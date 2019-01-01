Алиса Окулова Выехали из коронавируса В Перми после карантина подорожали занятия в автошколах Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермь стала лидером среди крупнейших городов России по росту стоимости курсов вождения в постпандемическую эпоху. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование «Авито. Услуги».

Согласно их данным, в Перми один урок в автошколах по сравнению с прошлым годом подорожал сразу на 60% — до 800 руб.

Рост цен отмечается и в других крупных городах. Так, согласно исследованию, в Уфе один автоурок подорожал на 25%, а в Саратове, Нижнем Новгороде и Казани — на 20%.

При этом цены за один урок и в этих городах не превышают 600 руб. А средняя цена в России — 500–600 руб.

Опрошенные «Новым компаньоном» представители автошкол в целом согласны с обозначенным «средним чеком» по Перми, но сомневаются, что произошло резкое подорожание.

«Статистика говорит только о дополнительных занятиях и не сравнивает их со стандартными занятиями, которые входят в стоимость обучения в автошколе. Если мы рассматриваем занятия из курса обучения, то один час как раз стоит 400–500 руб. А если мы берём дополнительные занятия, которые идут сверх курса, то они стоит порядка 800 руб. в час. На «Авито» просто нет занятий, которые входят в курс вождения. То есть «Авито» рассматривает только дополнительные занятия и индивидуальные услуги репетиторства и не берёт во внимание обычные занятия, поэтому некорректно сравнивать цены на разные услуги», — рассказали в автошколе «За рулём».



В автошколе добавили, что ещё в прошлом году в Перми были самые низкие цены за курс обучения, но с этого года их подняли «до уровня Уральского Приволжского округа».

«В этом году цены стали примерно одинаковы по всей России», — добавили в автошколе «За рулём».

Если исследовать цены в пермских автошколах, то они не одинаковые. Так, например, в автошколе «Вираж» средняя стоимость занятия на автоматической или механической коробке передач составляет 600–700 руб. в час. Но стоимость индивидуального занятия уже начинается от 800 руб.

В автошколе «Прикамье» стоимость знаний рассчитывается за 1,5 часа обучения. Стоимость обучения на «механике» там —700 руб.; на автоматической коробке передач — 900 руб. Индивидуальные занятия, как и занятия в рамках курса обучения, стоят одинаково.

«Менталитет пермского бизнеса очень своеобразен,— говорит руководитель бизнес-центра группы компании «Агромаркет» и экс-руководитель автомобильных бизнес-предприятий Константин Чудинов. — Ему ничего не мешает поднимать цены. Понятно, что подорожала валюта, выросли цены на бензин. Но не настолько, чтобы цены на курсы вождения оправданно повысились на 60%. Появляется вопрос: что подорожало? Стоимость самого водительского удостоверения в итоге, или это стоимость отдельных элементов обучения?Выходит, что подорожал один из элементов обучения, в частности, индивидуальный урок. Но вместе с ним, соответственно, подорожало и водительское удостоверение».

При этом в Перми, как и в других городах России, наблюдается ажиотаж интереса в обучению. По данным «Авито. Услуги», запрос через портал после пандемии в среднем вырос в 3,7 раза (по сравнению с апрелем).

При этом в некоторых городах наблюдается настоящий «бум». Так, в Тюмени интерес вырос на 986%, в Барнауле — на 723%, Ростове-на-Дону — на 552%, Москве — на 477%, Казани — на 420%.

В Перми интерес также вырос, но не в разы. Эксперты поясняют, что эти данные весьма относительны, так как апрель был самым «карантинным» месяцем, то потенциальные ученики и так понимали, что тратить время на поиски автокурсов в пик пандемии — бессмысленно.

В этот период автошколы из-за невозможности работать перешли на частичное онлайн-обучение. Согласно данным 2gis, популярность именно этого направления в Перми выросла на 119%.

Это также один из самых заметных показателей среди крупнейших городов. Так, более значительный рост запросов на онлайн-курсы отмечены лишь в Москве (на 141%) и Уфе (на 131%).

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