Алиса Окулова «Культура работает во все времена» Благодаря нацпроекту «Культура» в Прикамье появились еще пять виртуальных концертных залов Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В Органном зале Пермской филармонии состоялось торжественное открытие пяти новых виртуальных концертных залов: в Чайковском, Соликамске, Елово, Новых Лядах и Голованово. Всего к церемонии открытия и просмотру в режиме онлайн первого концерта юбилейного, 85-го сезона филармонии присоединились 25 филиалов виртуального концертного зала в Пермском крае.

В 2019 году сеть виртуальных концертных залов насчитывала 20 филиалов — это стало возможным благодаря федеральным субсидиям в рамках нацпроекта и работе Пермской филармонии, которая с 2009 года развивала это направление. Только за прошлый год прошло более 500 трансляций, которые посетили 21 тыс. зрителей. В этом году открылись ещё пять ВКЗ. Где открыть новый концертный зал — решается на конкурсной основе. Города Соликамск и Чайковский стали победителями конкурсной программы Национального проекта «Культура» в этом году. Залы в селе Елово, микрорайонах Голованово и Новых Лядах также открылись при поддержке министерства культуры Пермского края, в рамках региональной части проекта.

«В проекте «Культура» много замечательных вещей, но виртуальные концертные залы — один из самых успешных проектов на сегодняшний день. Это единственная реальная возможность создания равных условий доступа к культурным ценностям для людей, проживающих на таких больших территориях, как Пермский край. Это возможность посмотреть концерт с прекрасным изображением и прекрасным звуком, когда вы находитесь за 250 км от Перми. Концерт снимается с пяти камер и с разных ракурсов, а значит, у зрителя есть возможность взглянуть на концерт с точки зрения визуальной концепции. Увидеть, как работают артисты, дирижёр. Потому что это тоже часть большого действия», — отметил Вячеслав Торчинский.

Во многих виртуальных концертных залах страны транслируют программу, которая создана на базе центрального ВКЗ Московской филармонии. Но Пермская филармония создаёт собственный контент и показывает его по краю и стране.

Министерство культуры Пермского края

Проект продолжает развиваться: Пермский край выиграл федеральные средства на создание восьми виртуальных концертных залов. ВКЗ откроются в Чердыни, Оханске, Кудымкаре, Усолье, Гремячинске, Нытве, Горнозаводске и Верещагино к 2022 году. Такие преобразования расширят региональную сеть виртуальных концертных залов и приобщат к искусству более широкий круг людей. Посещение виртуальных залов бесплатно для всех желающих.

В этот же вечер в Органном зале состоялась премьера концерта, посвящённого 75-летию Великой Победы.

«Сегодня у нас большой праздник. Это первый концерт со зрителями, по которым мы очень соскучились», — поделилась Галина Кокоулина, директор Пермской краевой филармонии.

Ансамбль солистов Пермской краевой филармонии «Квартет «Каравай» исполнил известные песни, которые напомнили о войне и послевоенных годах. Кроме того, в концерте приняли участие солистка Пермской филармонии, лауреат международных вокальных конкурсов Маргарита Соснер, заслуженная артистка России Ирина Шишенина, солист Пермского театра оперы и балета Эдуард Морозов.

«Мы готовы были работать и в пандемию, потому что культура работает во все времена. За это время объединилась культура не только Пермского края, но и всей России», — отмечает Галина Кокоулина.

Благодаря ВКЗ выступления артистов смогли посмотреть не только зрители Органного зала, но и жители других городов Пермского края. Кроме того, трансляция шла на сайте Пермской филармонии и портале «Культура» Министерства культуры РФ.

Министерство культуры Пермского края

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