая столица выбрана не случайно: эспланада перед Театром-Театром и площадь перед краевым Заксобранием позволит обеспечить соблюдение всех необходимых норм санитарно-эпидемиологической безопасности.

Новый формат «Театральной России» соединит живые выступления коллективов на сцене с современными технологическими решениями — видеотрансляциями спектаклей. Так, на двух больших экранах у «Сцены-Молот» зрителям покажут фрагменты спектаклей одиннадцати российских театров, а три творческие труппы из Театра-Театра, Пермского театра оперы и балета и московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн» выступят перед зрителями прямо на площади.

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский подчеркнул, что история с видеоспектаклями «Театральной России» началась ещё до пандемии.

«Эта история оказалась востребованной. Проект даёт уникальную возможность в хорошем качестве увидеть спектакли — лучшие постановки самых известных театров. И здорово, что наши пермские театры тоже есть в этом списке», — заметил министр.

«Это удивительный проект, который организован именно для поддержки зрителей — самых главных действующих лиц в театре, — рассказала генеральный продюсер проекта «Театральная Россия» Эльмира Щербакова. — Мы начинаем новую историю «Театральной России» с выхода к людям и изменением формата. Всё это делается для того, чтобы зритель, несмотря на временные сложности с пандемией, смог быстрее вернуться в театр и мы снова задышали полной грудью».

Гендиректор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов считает, что трансляцию спектакля готовить не так просто: «Это особая подготовка, тебе нужно быть в боевой готовности, потому что тебя увидят не только локальные зрители, тебя увидит весь мир. Ты получишь самые строгие оценки — позитивные и разные другие».

Министерство культуры Пермского края

В рамках open-air фестиваля «Театральная Россия» режиссёры, актёры, художественные руководители ведущих российских театров представят отрывки из киноверсий культовых спектаклей по произведениям классиков и современников. Затем 11 сентября «Театральная Россия» передаст эстафету фестивалю уличных театров «Флюгер», который начнётся в 17:00.



«Улица – это демократичность. Мы можем благодаря уличному спектаклю участвовать в этом процессе, мы хотим высказать своё мнение. Зритель не просто статистическая единица, а участник, — именно уличные театры это ощущение и сформировали. — отметила Эльмира Щербакова. — Пермь опять идёт впереди планеты всей: радует, что здесь есть такой международный уличный фестиваль».

Вячеслав Торчинский добавил, что у уличных театров есть своё место в Перми: «Это не первая история для Перми, мы эксперименты по уличным театрам продолжаем. Сейчас есть много команд, которые хотели бы выступать в формате уличных театров, мы с удовольствием будем их поддерживать. Но для этого фестиваль в Перми должен функционировать, чтобы зрители могли это всё видеть. Я мечтаю, чтобы в Перми появилось несколько своих уличных театров».

Торчинский также выразил благодарность за открытие театров врио губернатора Прикамья Дмитрию Махонину, подчеркнув, что роль культуры и театра в частности — влиять на эмоциональное и моральное здоровье людей, поддерживать, создавать новые смыслы и прививать ценности: «Это всегда было, но актуально в наши непростые времена».

Отметим, что фестиваль «Театральная Россия» можно будет увидеть 11 сентября 2020 года с 14:00 до 18:00 в онлайн-трансляции на интернет-портале Культура.рф , официальной странице социальной сети «Одноклассники», а также на ресурсах телеканал ОТР и издания ТАСС.

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